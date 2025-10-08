Θα επιδιώξει ο Τραμπ να ανατρέψει τον Μαδούρο; - Οι ΗΠΑ στέλνουν πολεμικά πλοία στη Βενεζουέλα με πρόσχημα τη δίωξη των καρτέλ

«Έκνομο καθεστώς»

Ο Νικολάς Μαδούρο απηύθυνε επιστολή στον αμερικανό πρόεδρο με την οποία κάλεσε να συνεχιστεί ο διάλογος των δυο χωρών.Ο Λευκός Οίκος απέρριψε την προσφορά.Θα πιέσει ο πρόεδρος Τραμπ για να υπάρξει αλλαγή καθεστώτος στη χώρα όπου η αντιπολίτευση διεκδίκησε τη νίκη στις προεδρικές εκλογές του 2024 κι επιμένει πως η επανεκλογή του προέδρου Μαδούρο – την οποία δεν αναγνώρισε η Ουάσιγκτον και μέρος της διεθνούς κοινότητας – έγινε με απάτη;«Δεν μιλάμε γι’ αυτό, όμως μιλάμε για το ότι έγιναν εκεί εκλογές που ήταν πολύ αλλόκοτες, για να το πούμε συγκρατημένα», είπε ο ενδιαφερόμενος χθες στον Λευκό Οίκο.«Μπορώ να πω ότι δισεκατομμύρια δολάρια προερχόμενα από τα ναρκωτικά πλημμυρίζουν τη χώρα μας από τη Βενεζουέλα (...) Η Βενεζουέλα είναι πολύ κακός παράγοντας», είπε ακόμη ο Ντόναλντ Τραμπ.Ο Φρανκ Μόρα, άλλοτε υφυπουργός Άμυνας κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του δημοκρατικού πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, δεν αποκλείει αμερικανικά πλήγματα ακόμη και στο έδαφος της Βενεζουέλας εναντίον διακινητών.«Η ανάπτυξη στολίσκου πολεμικών πλοίων για να μη γίνει τίποτα, ή απλά να καταστραφούν μερικές εξωλέμβια σκάφη... Δεν νομίζω πως (ο πρόεδρος Τραμπ και η κυβέρνησή του) είχαν κατά νου αυτό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.«Ο πρόεδρος λέει πως θέλει να εξαρθρώσει τη διακίνηση ναρκωτικών» αλλά «ταυτόχρονα η ελπίδα (του) είναι πως αυτό θα οδηγήσει στην κατάρρευση του καθεστώτος», πρόσθεσε.Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ αρνήθηκε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για τα σχέδια της κυβέρνησης, αλλά τόνισε χθες πως είναι «διάφανη και σαφής για το όραμά (της) όσον αφορά το έκνομο καθεστώς του Μαδούρο».Ο Έβαν Έλις πάντως εκτιμά πως δεν αποκλείεται ο πρόεδρος Τραμπ «να μπορέσει να κλείσει κάποια συμφωνία που τον ικανοποιεί και να περάσει σε κάτι άλλο».