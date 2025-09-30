Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Ο Μαδούρο υπέγραψε διάταγμα που του δίνει διευρυμένες εξουσίες σε περίπτωση στρατιωτικής εισβολής στη Βενεζουέλα
Η περίοδος ισχύος έχει οριστεί σε 90 ημέρες, με δυνατότητα ανανέωσης για διάστημα άλλων 90 ημερών
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο έχει υπογράψει διάταγμα που θα του δώσει διευρυμένες εξουσίες σε περίπτωση στρατιωτικής εισβολής στη χώρα, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες.
Το διάταγμα θα επιτρέψει στον Μαδούρο να κινητοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις σε όλη τη Βενεζουέλα και να παραχωρήσει στον στρατό τον έλεγχο των δημόσιων υπηρεσιών και της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Η περίοδος ισχύος έχει οριστεί σε 90 ημέρες, με δυνατότητα ανανέωσης για διάστημα άλλων 90 ημερών.
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας υπέγραψε το διάταγμα μεσούσης της κρίσης με τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν στείλει πολεμικά πλοία στην Καραϊβική με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει ότι κατέστρεψαν τρία ταχύπλοα που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα, σκοτώνοντας 14 επιβαίνοντες.
Ο Νικολάς Μαδούρο θεωρεί πως η Ουάσινγκτον εξυφαίνει σχέδια με στόχο την ανατροπή του.
«Αυτό που η κυβέρνηση των ΗΠΑ και ο πολέμαρχος Μάρκο Ρούμπιο κάνουν εναντίον της Βενεζουέλας, συνιστά απειλή» για τη χώρα, είπε χθες Δευτέρα η Ροδρίγκες σε ξένους διπλωμάτες.
