Τραμπ: Για πρώτη φορά στα χρονικά, καθορίζει ενιαίο αμυντικό δόγμα των ΗΠΑ με χώρα του Αραβικού κόσμου

Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε μια κίνηση που θεωρείται «αποζημίωση» στη Ντόχα για την επίθεση από το Ισραήλ - «Κάθε επίθεση στο Κατάρ θα θεωρείται απειλή στην ασφάλεια των ΗΠΑ» αναφέρει το προεδρικό διάταγμα που υπογράφηκε τη Δευτέρα