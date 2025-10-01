ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Συναγερμός για φωτιά στις Μαλάδες στην Κρήτη – Ήχησε το 112

Τραμπ: Για πρώτη φορά στα χρονικά, καθορίζει ενιαίο αμυντικό δόγμα των ΗΠΑ με χώρα του Αραβικού κόσμου
Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε μια κίνηση που θεωρείται «αποζημίωση» στη Ντόχα για την επίθεση από το Ισραήλ - «Κάθε επίθεση στο Κατάρ θα θεωρείται απειλή στην ασφάλεια των ΗΠΑ» αναφέρει το προεδρικό διάταγμα που υπογράφηκε τη Δευτέρα

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε τη Δευτέρα - πως αποκαλύπτεται σήμερα - όχι μόνο σε ανακοινώσεις αναφορικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Γάζα, αλλά και σε μία πρωτοβουλία που δεν έχει προηγούμενο στα στρατιωτικά, διπλωματικά αλλά και πολιτικά χρονικά των σχέσεων ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Αραβικό κόσμο.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και ως «αποζημίωση» προς το Κατάρ για την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε προεδρικό διάταγμα που αναβαθμίζει δραστικά τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στην ασφάλεια του Κατάρ. Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου συμφωνία ασφαλείας μεταξύ των ΗΠΑ και μιας αραβικής χώρας.

Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, που δημοσιεύτηκε σήμερα, «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρούν κάθε ένοπλη επίθεση κατά του εδάφους, της κυριαρχίας ή των ζωτικής σημασίας υποδομών του Κράτους του Κατάρ ως απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών».

Το διάταγμα αναφέρει επίσης πως: «Σε περίπτωση μιας τέτοιας επίθεσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν όλα τα κατάλληλα και νόμιμα μέτρα – περιλαμβανομένων διπλωματικών, οικονομικών και, αν κριθεί αναγκαίο, στρατιωτικών μέτρων – προκειμένου να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κράτους του Κατάρ και να αποκαταστήσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα».

Στην πρόσφατη περιοδεία του στη Μέση Ανατολή τον περασμένο Μάιο, ο Αμερικανός πρόεδρος αποχώρησε, μετά από 48ωρη παραμονή στην Ντόχα, έχοντας «φορτώσει» το Air Force 1 με 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια σε άμεσες καταριανές επενδύσεις προς τις ΗΠΑ.

