Πώς εμπλέκεται ο Κοκλώνης στην υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια - Παρακολουθούσαν τα κινητά συνεργατών του, «δεν έχω καμία σχέση» λέει ο παραγωγός
Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφηκαν ακόμη συναντήσεις του προέδρου του Αχαρναϊκού, Άρη Ηλιάδη τόσο στα γραφεία των εταιρειών του Κοκλώνη όσο και στην πατρική οικία του Ηλιάδη - Δείτε την ανακοίνωση του Νίκου Κοκλώνη
Η υπόθεση των παράνομων επιστροφών ΦΠΑ μέσω εικονικών τιμολογίων, που ερευνά το «ελληνικό FBI», αποκτά νέες διαστάσεις, καθώς στις αρχές εξετάζουν και τιμολόγια της εταιρείας BarkingWell του Νίκου Κοκλώνη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από την άρση τραπεζικού απορρήτου της «MEGA SPECIAL CONSTRUCTIONS Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» που ανήκει στον φερόμενο ως εγκέφαλο πρόεδρο του Αχαρναϊκού Άρη Ηλιάδη εντοπίστηκαν πέντε τιμολόγια πώλησης, ύψους 1.533.534,80 ευρώ, εκδοθέντα τον Απρίλιο 2025 προς την «BARKINGWELL MEDIA AE» του τηλεοπτικού παραγωγού, Νίκου Κοκλώνη, με τον οποίο ο Ηλιάδης συνομιλούσε τακτικά για τις επιστροφές Φ.Π.Α. που ανέμενε στις «εικονικές» εταιρείες που διαχειριζόταν.
Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Αχαρναϊκού φέρεται να πλήρωσε μεγάλο χρηματικό ποσό στον κ. Κοκλώνη, προκειμένου αυτός να συνομιλεί με γνωστούς του υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. και να κανονίζει ώστε να πιστώνονται οι επιστροφές χρημάτων προς τις «εικονικές» εταιρείες που διαχειρίζεται ο Ηλιάδης, πλην όμως τα προαναφερόμενα δεν επιβεβαιώθηκαν.
«Το τελευταίο 24ωρο κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης αναφορές περί δήθεν εμπλοκής μου σε κύκλωμα που εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.
Διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές, οι οποίες μόνο στόχο έχουν να θίξουν την προσωπικότητά μου, την ηθική και επαγγελματική μου πορεία και να πλήξουν τη φήμη εταιρειών στις οποίες συμμετέχω ή τις οποίες διευθύνω.
Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε υπήρξα ο ίδιος ή εταιρεία συμφερόντων μου, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων, ούτε έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις για αυτό το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Κάθε συναλλαγή εταιρείας συμφερόντων μου για την οποία έχει εκδοθεί φορολογικό παραστατικό είναι πραγματική, έχει δε ελεγχθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά εταιρικά όργανα.
Εξάλλου, είναι γνωστό ότι συναλλαγές εταιρειών συμφερόντων μου έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα και εξονυχιστικά και από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να προκύψει μέχρι σήμερα ο,τιδήποτε μεμπτό. Αυτονόητο, βεβαίως, ότι κάθε επιπλέον έλεγχος είναι καλοδεχούμενος.
Εφεξής, η αναπαραγωγή τέτοιων ψευδών και ανακριβειών για εμένα προσωπικά ή εταιρείες συμφερόντων μου, μόνο σε δόλο μπορεί να αποδοθεί, θα απαντηθεί δε με κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να προστατεύσω την φήμη και την αξιοπιστία μου»
«Το τελευταίο 24ωρο κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης αναφορές περί δήθεν εμπλοκής μου σε κύκλωμα που εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.
Διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές, οι οποίες μόνο στόχο έχουν να θίξουν την προσωπικότητά μου, την ηθική και επαγγελματική μου πορεία και να πλήξουν τη φήμη εταιρειών στις οποίες συμμετέχω ή τις οποίες διευθύνω.
Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε υπήρξα ο ίδιος ή εταιρεία συμφερόντων μου, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων, ούτε έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις για αυτό το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Κάθε συναλλαγή εταιρείας συμφερόντων μου για την οποία έχει εκδοθεί φορολογικό παραστατικό είναι πραγματική, έχει δε ελεγχθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά εταιρικά όργανα.
Εξάλλου, είναι γνωστό ότι συναλλαγές εταιρειών συμφερόντων μου έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα και εξονυχιστικά και από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να προκύψει μέχρι σήμερα ο,τιδήποτε μεμπτό. Αυτονόητο, βεβαίως, ότι κάθε επιπλέον έλεγχος είναι καλοδεχούμενος.
Εφεξής, η αναπαραγωγή τέτοιων ψευδών και ανακριβειών για εμένα προσωπικά ή εταιρείες συμφερόντων μου, μόνο σε δόλο μπορεί να αποδοθεί, θα απαντηθεί δε με κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να προστατεύσω την φήμη και την αξιοπιστία μου»
Σημειώνεται ότι ερωτηθείς από το ontime24.gr, ο Νίκος Κοκλώνης είχε απαντήσει ως εξής: «Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα. Η εταιρεία μου και εγώ έχουμε ελεγχθεί αμέτρητες φορές και είμαστε έτοιμοι να ελεγχθούμε ξανά. Όσα τιμολόγια έχουν εκδοθεί για τις εταιρείες μας είναι νόμιμες συναλλαγές, υπογεγραμμένες από ορκωτούς λογιστές, και μπορούν να αποδειχθούν ανά πάσα στιγμή».
