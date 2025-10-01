Κορυφώνεται το θρίλερ για το Παλαιστινιακό: Πιέσεις στη Χαμάς να αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ, τελεσίγραφο των ΗΠΑ
Κορυφώνεται το θρίλερ για το Παλαιστινιακό: Πιέσεις στη Χαμάς να αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ, τελεσίγραφο των ΗΠΑ
Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία προτρέπουν τη παλαιστινιακή οργάνωση να δεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο - Την Τετάρτη αναμένεται η απάντηση της Χαμάς - Απειλές από το Ισραήλ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι θα δώσει στη Χαμάς «τρεις ή τέσσερις ημέρες» για να συμφωνήσει με το ειρηνευτικό του σχέδιο για τη Γάζα, «ή θα το πληρώσει στην κόλαση», καθώς η τρομοκρατική οργάνωση δέχεται έντονες πιέσεις από τον αραβικό κόσμο να αποδεχτεί την πρόταση.
Μία ημέρα μετά την αποκάλυψη της πρότασης μαζί με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους καθώς έφευγε από τον Λευκό Οίκο ότι οι Ισραηλινοί και Άραβες ηγέτες έχουν αποδεχτεί το σχέδιο και «απλώς περιμένουμε τη Χαμάς». Είπε ότι η τρομοκρατική ομάδα έχει περίπου «τρεις ή τέσσερις ημέρες» για να απαντήσει. «Η Χαμάς είτε θα το κάνει είτε όχι, και αν δεν το κάνει, θα είναι ένα πολύ θλιβερό τέλος».
Το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία προέτρεψαν τη Χαμάς να δώσει θετική απάντηση στη συμφωνία που προτείνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μετέδωσε σήμερα ο Aμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος δύο πηγές με γνώση των συνομιλιών.
Αφού καταλήξουν σε απάντηση στην πρόταση, οι παλαιστινιακές ομάδες φέρεται να την παρουσιάσουν στους μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ την Τετάρτη.
Η έκθεση αυτή έρχεται σε συνέχεια προηγούμενου ρεπορτάζ του AFP την Τρίτη, το οποίο ανέφερε ότι η Χαμάς « ξεκίνησε μια σειρά διαβουλεύσεων » για να συζητήσει το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενη μια παλαιστινιακή πηγή κοντά στην τρομοκρατική οργάνωση.
Κεντρικό σημείο διαφωνίας για τη Χαμάς είναι η απαίτηση να παραδώσει όλους τους ομήρους ταυτόχρονα, κάτι που θεωρεί ότι αφαιρεί το μοναδικό της διαπραγματευτικό χαρτί. Παρά τη στήριξη του Τραμπ, υπάρχει βαθιά δυσπιστία ότι το Ισραήλ δεν θα επαναλάβει στρατιωτικές επιχειρήσεις μετά την απελευθέρωση των ομήρων, ιδίως μετά την απόπειρα δολοφονίας ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα νωρίτερα αυτόν τον μήνα.
Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 κρατούμενους που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης, 1.700 κατοίκους της Γάζας που κρατήθηκαν μετά τις 7 Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των γυναικών και παιδιών, και 15 σορούς νεκρών κατοίκων της Γάζας για κάθε πτώμα Ισραηλινού ομήρου που απελευθερώνεται.
Στη συνέχεια, θα εισρεύσει βοήθεια στον κατεστραμμένο από τον πόλεμο θύλακα και θα ξεκινήσει μια διαδικασία αποστρατιωτικοποίησης, αποριζοσπαστικοποίησης και ανασυγκρότησης της Λωρίδας.
Θα συσταθεί μια μεταβατική κυβέρνηση Παλαιστινίων τεχνοκρατών, παράλληλα με μια διεθνή συμβουλευτική επιτροπή υπό την προεδρία του Τραμπ και στην οποία θα συμμετέχει ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ. Μια προσωρινή διεθνής δύναμη ασφαλείας (ISF) θα αναπτυχθεί στη Λωρίδα, η οποία θα αναλάβει σταδιακά τον έλεγχο των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων καθώς αποσύρονται.
Ο Αμπού Αλί Χασάν, ανώτερο στέλεχος του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Sand ότι «το σχέδιο του Τραμπ είναι μια συνταγή για τη διαχείριση του πολέμου και την παράτασή του, όχι για το τέλος του».
Την Τετάρτη αναμένεται η απάντηση της ΧαμάςΗ Χαμάς, μαζί με άλλες παλαιστινιακές ομάδες, τείνει να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα , δήλωσε μια ενημερωμένη πηγή στο CBS News την Τρίτη.
Το σχέδιο των 20 σημείωνΤο σχέδιο 20 σημείων, που αποκαλύφθηκε στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα , προβλέπει την απελευθέρωση και των 48 ομήρων — περίπου 20 εκ των οποίων πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί — εντός 72 ωρών και την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας και την παράδοσή της σε μια μεταβατική, «τεχνοκρατική» κυβέρνηση. Τα μέλη της Χαμάς που θα παραδώσουν τα όπλα τους θα λάβουν αμνηστία.
Αντιδράσεις από παλαιστινιακές ομάδες για το σχέδιο των ΗΠΑΤο σχέδιο έχει προκαλέσει αντιδράσεις από άλλες παλαιστινιακές τρομοκρατικές ομάδες.
Το PFLP είναι μια από τις μικρότερες τρομοκρατικές οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας και κατά τη διάρκεια του πολέμου συνεργαζόταν με τη Χαμάς.
Ο Χασάν πρόσθεσε ότι πρόκειται για «μια απεγνωσμένη προσπάθεια διαχωρισμού της Γάζας από την παλαιστινιακή εδαφική οντότητα».
Η παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ, η οποία εξακολουθεί να κρατά τουλάχιστον έναν όμηρο στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σε μια καυστική ανακοίνωση τη Δευτέρα το βράδυ ότι το σχέδιο του Τραμπ θα τροφοδοτήσει περαιτέρω επιθετικότητα εναντίον των Παλαιστινίων.
«Αν απορρίψουν το σχέδιο, το Ισραήλ θα τελειώσει τη δουλειά, είτε με το μαλακό ή με το άγριο. Η επιστροφή τους (των ομήρων σ.σ.) δεν μπορεί να περιμένει. Αυτός δεν είναι μόνο ένας οδικός χάρτης για να τους φέρει πίσω. Είναι επίσης ένα σχέδιο για να τερματιστεί η τυραννία της τρομοκρατίας που εξαπολύθηκε στις 7 Οκτωβρίου», δήλωσε ο Ντάνον σε εκδήλωση στον ΟΗΕ για την επερχόμενη επέτειο συμπλήρωσης δύο ετών από την επίθεση της Χαμάς που πυροδότησε τον πόλεμο στον παλαιστινιακό θύλακα.
"Ελπίζω ότι η Χαμάς θα δεχτεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία" στο αμερικανικό σχέδιο, δήλωσε ο ποντίφικας, σύμφωνα με ειδησεογραφικά πρακτορεία, σε Ιταλούς δημοσιογράφους κατά την έξοδό του από τη θερινή του κατοικία στο Καστέλ Γκαντόλφο, κοντά στη Ρώμη.
"Είναι σημαντικό να υπάρξει η εκεχειρία και η απελευθέρωση των ομήρων", πρόσθεσε.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε σήμερα τελεσίγραφο στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, δίνοντας προθεσμία "τριών ή τεσσάρων ημερών" για να απαντήσει στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο υποστηρίζεται από το Ισραήλ.
Έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, ο οποίος ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, ο Λευκός Οίκος παρουσίασε τη Δευτέρα μια πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία μετρά δεκάδες χιλιάδες νεκρούς στη Λωρίδα της Γάζας που έχει μετατραπεί σε ερείπια.
Ντάνον: Αν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα το Ισραήλ θα τελειώσει τη δουλειάΑν οι Παλαιστίνιοι μαχητές της Χαμάς απορρίψουν το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ θα «τελειώσει τη δουλειά» και θα φέρει πίσω όλους τους εναπομείναντες ομήρους, δήλωσε σήμερα ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον.
Ο Πάπας ελπίζει ότι η Χαμάς θα δεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑΟ πάπας Λέων ΙΔ΄δήλωσε σήμερα το βράδυ ότι ελπίζει πως η Χαμάς θα δεχτεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ των Παλαιστινίων και του Ισραήλ.
