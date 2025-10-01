Κορυφώνεται το θρίλερ για το Παλαιστινιακό: Πιέσεις στη Χαμάς να αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ, τελεσίγραφο των ΗΠΑ

Ντάνον: Αν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα το Ισραήλ θα τελειώσει τη δουλειά

Ο Πάπας ελπίζει ότι η Χαμάς θα δεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ

Ειδήσεις σήμερα:

Το PFLP είναι μια από τις μικρότερες τρομοκρατικές οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας και κατά τη διάρκεια του πολέμου συνεργαζόταν με τη Χαμάς.Ο Χασάν πρόσθεσε ότι πρόκειται για «μια απεγνωσμένη προσπάθεια διαχωρισμού της Γάζας από την παλαιστινιακή εδαφική οντότητα».Η παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ, η οποία εξακολουθεί να κρατά τουλάχιστον έναν όμηρο στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σε μια καυστική ανακοίνωση τη Δευτέρα το βράδυ ότι το σχέδιο του Τραμπ θα τροφοδοτήσει περαιτέρω επιθετικότητα εναντίον των Παλαιστινίων.Αν οι Παλαιστίνιοι μαχητές της Χαμάς απορρίψουν το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ θα «τελειώσει τη δουλειά» και θα φέρει πίσω όλους τους εναπομείναντες ομήρους, δήλωσε σήμερα ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον.«Αν απορρίψουν το σχέδιο, το Ισραήλ θα τελειώσει τη δουλειά, είτε με το μαλακό ή με το άγριο. Η επιστροφή τους (των ομήρων σ.σ.) δεν μπορεί να περιμένει. Αυτός δεν είναι μόνο ένας οδικός χάρτης για να τους φέρει πίσω. Είναι επίσης ένα σχέδιο για να τερματιστεί η τυραννία της τρομοκρατίας που εξαπολύθηκε στις 7 Οκτωβρίου», δήλωσε ο Ντάνον σε εκδήλωση στον ΟΗΕ για την επερχόμενη επέτειο συμπλήρωσης δύο ετών από την επίθεση της Χαμάς που πυροδότησε τον πόλεμο στον παλαιστινιακό θύλακα.Ο πάπας Λέων ΙΔ΄δήλωσε σήμερα το βράδυ ότι ελπίζει πως η Χαμάς θα δεχτεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ των Παλαιστινίων και του Ισραήλ."Ελπίζω ότι η Χαμάς θα δεχτεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία" στο αμερικανικό σχέδιο, δήλωσε ο ποντίφικας, σύμφωνα με ειδησεογραφικά πρακτορεία, σε Ιταλούς δημοσιογράφους κατά την έξοδό του από τη θερινή του κατοικία στο Καστέλ Γκαντόλφο, κοντά στη Ρώμη."Είναι σημαντικό να υπάρξει η εκεχειρία και η απελευθέρωση των ομήρων", πρόσθεσε.Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε σήμερα τελεσίγραφο στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, δίνοντας προθεσμία "τριών ή τεσσάρων ημερών" για να απαντήσει στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο υποστηρίζεται από το Ισραήλ.Έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, ο οποίος ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, ο Λευκός Οίκος παρουσίασε τη Δευτέρα μια πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία μετρά δεκάδες χιλιάδες νεκρούς στη Λωρίδα της Γάζας που έχει μετατραπεί σε ερείπια.