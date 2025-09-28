Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Φιντάν: Το Κογκρέσο των ΗΠΑ μπλόκαρε την εξαγωγή κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό πέμπτης γενιάς Kaan
Ο Τούρκος ΥΠΕΞ τόνισε ότι η παραγωγή του KAAN εξαρτάται από την έγκριση των αδειών από τις ΗΠΑ - Το νέο τουρκικό μαχητικό βρίσκεται σε διαδικασία παραγωγής
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στη Νέα Υόρκη, όπου συμμετέχει στις εργασίες της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στη διάρκεια των δηλώσεών του, αναφέρθηκε στο ζήτημα των κινητήρων του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους KAAN, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία αδειοδότησης παραμένει σε εκκρεμότητα στο αμερικανικό Κογκρέσο.
Η Άγκυρα έχει επενδύσει στρατηγικά στο πρόγραμμα του μαχητικού πέμπτης γενιάς KAAN, το οποίο θεωρείται κομβικό για την αμυντική της βιομηχανία και για την προσπάθεια απεξάρτησης από ξένες προμήθειες. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις στην αδειοδότηση των κρίσιμων συστημάτων, όπως οι κινητήρες, δημιουργούν σημαντικά εμπόδια στην υλοποίηση του σχεδίου.
Με τη φράση «Όσο αναπνέουμε, υπάρχει πάντα ελπίδα», ο Φιντάν θέλησε να δείξει την αποφασιστικότητα της Τουρκίας να συνεχίσει το πρόγραμμα, παρά τα εμπόδια που αντιμετωπίζει σε διεθνές επίπεδο.
Το νέο πρωτότυπο Kaan εντοπίστηκε κατά τη συναρμολόγηση ένα χρόνο μετά την πρώτη πτήση του πρώτου μοντέλου και έχει προγραμματιστεί να πετάξει το 2026.
Το δεύτερο πρωτότυπο του μαχητικού πέμπτης γενιάς Kaan της Τουρκίας βρίσκεται τώρα σε παραγωγή. Αναγνωρισμένο ως P1, το νέο αεροσκάφος εντοπίστηκε σε επίσημη φωτογραφία που δημοσίευσε το Ίδρυμα Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων στις 26 Σεπτεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της μεγάλης αντιπροσωπείας στις εγκαταστάσεις της TUSAŞ/TAI (Τουρκικές Αεροδιαστημικές Βιομηχανίες).
NEW: US Congress has blocked the export of engines that would be used for Turkey’s fifth generation aircraft Kaan, Turkish FM says pic.twitter.com/8hZWpiQoWn— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 27, 2025
İşte KAAN’ın ilk prototipi ve ikinci prototipi arasındaki farklar. https://t.co/O1gv6ZEXs7 pic.twitter.com/caXTuLxniN— Avionot (@avionot) September 26, 2025
Το δεύτερο πρωτότυπο του μαχητικού πέμπτης γενιάς Kaan της Τουρκίας βρίσκεται τώρα σε παραγωγή. Αναγνωρισμένο ως P1, το νέο αεροσκάφος εντοπίστηκε σε επίσημη φωτογραφία που δημοσίευσε το Ίδρυμα Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων στις 26 Σεπτεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της μεγάλης αντιπροσωπείας στις εγκαταστάσεις της TUSAŞ/TAI (Τουρκικές Αεροδιαστημικές Βιομηχανίες).
KAAN'ın 2. Prototipi, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı TUSAŞ ziyaretinde ilk kez görüntülendi. pic.twitter.com/vydH2tzF8t— Turkish Defence Agency (@tdefenceagency) September 26, 2025
Η εμφάνιση του δεύτερου πρωτοτύπου Kaan ήρθε καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε κίνητρα στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να επανενταχθεί στο πρόγραμμα F-35A, με αντάλλαγμα τον τερματισμό της αγοράς ρωσικού πετρελαίου, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του τελευταίου στις 25 Σεπτεμβρίου.
Ένα τμήμα της αμυντικής και στρατηγικής κοινότητας της Τουρκίας πιστεύει ότι η πρόοδος με το Kaan θα μπορούσε να αλλάξει τους υπολογισμούς της Ουάσιγκτον, καθώς ένα εγχώριο αεροσκάφος πέμπτης γενιάς απειλεί να μειώσει την εξάρτηση από τα αμερικανικά όπλα.
