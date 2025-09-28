Φιντάν: Το Κογκρέσο των ΗΠΑ μπλόκαρε την εξαγωγή κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό πέμπτης γενιάς Kaan

Η εμφάνιση του δεύτερου πρωτοτύπου Kaan ήρθε καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε κίνητρα στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να επανενταχθεί στο πρόγραμμα F-35A, με αντάλλαγμα τον τερματισμό της αγοράς ρωσικού πετρελαίου, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του τελευταίου στις 25 Σεπτεμβρίου.Ο Τραμπ δήλωσε ότι «πιστεύει ότι η Τουρκία θα συμφωνήσει με το αίτημά του να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και ότι μπορεί να άρει τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Άγκυρας, ώστε να μπορεί να αγοράσει προηγμένα αμερικανικά αεροσκάφη F-35». Ο Τραμπ είχε αποκλείσει την Τουρκία από το πρόγραμμα F-35 κατά την πρώτη του θητεία το 2020 σε αντίποινα για την απόκτηση από την Άγκυρα του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400, το οποίο πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί να καταστήσει το F-35 ευάλωτο.Ένα τμήμα της αμυντικής και στρατηγικής κοινότητας της Τουρκίας πιστεύει ότι η πρόοδος με το Kaan θα μπορούσε να αλλάξει τους υπολογισμούς της Ουάσιγκτον, καθώς ένα εγχώριο αεροσκάφος πέμπτης γενιάς απειλεί να μειώσει την εξάρτηση από τα αμερικανικά όπλα.