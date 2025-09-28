Ουρουγουάη: Συνελήφθη πρώην ιερέας, καταζητούμενος εδώ και 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Ουρουγουάη: Συνελήφθη πρώην ιερέας, καταζητούμενος εδώ και 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Ο πρώην ιερέας Χουάν Χ.Σ.Τ., 51 ετών, συνελήφθη. Κατηγορείται για σειρά σεξουαλικών επιθέσεων που φέρονται να διαπράχθηκαν εναντίον ανηλίκων σε οικοτροφείο της περιοχής Κοτσαμπάμπα το 2007
Ένα Ουρουγουανός πρώην ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, καταζητούμενος εδώ και 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων στη Βολιβία, συνελήφθη στην πόλη Σάλτο της βόρειας Ουρουγουάης.
Οι βολιβιανές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία με στόχο την έκδοσή του, σύμφωνα με το γραφείο του γενικού εισαγγελέα. «Ο πρώην ιερέας Χουάν Χ.Σ.Τ., 51 ετών, συνελήφθη. Κατηγορείται για σειρά σεξουαλικών επιθέσεων που φέρονται να διαπράχθηκαν εναντίον ανηλίκων σε οικοτροφείο της περιοχής Κοτσαμπάμπα το 2007», ανακοίνωσε η Μαρία Λουίσα Χερέρα, επικεφαλής διεθνών υποθέσεων του γραφείου του γενικού εισαγγελέα της Βολιβίας.
Τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται ο συλληφθείς συνέβησαν στην Ταπακαρί, μια φτωχή πόλη 23.000 κατοίκων κοντά στην Κοτσαμπάμπα. Ο ουρουγουανός ιερέας έφθασε εκεί το 2005 για να διευθύνει την πτέρυγα αρρένων του οικοτροφείου Άνχελ Τζέλμι, που φιλοξενούσε 72 παιδιά ηλικίας 8-17 ετών.
Οι βολιβιανές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία με στόχο την έκδοσή του, σύμφωνα με το γραφείο του γενικού εισαγγελέα. «Ο πρώην ιερέας Χουάν Χ.Σ.Τ., 51 ετών, συνελήφθη. Κατηγορείται για σειρά σεξουαλικών επιθέσεων που φέρονται να διαπράχθηκαν εναντίον ανηλίκων σε οικοτροφείο της περιοχής Κοτσαμπάμπα το 2007», ανακοίνωσε η Μαρία Λουίσα Χερέρα, επικεφαλής διεθνών υποθέσεων του γραφείου του γενικού εισαγγελέα της Βολιβίας.
Τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται ο συλληφθείς συνέβησαν στην Ταπακαρί, μια φτωχή πόλη 23.000 κατοίκων κοντά στην Κοτσαμπάμπα. Ο ουρουγουανός ιερέας έφθασε εκεί το 2005 για να διευθύνει την πτέρυγα αρρένων του οικοτροφείου Άνχελ Τζέλμι, που φιλοξενούσε 72 παιδιά ηλικίας 8-17 ετών.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» και τα αιτήματα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας - Παίρνουν ακόμη και πάνω από €120.000 ετησίως, λέει ο Δήμας
Καπετάν Κώττας: Ο Παύλος Μελάς, η προδοσία και το τραγικό τέλος του Κώττα
Με «βαρύ» παρελθόν ένας εκ των συλληφθέντων του κυκλώματος ναρκωτικών με κέρδη 8 εκατ. ευρώ - Είχε πυροβολήσει αστυνομικό το 2012
Οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» και τα αιτήματα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας - Παίρνουν ακόμη και πάνω από €120.000 ετησίως, λέει ο Δήμας
Καπετάν Κώττας: Ο Παύλος Μελάς, η προδοσία και το τραγικό τέλος του Κώττα
Με «βαρύ» παρελθόν ένας εκ των συλληφθέντων του κυκλώματος ναρκωτικών με κέρδη 8 εκατ. ευρώ - Είχε πυροβολήσει αστυνομικό το 2012
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα