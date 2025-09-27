Συναγερμός για πιθανό πυρηνικό ατύχημα στη Ζαπορίζια - Ο σταθμός παραμένει χωρίς εξωτερική παροχή ρεύματος μετά τους βομβαρδισμούς

Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, σε περίπτωση που οι γεννήτριες αποτύχουν, τα καύσιμα στους έξι αντιδραστήρες μπορεί να υπερθερμανθούν ανεξέλεγκτα μέσα σε διάστημα εβδομάδων, οδηγώντας σε τήξη του πυρήνα. Αν και η κατάσταση δεν είναι άμεσα συγκρίσιμη με τη Φουκουσίμα –όπου η τήξη συνέβη σε τρεις ημέρες λόγω σεισμού και τσουνάμι που κατέστρεψαν τα συστήματα ψύξης–, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το ενδεχόμενο ενός πυρηνικού ατυχήματος παραμένει υπαρκτό.Η υπόθεση της Ζαπορίζια έχει βρεθεί στο τραπέζι και σε συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προτείνει να τεθεί ο σταθμός υπό έλεγχο των ΗΠΑ, ενώ η Ρωσία επιδιώκει να τον ενσωματώσει στο δικό της δίκτυο. Μέχρι σήμερα, όμως, η ασφάλεια του εργοστασίου εξακολουθεί να εξαρτάται από την εύθραυστη ισορροπία του πολέμου στην Ουκρανία.