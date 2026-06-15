Η Ελβετία αποκατέστησε 446 μαχητές που καταδικάστηκαν επειδή πολέμησαν με τη γαλλική Αντίσταση στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

«Το νομοσχέδιο περί αποκατάστασης τιμά τη δέσμευση των εθελοντών για την ελευθερία και τη δημοκρατία» ανέφερε η κυβέρνηση, χωρίς ωστόσο να αμφισβητήσει την αρχή της απαγόρευσης στράτευσης σε ξένες δυνάμεις