Μαζική νυχτερινή ρωσική επίθεση σε περιοχές της Ουκρανίας με 40 πυραύλους και 580 drones - Τουλάχιστον τρεις νεκροί
Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι επιθέσεις έγιναν σε Ντνίπρο, Μικολάιβ, Τσερνίχιβ, Ζαπορίζια, καθώς και σε κοινότητες στις περιοχές Πολτάβα, Κίεβο, Οδησσό, Σούμι και Χάρκοβο
Σύμφωνα με ενημέρωση που παρείχε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι Ρώσοι εκτόξευσαν 40 πυραύλους και 580 drones σε Ντνίπρο, Μικολάιβ, Τσερνίχιβ, Ζαπορίζια, καθώς και σε κοινότητες στις περιοχές Πολτάβα, Κίεβο, Οδησσό, Σούμι και Χάρκοβο, με συνέπεια να σκοτωθούν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι.
All night, Ukraine was under a massive attack by Russia. The enemy launched 40 missiles – cruise and ballistic – and about 580 drones of various types. I thank all our warriors who defended the skies throughout the night, and our F-16 pilots, who once again proved their prowess… pic.twitter.com/ajjQV3XwnI— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2025
Αναλυτικά, ο Ουκρανός πρόεδρος έγραψε:
«Όλη τη νύχτα, η Ουκρανία δέχτηκε μαζική επίθεση από τη Ρωσία. Ο εχθρός εκτόξευσε 40 πυραύλους – κρουζ και βαλλιστικούς – και περίπου 580 drones διαφόρων τύπων. Ευχαριστώ όλους τους πολεμιστές μας που υπερασπίστηκαν τον ουρανό όλη τη νύχτα, καθώς και τους πιλότους των F-16, οι οποίοι απέδειξαν για άλλη μια φορά σήμερα την ανδρεία τους και αντιμετώπισαν αποτελεσματικά την απειλή των πυραύλων κρουζ κατά της Ουκρανίας.
‼️‼️🇷🇺🇺🇦 Russia launched a massive combined strike on Ukraine. What is known:— Visioner (@visionergeo) September 20, 2025
▪️The most affected last night was Dnipro: Russian Armed Forces fired dozens of "Shaheds" at the city, ballistic missiles, and then also cruise missiles. There was a hit on a multi-story building.… pic.twitter.com/nzkoeWZrvM
Οι επιθέσεις είχαν ως στόχο το Ντνίπρο και την περιοχή, καθώς και τις περιοχές Μικόλαϊβ, Τσερνίγιβ, Ζαπορίζια και κοινότητες στις περιοχές Πολτάβα, Κίεβο, Οδησσό, Σούμι και Χάρκοβο. Ο εχθρός στόχευσε τις υποδομές μας, κατοικημένες περιοχές και πολιτικές επιχειρήσεις. Στο Ντνίπρο, ένας πύραυλος με βόμβες διασποράς χτύπησε απευθείας μια πολυκατοικία.
Всю ніч Україна перебувала під масованою атакою Росії. Ворог застосував 40 ракет, крилатих і балістичних, та близько 580 дронів різних типів. Дякую всім нашим воїнам, які всю ніч захищали небо, нашим пілотам F-16, які сьогодні вкотре довели свою майстерність та результативно… pic.twitter.com/IBLmcdGpsT— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2025
Μέχρι στιγμής, γνωρίζουμε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από τους βομβαρδισμούς και, δυστυχώς, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους αγαπημένους τους.
Από την πλευρά τους, οι Ρώσοι ανέφεραν πως τα στρατεύματά τους κατέλαβαν το χωριό Μπερέζοβε στη νοτιοανατολική περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ.
Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης πως δυνάμεις του πραγματοποίησαν με επιτυχία, στη διάρκεια της νύχτας, πλήγματα με όπλα υψηλής ακριβείας σε εγκαταστάσεις της ουκρανικής στρατιωτικής βιομηχανίας.
Το Reuters επισημαίνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες από ανεξάρτητη πηγή.
