Μαζική νυχτερινή ρωσική επίθεση σε περιοχές της Ουκρανίας με 40 πυραύλους και 580 drones - Τουλάχιστον τρεις νεκροί

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι επιθέσεις έγιναν σε Ντνίπρο, Μικολάιβ, Τσερνίχιβ, Ζαπορίζια, καθώς και σε κοινότητες στις περιοχές Πολτάβα, Κίεβο, Οδησσό, Σούμι και Χάρκοβο

Νέα μαζική επίθεση σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας πραγματοποίησε στη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία, αφήνοντας πίσω νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Σύμφωνα με ενημέρωση που παρείχε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι Ρώσοι εκτόξευσαν 40 πυραύλους και 580 drones σε Ντνίπρο, Μικολάιβ, Τσερνίχιβ, Ζαπορίζια, καθώς και σε κοινότητες στις περιοχές Πολτάβα, Κίεβο, Οδησσό, Σούμι και Χάρκοβο, με συνέπεια να σκοτωθούν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι.



Αναλυτικά, ο Ουκρανός πρόεδρος έγραψε:

«Όλη τη νύχτα, η Ουκρανία δέχτηκε μαζική επίθεση από τη Ρωσία. Ο εχθρός εκτόξευσε 40 πυραύλους – κρουζ και βαλλιστικούς – και περίπου 580 drones διαφόρων τύπων. Ευχαριστώ όλους τους πολεμιστές μας που υπερασπίστηκαν τον ουρανό όλη τη νύχτα, καθώς και τους πιλότους των F-16, οι οποίοι απέδειξαν για άλλη μια φορά σήμερα την ανδρεία τους και αντιμετώπισαν αποτελεσματικά την απειλή των πυραύλων κρουζ κατά της Ουκρανίας.



Οι επιθέσεις είχαν ως στόχο το Ντνίπρο και την περιοχή, καθώς και τις περιοχές Μικόλαϊβ, Τσερνίγιβ, Ζαπορίζια και κοινότητες στις περιοχές Πολτάβα, Κίεβο, Οδησσό, Σούμι και Χάρκοβο. Ο εχθρός στόχευσε τις υποδομές μας, κατοικημένες περιοχές και πολιτικές επιχειρήσεις. Στο Ντνίπρο, ένας πύραυλος με βόμβες διασποράς χτύπησε απευθείας μια πολυκατοικία.



Μέχρι στιγμής, γνωρίζουμε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από τους βομβαρδισμούς και, δυστυχώς, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους αγαπημένους τους.

Κάθε τέτοια επίθεση δεν αποτελεί στρατιωτική αναγκαιότητα, αλλά μια σκόπιμη στρατηγική της Ρωσίας για να τρομοκρατήσει τους πολίτες και να καταστρέψει τις υποδομές μας. Γι' αυτό χρειάζεται μια ισχυρή διεθνής αντίδραση. Η Ουκρανία έχει αποδείξει ότι μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της και την Ευρώπη, αλλά για να έχουμε μια αξιόπιστη ασπίδα, πρέπει να δράσουμε από κοινού: να ενισχύσουμε την αεροπορική άμυνα, να αυξήσουμε τις προμήθειες όπλων και να επεκτείνουμε τις κυρώσεις κατά του ρωσικού στρατού και των τομέων που τον χρηματοδοτούν. Κάθε περιορισμός της Ρωσίας σώζει ζωές. Ευχαριστώ όλους όσους μας βοηθούν και μας υποστηρίζουν».

Από την πλευρά τους, οι Ρώσοι ανέφεραν πως τα στρατεύματά τους κατέλαβαν το χωριό Μπερέζοβε στη νοτιοανατολική περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ.

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης πως δυνάμεις του πραγματοποίησαν με επιτυχία, στη διάρκεια της νύχτας, πλήγματα με όπλα υψηλής ακριβείας σε εγκαταστάσεις της ουκρανικής στρατιωτικής βιομηχανίας.

Το Reuters επισημαίνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες από ανεξάρτητη πηγή.


