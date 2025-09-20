Μαζική νυχτερινή ρωσική επίθεση σε περιοχές της Ουκρανίας με 40 πυραύλους και 580 drones - Τουλάχιστον τρεις νεκροί

Κάθε τέτοια επίθεση δεν αποτελεί στρατιωτική αναγκαιότητα, αλλά μια σκόπιμη στρατηγική της Ρωσίας για να τρομοκρατήσει τους πολίτες και να καταστρέψει τις υποδομές μας. Γι' αυτό χρειάζεται μια ισχυρή διεθνής αντίδραση. Η Ουκρανία έχει αποδείξει ότι μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της και την Ευρώπη, αλλά για να έχουμε μια αξιόπιστη ασπίδα, πρέπει να δράσουμε από κοινού: να ενισχύσουμε την αεροπορική άμυνα, να αυξήσουμε τις προμήθειες όπλων και να επεκτείνουμε τις κυρώσεις κατά του ρωσικού στρατού και των τομέων που τον χρηματοδοτούν. Κάθε περιορισμός της Ρωσίας σώζει ζωές. Ευχαριστώ όλους όσους μας βοηθούν και μας υποστηρίζουν».Από την πλευρά τους, οι Ρώσοι ανέφεραν πως τα στρατεύματά τους κατέλαβαν το χωριόστη νοτιοανατολική περιφέρεια τουΤο υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης πως δυνάμεις του πραγματοποίησαν με επιτυχία, στη διάρκεια της νύχτας, πλήγματα με όπλα υψηλής ακριβείας σε εγκαταστάσεις της ουκρανικής στρατιωτικής βιομηχανίας.Τοεπισημαίνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες από ανεξάρτητη πηγή.