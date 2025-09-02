Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
H Ουκρανία δεν θα παραχωρήσει ποτέ στη Ρωσία τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, λέει το υπουργείο Εξωτερικών
H Ουκρανία δεν θα παραχωρήσει ποτέ στη Ρωσία τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, λέει το υπουργείο Εξωτερικών
«Ο πυρηνικός σταθμός είναι και θα παραμείνει αναπόσπαστο μέρος του κυρίαρχου εδάφους της Ουκρανίας - Κάθε προσπάθεια της Ρωσίας να αμφισβητήσει αυτό το γεγονός είναι νομικά άκυρη και πολιτικά άσκοπη» πρόσθεσε το υπουργείο
Η Ουκρανία δεν θα συμφωνήσει ποτέ να νομιμοποιήσει τη ρωσική κατοχή του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια και ο μοναδικός τρόπος για την εγγύηση της ασφάλειας εκεί είναι η άμεση αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.
Στην ανακοίνωση δεν γίνεται κάποια ευθεία αναφορά στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ο οποίος δήλωσε κατά την επίσκεψή του στην Κίνα ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ σε αυτήν τη μονάδα παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, την οποία κατέλαβε η Ρωσία λίγες εβδομάδες μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.
«Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια είναι και θα παραμείνει αναπόσπαστο μέρος του κυρίαρχου εδάφους της Ουκρανίας. Κάθε προσπάθεια της Ρωσίας να αμφισβητήσει αυτό το γεγονός είναι νομικά άκυρη και πολιτικά άσκοπη» πρόσθεσε το υπουργείο.
«Ο μοναδικός τρόπος για να αποκατασταθεί η πυρηνική ασφάλεια είναι η άμεση και πλήρης αποχώρηση των Ρώσων στρατιωτών και του άλλου προσωπικού από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια», τόνισε.
Ειδήσεις σήμερα:
«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας
Ο 72χρονος με τα 980.000 ευρώ και ο Τρικαλινός που πήρε 620.000 ευρώ - Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ
Τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής που είχε μια καθαρίστρια έβαλε στο χέρι ο εγκέφαλος της κρητικής μαφίας - Διαβάστε τον διάλογό τους
Στην ανακοίνωση δεν γίνεται κάποια ευθεία αναφορά στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ο οποίος δήλωσε κατά την επίσκεψή του στην Κίνα ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ σε αυτήν τη μονάδα παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, την οποία κατέλαβε η Ρωσία λίγες εβδομάδες μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.
«Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια είναι και θα παραμείνει αναπόσπαστο μέρος του κυρίαρχου εδάφους της Ουκρανίας. Κάθε προσπάθεια της Ρωσίας να αμφισβητήσει αυτό το γεγονός είναι νομικά άκυρη και πολιτικά άσκοπη» πρόσθεσε το υπουργείο.
«Ο μοναδικός τρόπος για να αποκατασταθεί η πυρηνική ασφάλεια είναι η άμεση και πλήρης αποχώρηση των Ρώσων στρατιωτών και του άλλου προσωπικού από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια», τόνισε.
Ειδήσεις σήμερα:
«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας
Ο 72χρονος με τα 980.000 ευρώ και ο Τρικαλινός που πήρε 620.000 ευρώ - Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ
Τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής που είχε μια καθαρίστρια έβαλε στο χέρι ο εγκέφαλος της κρητικής μαφίας - Διαβάστε τον διάλογό τους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα