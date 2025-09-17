Βλήματα πυροβολικού έπεσαν λίγα μέτρα μακριά από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, λέει ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Ζαπορίζια ΔΟΑΕ

Βλήματα πυροβολικού έπεσαν λίγα μέτρα μακριά από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, λέει ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας

Παρότι δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα ή ζημιές σε εξοπλισμό, το περιστατικό υπογραμμίζει για ακόμη μια φορά τον διαρκή κίνδυνο για την πυρηνική ασφάλεια, δήλωσε ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ

Βλήματα πυροβολικού έπεσαν λίγα μέτρα μακριά από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, λέει ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας
Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) δήλωσε χθες Τρίτη ότι κλιμάκιό του στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας αντιλήφθηκε επίθεση πυροβολικού σε κοντινή απόσταση και είδε μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό από τρία διαφορετικά σημεία.

Το κλιμάκιο ενημερώθηκε ότι βλήματα πυροβολικού έπεσαν εκτός της περιμέτρου του εργοστασίου, σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από χώρο αποθήκευσης καυσίμου ντίζελ, αναφέρει ανακοίνωση του ΔΟΑΕ.

«Παρότι δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα ή ζημιές σε εξοπλισμό, το περιστατικό υπογραμμίζει για ακόμη μια φορά τον διαρκή κίνδυνο για την πυρηνική ασφάλεια», δήλωσε ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι.



Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος σε όλη την Ευρώπη, βρίσκεται στα χέρια των δυνάμεων της Μόσχας από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται συχνά για επιθέσεις στην περιοχή, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας απευθύνει επανειλημμένως εκκλήσεις για «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» των αντιμαχόμενων πλευρών προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικής καταστροφής.

Ο ΔΟΑΕ διαδραματίζει ρόλο στη διαφύλαξη της ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών της Ουκρανίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022. Στέλνει συχνά κλιμάκια για να επιθεωρήσουν τους ενεργούς πυρηνικούς αντιδραστήρες σε Ρίβνε και Χμελνίτσκι (δυτικά), ενώ διατηρεί μόνιμη παρουσία στη Ζαπορίζια από τον Σεπτέμβριο του 2022.



Ειδήσεις σήμερα:

Μέση Ανατολή: Ισραηλινά άρματα μάχης μπαίνουν στην Πόλη της Γάζας - Δείτε βίντεο

Το βίντεο του νεκρού ορειβάτη στη Δράμα: Η εμφάνιση και η επίθεση της αρκούδας πριν πέσει από τη χαράδρα

Τραγωδία στη Βρετανία: Λάθος σύλληψη άνδρα οδήγησε τη σύντροφό του σε αυτοκτονία - Μετά πέθανε κι εκείνος γιατί δεν άντεξε τον θάνατό της

Thema Insights

Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει τον ελληνικό στίβο – Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και των Ολυμπιονικών Τεντόγλου & Καραλή

Με τη λάμψη του Μίλτου Τεντόγλου, τη δυναμική του Εμμανουήλ Καραλή και την ενωμένη εθνική ομάδα, η Ελλάδα δίνει το «παρών» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Στο πλευρό τους βρίσκεται η COSMOTE TELEKOM, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε βήμα τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης