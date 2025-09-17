Βλήματα πυροβολικού έπεσαν λίγα μέτρα μακριά από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, λέει ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας
Παρότι δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα ή ζημιές σε εξοπλισμό, το περιστατικό υπογραμμίζει για ακόμη μια φορά τον διαρκή κίνδυνο για την πυρηνική ασφάλεια, δήλωσε ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ
Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) δήλωσε χθες Τρίτη ότι κλιμάκιό του στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας αντιλήφθηκε επίθεση πυροβολικού σε κοντινή απόσταση και είδε μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό από τρία διαφορετικά σημεία.
Το κλιμάκιο ενημερώθηκε ότι βλήματα πυροβολικού έπεσαν εκτός της περιμέτρου του εργοστασίου, σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από χώρο αποθήκευσης καυσίμου ντίζελ, αναφέρει ανακοίνωση του ΔΟΑΕ.
«Παρότι δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα ή ζημιές σε εξοπλισμό, το περιστατικό υπογραμμίζει για ακόμη μια φορά τον διαρκή κίνδυνο για την πυρηνική ασφάλεια», δήλωσε ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι.
Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος σε όλη την Ευρώπη, βρίσκεται στα χέρια των δυνάμεων της Μόσχας από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται συχνά για επιθέσεις στην περιοχή, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας απευθύνει επανειλημμένως εκκλήσεις για «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» των αντιμαχόμενων πλευρών προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικής καταστροφής.
Ο ΔΟΑΕ διαδραματίζει ρόλο στη διαφύλαξη της ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών της Ουκρανίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022. Στέλνει συχνά κλιμάκια για να επιθεωρήσουν τους ενεργούς πυρηνικούς αντιδραστήρες σε Ρίβνε και Χμελνίτσκι (δυτικά), ενώ διατηρεί μόνιμη παρουσία στη Ζαπορίζια από τον Σεπτέμβριο του 2022.
IAEA team based at Ukraine’s ZNPP reported hearing shelling close to the site today and saw black smoke rising from three locations nearby, in the latest incident highlighting continuous nuclear safety risks during the military conflict, @rafaelmgrossi said:… pic.twitter.com/jroSYSEI9S— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) September 16, 2025
