Οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» και τα αιτήματα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας - Παίρνουν ακόμη και πάνω από €120.000 ετησίως, λέει ο Δήμας

Οι καθυστερήσεις που, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αφοροσαν πάνω από 266 πτήσεις, θα συνεχιστούν, όπως φαίνεται, αφού οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αποφάσισαν τον έλεγχο 28 πτήσεων ανά ώρα και όχι 36 που είχαν καταλήξει να διαχειρίζονται.

και σήμερα, με τις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού να καθυστερούν το πρωί κατά 30 έως 40 λεπτά.

Η εικόνα από το πρωί στο

ήταν νεύρα, ταλαιπωρία και μεγάλες ουρές.

Οπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι καθυστερήσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας καθώς όλο αυτό θα πηγαίνει αλυσιδωτά.

Χθες, αργά το απόγευμα οι καθυστερήσεις έφταναν και τις δύο ώρες για πτήσεις τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού.

Το πρόβλημα ξεκίνησε από την Πέμπτη το πρωί και όπως φαίνεται οι καθυστερήσεις θα συνεχιστούν. Σημειώνεται, ότι αυτό που ζητούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είναι συνάντηση με το υπουργείο.