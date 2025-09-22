Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Ο τυφώνας Ραγκάσα πλησιάζει απειλητικά τις Φιλιππίνες με ανέμους 250 χλμ/ώρα
Ο τυφώνας Ραγκάσα πλησιάζει απειλητικά τις Φιλιππίνες με ανέμους 250 χλμ/ώρα
Οι αρχές των Φιλιππίνων έδωσαν εντολή για εκκένωση περιοχών που απειλούνται στο βόρειο τμήμα της χώρας - Σε εγρήγορση βρίσκονται και οι αρχές της Ταϊβάν
Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές των Φιλιππίνων και της Ταϊβάν για τον υπερτυφώνα Ραγκάσα (ή Νάντο) που κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Κίνα συνοδευόμενος από θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις.
Τις επόμενες ώρες, ο πανίσχυρος τυφώνας αναμένεται να πλήξει τα αραιοκατοικημένα νησιά Μπατάνες, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων. Ο τυφώνας συνοδεύεται από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα έως και 250 χλμ/ώρα.
Οι αρχές των Φιλιππίνων έδωσαν εντολή για εκκένωση περιοχών που απειλούνται στο βόρειο τμήμα της χώρας. Σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστά σήμερα στην Μανίλα και σε 29 επαρχίες της χώρας. Οι τοπικές αρχές «δεν πρέπει να χάσουν χρόνο» για «να απομακρύνουν οικογένειες» από περιοχές που απειλούνται, τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών Τζόνβικ Ρεμούλια, καθώς ειδικοί προειδοποιούν για τον κίνδυνο πρόκλησης εκτεταμένων πλημμυρών και κατολισθήσεων στο βόρειο τμήμα της Λουσόν, της μεγαλύτερης και πολυπληθέστερης νήσου του χώρας.
Σε εγρήγορση βρίσκονται εξάλλου και οι αρχές της Ταϊβάν, όπου αναμένεται η απομάκρυνση περίπου 300 κατοίκων στην κομητεία Χουαλιέν, στο ανατολικό τμήμα του νησιού.
MONSTER NANDO— Philippine Weather (@Phil_Weather) September 22, 2025
Super Typhoon #Ragasa (#NandoPH) further intensifies sustaining winds of 215 km/h (10-min ave. winds) and gusts up to 265 km/h.
EXTREMELY DANGEROUS and LIFE-THREATENING conditions are expected on areas near the center of this storm. pic.twitter.com/zOGfyp3gHY
