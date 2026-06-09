«Πολύ κακή είδηση για την ασφάλεια της Ευρώπης» χαρακτήρισε η Ισπανίδα υπουργός Άμυνας την εγκατάλειψη του σχεδίου για παραγωγή μαχητικού αεροσκάφους

Τα συμφέροντα της βιομηχανίας ήταν πάνω από τα συμφέροντα της ασφάλειας και της άμυνας της Ευρώπης, δήλωσε επικριτικά η Ρόμπλες σε δημοσιογράφους και πρόσθεσε ότι πρόκειται αναμφίβολα για μια αποτυχία