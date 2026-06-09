«Πολύ κακή είδηση για την ασφάλεια της Ευρώπης» χαρακτήρισε η Ισπανίδα υπουργός Άμυνας την εγκατάλειψη του σχεδίου για παραγωγή μαχητικού αεροσκάφους
«Πολύ κακή είδηση για την ασφάλεια της Ευρώπης» χαρακτήρισε η Ισπανίδα υπουργός Άμυνας την εγκατάλειψη του σχεδίου για παραγωγή μαχητικού αεροσκάφους
Τα συμφέροντα της βιομηχανίας ήταν πάνω από τα συμφέροντα της ασφάλειας και της άμυνας της Ευρώπης, δήλωσε επικριτικά η Ρόμπλες σε δημοσιογράφους και πρόσθεσε ότι πρόκειται αναμφίβολα για μια αποτυχία
Η εγκατάλειψη της ανάπτυξης του μαχητικού αεροσκάφους Scaf είναι μια «πολύ κακή είδηση, πολύ ανησυχητική για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης», δήλωσε σήμερα η Ισπανίδα υπουργός Άμυνας, Μαργαρίτα Ρόμπλες, εκφράζοντας τη λύπη της για την «αποτυχία» αυτή.
«Τα συμφέροντα της βιομηχανίας ήταν πάνω από τα συμφέροντα της ασφάλειας και της άμυνας της Ευρώπης», δήλωσε επικριτικά η Ρόμπλες σε δημοσιογράφους και πρόσθεσε: «Ήταν ένα μεγάλο σχέδιο τριών μεγάλων χωρών, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ισπανίας και ως εκ τούτου είναι μια αποτυχία, χωρίς καμιά αμφιβολία».
«Από την πλευρά της Ισπανίας, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε το σχέδιο αυτό να βρει έναν άλλο δρόμο», δήλωσε την επομένη της ανακοίνωσης για την εγκατάλειψη του σχεδίου αυτού, το οποίο είχε ήδη σταματήσει εδώ και καιρό.
Το Scaf (στα γαλλικά, FCAS στα αγγλικά) εκκίνησαν το 2017 ο Εμανουέλ Μακρόν και η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, και προστέθηκε η Ισπανία δύο χρόνια αργότερα. Επρόκειτο να είναι ένα σύστημα που θα περιλαμβάνει ένα αεροσκάφος και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συνδεδεμένα μεταξύ τους μέσω ενός καινοτόμου συστήματος ψηφιακής επικοινωνίας, ενός «combat cloud».
Προοριζόταν να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της αεροπορικής ισχύος των Γάλλων και των Γερμανών από τη δεκαετία του 2040 και μετά, και να αντικαταστήσει το Eurofighter Typhoon στη Γερμανία και το Rafale της Dassault στη Γαλλία.
Η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία θα συμμετείχαν από κοινού στο εγχείρημα αυτό και το αναλογούν μερίδιο της καθεμιάς ήταν ένα τρίτο.
Η εγκατάλειψη του σχεδίου αποτελεί μεγάλη αποτυχία για τους Ευρωπαίους, που θέλουν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην άμυνα απέναντι στη ρωσική απειλή και αύξησαν τις στρατιωτικές τους επενδύσεις από τότε που άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία.
Σήμερα, ένα σχέδιο που εκπόνησε η Airbus και έχει στόχο την ανάπτυξη ενός αεροσκάφους έκτης γενιάς, ως μια εναλλακτική σε σχέση με το Scaf, διαβιβάστηκε στο Βερολίνο.
«Τα συμφέροντα της βιομηχανίας ήταν πάνω από τα συμφέροντα της ασφάλειας και της άμυνας της Ευρώπης», δήλωσε επικριτικά η Ρόμπλες σε δημοσιογράφους και πρόσθεσε: «Ήταν ένα μεγάλο σχέδιο τριών μεγάλων χωρών, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ισπανίας και ως εκ τούτου είναι μια αποτυχία, χωρίς καμιά αμφιβολία».
«Από την πλευρά της Ισπανίας, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε το σχέδιο αυτό να βρει έναν άλλο δρόμο», δήλωσε την επομένη της ανακοίνωσης για την εγκατάλειψη του σχεδίου αυτού, το οποίο είχε ήδη σταματήσει εδώ και καιρό.
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ενταφίασαν τη Δευτέρα το γαλλο-γερμανο-ισπανικό μαχητικό αεροσκάφος, το Scaf, ένα σχέδιο που δεν προχωρούσε εδώ και μήνες εν μέσω εντάσεων μεταξύ των δύο υπευθύνων για το έργο κατασκευαστών αεροσκαφών Airbus και Dassault.
Spain Calls FCAS Fighter Project Collapse a “Failure” as It Seeks Alternatives— Washington Eye (@washington_EY) June 9, 2026
Defense Minister Robles says Spain still needs a sixth-generation jet capability and will explore new options for its future air power. #WashingtonEye pic.twitter.com/MfFIu0FImk
Το Scaf (στα γαλλικά, FCAS στα αγγλικά) εκκίνησαν το 2017 ο Εμανουέλ Μακρόν και η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, και προστέθηκε η Ισπανία δύο χρόνια αργότερα. Επρόκειτο να είναι ένα σύστημα που θα περιλαμβάνει ένα αεροσκάφος και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συνδεδεμένα μεταξύ τους μέσω ενός καινοτόμου συστήματος ψηφιακής επικοινωνίας, ενός «combat cloud».
Προοριζόταν να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της αεροπορικής ισχύος των Γάλλων και των Γερμανών από τη δεκαετία του 2040 και μετά, και να αντικαταστήσει το Eurofighter Typhoon στη Γερμανία και το Rafale της Dassault στη Γαλλία.
🚨 BREAKING— DC_Global_News (@DC_Global_News) June 9, 2026
Spanish Defense Minister Robles reacts to the collapse of the FCAS/SCAF program: “This is very concerning news for Europe and its strategic economy. It was a major project and is, without doubt, a failure. Spain needs a 6th-generation fighter and will explore… pic.twitter.com/K7S7d093I7
Η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία θα συμμετείχαν από κοινού στο εγχείρημα αυτό και το αναλογούν μερίδιο της καθεμιάς ήταν ένα τρίτο.
Η εγκατάλειψη του σχεδίου αποτελεί μεγάλη αποτυχία για τους Ευρωπαίους, που θέλουν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην άμυνα απέναντι στη ρωσική απειλή και αύξησαν τις στρατιωτικές τους επενδύσεις από τότε που άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία.
Σήμερα, ένα σχέδιο που εκπόνησε η Airbus και έχει στόχο την ανάπτυξη ενός αεροσκάφους έκτης γενιάς, ως μια εναλλακτική σε σχέση με το Scaf, διαβιβάστηκε στο Βερολίνο.
Το «Team Gen 6» θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική, που προωθείται από τη Γερμανία, στην οποία μετέχουν η γερμανική αμυντική εταιρία Hensold, δύο ευρωπαϊκές εταιρίες καθώς και άλλες πέντε γερμανικές, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο.
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