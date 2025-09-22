Πυροβολισμοί στο Παγκράτι: Στο νοσοκομείο ένας άνδρας με τραύμα στην κοιλιά

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής στο Παγκράτι.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι πυροβολισμοί ακούστηκαν στις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα στην οδό Λεάγρουμε τους κατοίκους της περιοχής να τηλεφωνούν στην Αστυνομία.Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και βρήκαν έναν άνδρα σε είσοδο πολυκατοικίας με τραύμα στην κοιλιά.Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.Ακόμα δεν υπάρχει ενημέρωση για το αν ο τραυματίας είναι αλλοδαπός ή ημεδαπός, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τα αίτια του συμβάντος.