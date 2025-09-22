Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Πυροβολισμοί στο Παγκράτι: Στο νοσοκομείο ένας άνδρας με τραύμα στην κοιλιά
Πυροβολισμοί στο Παγκράτι: Στο νοσοκομείο ένας άνδρας με τραύμα στην κοιλιά
Ο άνδρας που δέχθηκε τον πυροβολισμό εντοπίστηκε από την αστυνομία σε είσοδο πολυκατοικίας
Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής στο Παγκράτι.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι πυροβολισμοί ακούστηκαν στις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα στην οδό Λεάγρουμε τους κατοίκους της περιοχής να τηλεφωνούν στην Αστυνομία.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και βρήκαν έναν άνδρα σε είσοδο πολυκατοικίας με τραύμα στην κοιλιά.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.
Ακόμα δεν υπάρχει ενημέρωση για το αν ο τραυματίας είναι αλλοδαπός ή ημεδαπός, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τα αίτια του συμβάντος.
Ειδήσεις σήμερα:
Θρίλερ στη Βοιωτία: Γυναίκα είχε θαμμένη τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της για να παίρνει τη σύνταξή της
Ανεβαίνει η θερμοκρασία από αύριο - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα πρωτοβρόχια του Σεπτεμβρίου
Παύλος Βαρδινογιάννης - Κατερίνα Μπιρμπίλη: Ο παραμυθένιος γάμος στην Εκάλη με τον εντυπωσιακό στολισμό και τους λαμπερούς καλεσμένους
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι πυροβολισμοί ακούστηκαν στις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα στην οδό Λεάγρουμε τους κατοίκους της περιοχής να τηλεφωνούν στην Αστυνομία.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και βρήκαν έναν άνδρα σε είσοδο πολυκατοικίας με τραύμα στην κοιλιά.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.
Ακόμα δεν υπάρχει ενημέρωση για το αν ο τραυματίας είναι αλλοδαπός ή ημεδαπός, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τα αίτια του συμβάντος.
Ειδήσεις σήμερα:
Θρίλερ στη Βοιωτία: Γυναίκα είχε θαμμένη τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της για να παίρνει τη σύνταξή της
Ανεβαίνει η θερμοκρασία από αύριο - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα πρωτοβρόχια του Σεπτεμβρίου
Παύλος Βαρδινογιάννης - Κατερίνα Μπιρμπίλη: Ο παραμυθένιος γάμος στην Εκάλη με τον εντυπωσιακό στολισμό και τους λαμπερούς καλεσμένους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα