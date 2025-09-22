Πυροβολισμοί στο Παγκράτι: Στο νοσοκομείο ένας άνδρας με τραύμα στην κοιλιά
ΕΛΛΑΔΑ
Πυροβολισμοί Παγκράτι Τραυματίας

Πυροβολισμοί στο Παγκράτι: Στο νοσοκομείο ένας άνδρας με τραύμα στην κοιλιά

Ο άνδρας που δέχθηκε τον πυροβολισμό εντοπίστηκε από την αστυνομία σε είσοδο πολυκατοικίας

Πυροβολισμοί στο Παγκράτι: Στο νοσοκομείο ένας άνδρας με τραύμα στην κοιλιά
Πάνος Βλαχουτσάκος
23 ΣΧΟΛΙΑ
Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι πυροβολισμοί ακούστηκαν στις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα στην οδό Λεάγρουμε τους κατοίκους της περιοχής να τηλεφωνούν στην Αστυνομία. 

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και βρήκαν έναν άνδρα σε είσοδο πολυκατοικίας με τραύμα στην κοιλιά.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

Ακόμα δεν υπάρχει ενημέρωση για το αν ο τραυματίας είναι αλλοδαπός ή ημεδαπός, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τα αίτια του συμβάντος.



Ειδήσεις σήμερα:

Θρίλερ στη Βοιωτία: Γυναίκα είχε θαμμένη τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της για να παίρνει τη σύνταξή της

Ανεβαίνει η θερμοκρασία από αύριο - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα πρωτοβρόχια του Σεπτεμβρίου

Παύλος Βαρδινογιάννης - Κατερίνα Μπιρμπίλη: Ο παραμυθένιος γάμος στην Εκάλη με τον εντυπωσιακό στολισμό και τους λαμπερούς καλεσμένους
Πάνος Βλαχουτσάκος
23 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης