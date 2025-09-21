Πρώτες απώλειες για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και τριπλή συγκατοίκηση στην κορυφή - Πλησίασε στο -1 ο Άρης, παραμένει χωρίς νίκη ο ΠΑΟ - Δείτε τα γκολ
Πρώτες απώλειες για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και τριπλή συγκατοίκηση στην κορυφή - Πλησίασε στο -1 ο Άρης, παραμένει χωρίς νίκη ο ΠΑΟ - Δείτε τα γκολ
Με την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής δεν υπάρχει πλέον ομάδα που να μετρά μόνο νίκες - Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ συνεχίζουν να οδηγούν την κούρσα, αλλά πλέον νιώθουν την ανάσα του Άρη, την ίδια ώρα που ο ΠΑΟ είναι στο -8 από την κορυφή με ματς λιγότερο
Νέα δεδομένα στη Stoiximan Super League 1 με τη συμπλήρωση τεσσάρων αγωνιστικών όπου καμία ομάδα δεν μπόρεσε να κάνει το απόλυτο.
Το ντέρμπι των αιωνίων έληξε 1-1 με τους πράσινους να κρατούν τη νίκη μέχρι το 90'+2', αλλά οι ερυθρόλευκοι βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης και έπιασαν ξανά στην κορυφή ΑΕΚ (1-1 στη Λάρισα) και ΠΑΟΚ (0-0 με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα).
Κερδισμένος της αγωνιστικής ο Άρης καθώς με το διπλό στο Αγρίνιο επί της Κηφισιάς είναι πλέον στον έναν πόντο από την κορυφή, ενώ στο -3 είναι και ο εκπληκτικός Λεβαδειακός που νίκησε με 4-0 τον ΟΦΗ.
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1
Ένα κάκιστο πρώτο ημίχρονο με ατελείωτα φάουλ και καμία ευκαιρία, κι ένα δεύτερο που ξεκίνησε και τελείωσε με γκολ και ήταν όντως αντάξιο των δύο αντιπάλων.
Αυτή ήταν σε γενικές γραμμές η εικόνα του ντέρμπι των αιωνίων με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 90'+2' κρατούσε στα χέρια του τη νίκη που θα ήταν η πρώτη δική του στη σεζόν (!), αλλά ο εφτάψυχος Ολυμπιακός βρήκε πάλι γκολ στο φινάλε.
Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε κάτι σαν ποδόσφαιρο με τον ΠΑΟ να είναι ελαφρώς καλύτερος και τον Ολυμπιακό να βλέπει τις εμπνεύσεις του Μεντιλίμπαρ να μην βγαίνουν.
Στο β' ημίχρονο ο ΠΑΟ ξεκίνησε με το γκολ του Ντέσερς (48') και ο σοκαρισμένος Ολυμπιακός ξύπνησε όταν μπήκε στο ματς ο Ποντένσε. Ο Πορτογάλος «τάιζε» συνεχώς τον Ελ Κααμπί, με τον Μαροκινό να μην μπορεί να βρει τον δρόμο προς το δίχτυα μέχρι το 90'+2' όταν από τον συνδυασμό Ποντένσε, Ταρεμί σκόραρε για το τελικό 1-1.
ΑΕΛ - ΑΕΚ 1-1
Πρώτη απώλεια βαθμών και για την ΑΕΚ στη φετινή σεζόν που άφησε δύο βαθμούς στην έδρα της μαχητικής ΑΕΛ, η οποία κατάφερε για δεύτερο σερί ματς να πάρει βαθμό αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ.
Το ντέρμπι των αιωνίων έληξε 1-1 με τους πράσινους να κρατούν τη νίκη μέχρι το 90'+2', αλλά οι ερυθρόλευκοι βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης και έπιασαν ξανά στην κορυφή ΑΕΚ (1-1 στη Λάρισα) και ΠΑΟΚ (0-0 με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα).
Κερδισμένος της αγωνιστικής ο Άρης καθώς με το διπλό στο Αγρίνιο επί της Κηφισιάς είναι πλέον στον έναν πόντο από την κορυφή, ενώ στο -3 είναι και ο εκπληκτικός Λεβαδειακός που νίκησε με 4-0 τον ΟΦΗ.
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1
Ένα κάκιστο πρώτο ημίχρονο με ατελείωτα φάουλ και καμία ευκαιρία, κι ένα δεύτερο που ξεκίνησε και τελείωσε με γκολ και ήταν όντως αντάξιο των δύο αντιπάλων.
Αυτή ήταν σε γενικές γραμμές η εικόνα του ντέρμπι των αιωνίων με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 90'+2' κρατούσε στα χέρια του τη νίκη που θα ήταν η πρώτη δική του στη σεζόν (!), αλλά ο εφτάψυχος Ολυμπιακός βρήκε πάλι γκολ στο φινάλε.
Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε κάτι σαν ποδόσφαιρο με τον ΠΑΟ να είναι ελαφρώς καλύτερος και τον Ολυμπιακό να βλέπει τις εμπνεύσεις του Μεντιλίμπαρ να μην βγαίνουν.
Στο β' ημίχρονο ο ΠΑΟ ξεκίνησε με το γκολ του Ντέσερς (48') και ο σοκαρισμένος Ολυμπιακός ξύπνησε όταν μπήκε στο ματς ο Ποντένσε. Ο Πορτογάλος «τάιζε» συνεχώς τον Ελ Κααμπί, με τον Μαροκινό να μην μπορεί να βρει τον δρόμο προς το δίχτυα μέχρι το 90'+2' όταν από τον συνδυασμό Ποντένσε, Ταρεμί σκόραρε για το τελικό 1-1.
ΑΕΛ - ΑΕΚ 1-1
Πρώτη απώλεια βαθμών και για την ΑΕΚ στη φετινή σεζόν που άφησε δύο βαθμούς στην έδρα της μαχητικής ΑΕΛ, η οποία κατάφερε για δεύτερο σερί ματς να πάρει βαθμό αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ.
Στο μέτριο πρώτο ημίχρονο η Ένωση απείλησε με μακρινά σουτ, ωστόσο τη μεγάλη φάση την είχαν οι γηπεδούχοι με το δοκάρι του Πασά στο 37'.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Νίκολιτς ευτύχησε λίγο μετά την απόφαση του να περάσει στο ματς τον Μάνταλο, να δει τον αρχηγό της Ένωσης να κοντράρει με κοντινή προβολή μετά τη σέντρα του Πήλιου. Οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν άλλα δύο γκολ τα οποία όμως ακυρώθηκαν σωστά από το VAR καθώς στο πρώτο η μπάλα βρήκε το χέρι του Πινέδα και στο δεύτερο του Μάνταλου!
Κι ενώ η Ένωση είχε τον έλεγχο του αγώνα δέχθηκε την ισοφάριση στο 74' όταν ο Τσάκλα μόνος του μετά από εκτέλεση κόρνερ ισοφάρισε με κεφαλιά. Στο τελευταίαο δεκάλεπτο η ΑΕΚ πίεσε ασφυκτικά, δημιούργησε κλασικές ευκαιρίες, αλλά Γιόβιτς, Καλοσκάμης και Πιερό τις έχασαν και το 1-1 έμεινε ως το τέλος.
Λεβαδειακός - ΟΦΗ 4-0
Σ' ένα από τα πιο περίεργα ματς της σεζόν, καθώς ο ΟΦΗ στα 20 δευτερόλεπτα από την έναρξη του αγώνα δέχθηκε γκολ και στα 20 δευτερόλεπτα από την έναρξη του Β' ημιχρόνου έμεινε με εννέα (9) παίκτες, ο Λεβαδειακός συνεχίσει την εντυπωσιακή φετινή του πορεία.
Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου στην πρώτη φάση του αγώνα έκλεψε τη μπάλα και ο Λαγιούς στα 22 δευτερόλεπτα άνοιξε το σκορ με τον ΟΦΗ μόλις ισορρόπησε το ματς να μένει με 10 παίκτες καθώς στο 26' ο Χριστογεώργος μπερδεύτηκε με τον Λαμπρόπουλο, έπιασε τη μπάλα με τα χέρια και αποβλήθηκε.
Με την έναρξη του Β' ημιχρόνου στα 20 δευτερόλεπτα και πάλι ο Νους αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα, αλλά παρόλα αυτά ο συγκινητικός ΟΦΗ το πάλεψε μέχρι το 70' χάνοντας μάλιστα και σπουδαία ευκαιρία στο 59' με τον Λοντίγκιν να διώχνει το σουτ του Φούντα... Όταν ο Όζμπολτ έκανε το 2-0 στο 69' οι Κρητικοί κατέρρευσαν με το σκορ να ανοίγει και ο Λεβαδειακός να φτάνει στο θριαμβευτικό 4-0....
ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός 0-0
«Το μόνο που μας έλειψε ήταν το γκολ» είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την ισοπαλία (0-0) με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα και είχε δίκαιο. Ο ΠΑΟΚ έφτιαξε φάσεις κόντρα στους Αγρινιώτες αλλά είτε είχε άσχημα τελειώματα είτε είχε απέναντί του τον αίλουρο Τσάβες.
Ο Πέλκας τραυματίστηκε στο 16', πέρασε στη θέση του ο Κωνσταντέλιας αλλά ούτε και αυτός δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα και να οδηγήσει στη νίκη τον ΠΑΟΚ μετά το 4-1 από τον Λεβαδειακό στο μεσοβδόμαδο ματς στο Κύπελλο.
Ο Παναιτωλικός έμεινε και με 10 παίκτες (αποβολή Γκαρσία) στο 82' αλλά στα 15' που απέμειναν ο ΠΑΟΚ δεν διέσπασε την αντίπαλη άμυνα και στην Τούμπα ακούστηκε γιούχα.
Αυτή ήταν η πρώτη βαθμολογική απώλεια του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα ενώ ο Παναιτωλικός έχει τέσσερις βαθμούς όλους κερδισμένους στη Θεσσαλονίκη αφού είχε κερδίσει τον Άρη!
Κηφισιά - Άρης 0-1
Ασταμάτητος ο Άρης του Μανόλο Χιμένεθ. Τρία στα τρία σε πρωτάθλημα και Κύπελλο με τον Ισπανό στον πάγκο του ο Άρης ο οποίος πέρασε και από το Αγρίνιο.
Εκεί τον υποδέχτηκε η Κηφισιά η οποία είχε κερδίσει τον Παναθηναϊκό στην 3η αγωνιστική αλλά δεν τα κατάφερε κόντρα στους Θεσσαλονικείς.
Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έμεινε με 10 παίκτες από το 45+4 αφού αποβλήθηκε ο Διαμαντής Χουχούμης, ο Άρης με ηγέτη τον Μορόν αύξησε την πίεση και έφτασε στο γκολ της νίκης.
Αυτό ήρθε στο 87' από τον Μισεουί!
Πανσερραϊκός-Ατρόμητος 1-1
Τον πρώτο του βαθμό στο πρωτάθλημα πανηγύρισε ο Πανσερραϊκός.
Η ομάδα της Μακεδονίας έμεινε στο 1-1 με τον Ατρόμητο Αθηνών και έδειξε πως θέλει ακόμα πολύ δουλειά για να φτιάξει ένα σύνολο που θα παλέψει για την σωτηρία.
Τα δύο κλαμπ είχαν από ένα ημίχρονο. Το σκορ άνοιξε στο 18' ο Μίχορλ για τον Ατρόμητο και στο 69' ο «νέος» Μάρας ισοφάρισε σε 1-1 που ήταν και το τελικό σκορ.
Βόλος-Αστέρας Τρίπολης 2-1
Ήταν να μην πάρει φόρα ο Βόλος. Στις δύο πρώτες αγωνιστικές είχε μηδέν βαθμούς και στις άλλες δύο έχει έξι! Κέρδισε εκτός έδρας τον Παναιτωλικό και έφτασε και η ώρα για την πρώτη νίκη στο Πανθεσσαλικό.
Ο Βόλος ήταν καλύτερος στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Άνοιξε το σκορ στο 35' με τον Λάμπρου και διπλασίασε τα γκολ του στο 72' με τον Φορτούνα.
Ο Αστέρας Τρίπολης που παραμένει στη ζώνη υποβιβασμού με 1 βαθμό σε 4 ματς μείωσε στο 82' με πέναλτι του Μακέντα αλλά έφυγε με άδεια χέρια από τον Βόλο.
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής
Σάββατο 20/9
Κηφισιά-Άρης 0-1
Πανσερραϊκός-Ατρόμητος 1-1
Βόλος-Αστέρας Τρίπολης 2-1
ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός 0-0
Κυριακή 21/9
ΑΕΛ-ΑΕΚ 1-1
Λεβαδειακός - ΟΦΗ 4-0
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός
Η βαθμολογία (Σε 4 αγώνες)
Ολυμπιακός 10
ΑΕΚ 10
ΠΑΟΚ 10
Άρης 9
Λεβαδειακός 7
Βόλος 6
Ατρόμητος 4
Κηφισιά 4
Παναιτωλικός 4
ΟΦΗ 3
ΑΕΛ Novibet 3
Παναθηναϊκός 2
Αστέρας AKTOR 1
Πανσερραϊκός 1
*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα αγώνα λιγότερο.
Η επόμενη (5η) αγωνιστική
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
18:00, Ολυμπιακός - Λεβαδειακός
20:30, Άρης - Πανσερραϊκός
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
17:00, ΑΕΚ - Βόλος
19:00, ΟΦΗ - Κηφισιά
20:30, Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ
21:00, Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου
18:00, Ατρόμητος - ΑΕΛ
Ειδήσεις σήμερα:
Ή με βοηθάς ή θα αυτοκτονήσω, έλεγε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στη Βοιωτία για να παίρνει τη σύνταξη - Μαρτυρία στο protothema.gr
Και η Πορτογαλία αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης μετά τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία
Πρόστιμα σε γονείς 14 παιδιών που έπαιζαν ποδόσφαιρο σε πλατεία της Βενετίας - Δεν θα πληρώσουμε, λέει πατέρας
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Νίκολιτς ευτύχησε λίγο μετά την απόφαση του να περάσει στο ματς τον Μάνταλο, να δει τον αρχηγό της Ένωσης να κοντράρει με κοντινή προβολή μετά τη σέντρα του Πήλιου. Οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν άλλα δύο γκολ τα οποία όμως ακυρώθηκαν σωστά από το VAR καθώς στο πρώτο η μπάλα βρήκε το χέρι του Πινέδα και στο δεύτερο του Μάνταλου!
Κι ενώ η Ένωση είχε τον έλεγχο του αγώνα δέχθηκε την ισοφάριση στο 74' όταν ο Τσάκλα μόνος του μετά από εκτέλεση κόρνερ ισοφάρισε με κεφαλιά. Στο τελευταίαο δεκάλεπτο η ΑΕΚ πίεσε ασφυκτικά, δημιούργησε κλασικές ευκαιρίες, αλλά Γιόβιτς, Καλοσκάμης και Πιερό τις έχασαν και το 1-1 έμεινε ως το τέλος.
Λεβαδειακός - ΟΦΗ 4-0
Σ' ένα από τα πιο περίεργα ματς της σεζόν, καθώς ο ΟΦΗ στα 20 δευτερόλεπτα από την έναρξη του αγώνα δέχθηκε γκολ και στα 20 δευτερόλεπτα από την έναρξη του Β' ημιχρόνου έμεινε με εννέα (9) παίκτες, ο Λεβαδειακός συνεχίσει την εντυπωσιακή φετινή του πορεία.
Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου στην πρώτη φάση του αγώνα έκλεψε τη μπάλα και ο Λαγιούς στα 22 δευτερόλεπτα άνοιξε το σκορ με τον ΟΦΗ μόλις ισορρόπησε το ματς να μένει με 10 παίκτες καθώς στο 26' ο Χριστογεώργος μπερδεύτηκε με τον Λαμπρόπουλο, έπιασε τη μπάλα με τα χέρια και αποβλήθηκε.
Με την έναρξη του Β' ημιχρόνου στα 20 δευτερόλεπτα και πάλι ο Νους αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα, αλλά παρόλα αυτά ο συγκινητικός ΟΦΗ το πάλεψε μέχρι το 70' χάνοντας μάλιστα και σπουδαία ευκαιρία στο 59' με τον Λοντίγκιν να διώχνει το σουτ του Φούντα... Όταν ο Όζμπολτ έκανε το 2-0 στο 69' οι Κρητικοί κατέρρευσαν με το σκορ να ανοίγει και ο Λεβαδειακός να φτάνει στο θριαμβευτικό 4-0....
ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός 0-0
«Το μόνο που μας έλειψε ήταν το γκολ» είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την ισοπαλία (0-0) με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα και είχε δίκαιο. Ο ΠΑΟΚ έφτιαξε φάσεις κόντρα στους Αγρινιώτες αλλά είτε είχε άσχημα τελειώματα είτε είχε απέναντί του τον αίλουρο Τσάβες.
Ο Πέλκας τραυματίστηκε στο 16', πέρασε στη θέση του ο Κωνσταντέλιας αλλά ούτε και αυτός δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα και να οδηγήσει στη νίκη τον ΠΑΟΚ μετά το 4-1 από τον Λεβαδειακό στο μεσοβδόμαδο ματς στο Κύπελλο.
Ο Παναιτωλικός έμεινε και με 10 παίκτες (αποβολή Γκαρσία) στο 82' αλλά στα 15' που απέμειναν ο ΠΑΟΚ δεν διέσπασε την αντίπαλη άμυνα και στην Τούμπα ακούστηκε γιούχα.
Αυτή ήταν η πρώτη βαθμολογική απώλεια του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα ενώ ο Παναιτωλικός έχει τέσσερις βαθμούς όλους κερδισμένους στη Θεσσαλονίκη αφού είχε κερδίσει τον Άρη!
Κηφισιά - Άρης 0-1
Ασταμάτητος ο Άρης του Μανόλο Χιμένεθ. Τρία στα τρία σε πρωτάθλημα και Κύπελλο με τον Ισπανό στον πάγκο του ο Άρης ο οποίος πέρασε και από το Αγρίνιο.
Εκεί τον υποδέχτηκε η Κηφισιά η οποία είχε κερδίσει τον Παναθηναϊκό στην 3η αγωνιστική αλλά δεν τα κατάφερε κόντρα στους Θεσσαλονικείς.
Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έμεινε με 10 παίκτες από το 45+4 αφού αποβλήθηκε ο Διαμαντής Χουχούμης, ο Άρης με ηγέτη τον Μορόν αύξησε την πίεση και έφτασε στο γκολ της νίκης.
Αυτό ήρθε στο 87' από τον Μισεουί!
Πανσερραϊκός-Ατρόμητος 1-1
Τον πρώτο του βαθμό στο πρωτάθλημα πανηγύρισε ο Πανσερραϊκός.
Η ομάδα της Μακεδονίας έμεινε στο 1-1 με τον Ατρόμητο Αθηνών και έδειξε πως θέλει ακόμα πολύ δουλειά για να φτιάξει ένα σύνολο που θα παλέψει για την σωτηρία.
Τα δύο κλαμπ είχαν από ένα ημίχρονο. Το σκορ άνοιξε στο 18' ο Μίχορλ για τον Ατρόμητο και στο 69' ο «νέος» Μάρας ισοφάρισε σε 1-1 που ήταν και το τελικό σκορ.
Βόλος-Αστέρας Τρίπολης 2-1
Ήταν να μην πάρει φόρα ο Βόλος. Στις δύο πρώτες αγωνιστικές είχε μηδέν βαθμούς και στις άλλες δύο έχει έξι! Κέρδισε εκτός έδρας τον Παναιτωλικό και έφτασε και η ώρα για την πρώτη νίκη στο Πανθεσσαλικό.
Ο Βόλος ήταν καλύτερος στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Άνοιξε το σκορ στο 35' με τον Λάμπρου και διπλασίασε τα γκολ του στο 72' με τον Φορτούνα.
Ο Αστέρας Τρίπολης που παραμένει στη ζώνη υποβιβασμού με 1 βαθμό σε 4 ματς μείωσε στο 82' με πέναλτι του Μακέντα αλλά έφυγε με άδεια χέρια από τον Βόλο.
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής
Σάββατο 20/9
Κηφισιά-Άρης 0-1
Πανσερραϊκός-Ατρόμητος 1-1
Βόλος-Αστέρας Τρίπολης 2-1
ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός 0-0
Κυριακή 21/9
ΑΕΛ-ΑΕΚ 1-1
Λεβαδειακός - ΟΦΗ 4-0
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός
Η βαθμολογία (Σε 4 αγώνες)
Ολυμπιακός 10
ΑΕΚ 10
ΠΑΟΚ 10
Άρης 9
Λεβαδειακός 7
Βόλος 6
Ατρόμητος 4
Κηφισιά 4
Παναιτωλικός 4
ΟΦΗ 3
ΑΕΛ Novibet 3
Παναθηναϊκός 2
Αστέρας AKTOR 1
Πανσερραϊκός 1
*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα αγώνα λιγότερο.
Η επόμενη (5η) αγωνιστική
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
18:00, Ολυμπιακός - Λεβαδειακός
20:30, Άρης - Πανσερραϊκός
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
17:00, ΑΕΚ - Βόλος
19:00, ΟΦΗ - Κηφισιά
20:30, Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ
21:00, Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου
18:00, Ατρόμητος - ΑΕΛ
Ειδήσεις σήμερα:
Ή με βοηθάς ή θα αυτοκτονήσω, έλεγε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στη Βοιωτία για να παίρνει τη σύνταξη - Μαρτυρία στο protothema.gr
Και η Πορτογαλία αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης μετά τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία
Πρόστιμα σε γονείς 14 παιδιών που έπαιζαν ποδόσφαιρο σε πλατεία της Βενετίας - Δεν θα πληρώσουμε, λέει πατέρας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα