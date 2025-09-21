Πρώτες απώλειες για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και τριπλή συγκατοίκηση στην κορυφή - Πλησίασε στο -1 ο Άρης, παραμένει χωρίς νίκη ο ΠΑΟ - Δείτε τα γκολ

Με την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής δεν υπάρχει πλέον ομάδα που να μετρά μόνο νίκες - Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ συνεχίζουν να οδηγούν την κούρσα, αλλά πλέον νιώθουν την ανάσα του Άρη, την ίδια ώρα που ο ΠΑΟ είναι στο -8 από την κορυφή με ματς λιγότερο