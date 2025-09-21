Αγώνας δρόμου στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια για την επίλυση προβλημάτων μετά την κυβερνοεπίθεση

Η αδυναμία της αεροπορικής βιομηχανίας και οι υποψίες για εμπλοκή της Μόσχας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε, από την πλευρά της, ότι «παρακολουθεί στενά» την εξέλιξη της υπόθεσης, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως ήταν «εκτεταμένη ή σοβαρή».Σύμφωνα με την πλατφόρμα FlightAware, εκατοντάδες πτήσεις καθυστέρησαν το Σάββατο. Στην Ιρλανδία, τα αεροδρόμια Δουβλίνου και Κορκ ανέφεραν «μικρές επιπτώσεις», με ορισμένες εταιρείες να εφαρμόζουν χειροκίνητο check-in.Οι αεροπορικές EasyJet και Ryanair, που δεν χρησιμοποιούν το Χίθροου, δήλωσαν ότι οι πτήσεις τους πραγματοποιήθηκαν κανονικά. Αντιθέτως, το αεροδρόμιο Βρυξελλών ανακοίνωσε «μεγάλη επίδραση» στο πρόγραμμα πτήσεων με ακυρώσεις και καθυστερήσεις. Σε ξεχωριστό περιστατικό, το Terminal 2 του αεροδρομίου Δουβλίνου εκκενώθηκε μετά από συναγερμό ασφαλείας λόγω ύποπτης αποσκευής, που τελικά αποδείχθηκε ακίνδυνη.Σύμφωνα με αναλυτές, η επίθεση ανέδειξε ξανά τις αδυναμίες της διεθνούς αεροπορικής βιομηχανίας απέναντι σε προβλήματα ψηφιακών συστημάτων. Τον Ιούλιο, μια παγκόσμια βλάβη λόγω λανθασμένης ενημέρωσης λογισμικού της Crowdstrike είχε προκαλέσει μαζικές ακυρώσεις πτήσεων στις ΗΠΑ.Αν και κυκλοφορούν ανεπιβεβαίωτοι ισχυρισμοί ότι πίσω από την τρέχουσα επίθεση βρίσκονται χάκερ που συνδέονται με τη Μόσχα, ειδικοί σημειώνουν ότι οι περισσότερες μεγάλες επιθέσεις των τελευταίων ετών έχουν πραγματοποιηθεί από εγκληματικές ομάδες που επιδιώκουν οικονομικό όφελος μέσω εκβιασμών και λύτρων. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δεκάδες εκατομμύρια δολάρια που αποκομίζουν ετησίως με αυτόν τον τρόπο.Η Collins Aerospace δεν έχει σχολιάσει ακόμη δημόσια τη φύση ή την προέλευση της επίθεσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.