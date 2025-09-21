Αγώνας δρόμου στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια για την επίλυση προβλημάτων μετά την κυβερνοεπίθεση
Αγώνας δρόμου στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια για την επίλυση προβλημάτων μετά την κυβερνοεπίθεση
Το πρωί της Κυριακής (21/9) τα προβλήματα στα αεροδρόμια Χίθροου, Βερολίνου και Βρυξελλών ήταν μειωμένα αλλά σημειώθηκαν και πάλι καθυστερήσεις - Τι γνωρίζουμε έως τώρα για την κυβερνοεπίθεση
Μερικά από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ευρώπης, κάνουν σήμερα (21/9) αγώνα δρόμου για να αποκαταστήσουν την ομαλή λειτουργία των συστημάτων αυτόματου τσεκ-ιν, μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε το Σάββατο (20/9) λόγω κυβερνοεπιθέσεων.
Πιο συγκεκριμένα, χάκερ έπληξαν χθες τα συστήματα τσεκ-ιν και επιβίβασης που παρέχει η Collins Aerospace, η οποία ανήκει στην RTX, προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία των αεροδρομίων Χίθροου στο Λονδίνο, Βερολίνου και των Βρυξελλών, όπου χιλιάδες επιβάτες ταλαιπωρήθηκαν, καθώς υπήρχαν μεγάλες καθυστερήσεις ακόμα και ακυρώσεις πτήσεων.
Το πρωί της Κυριακής τα προβλήματα στα αεροδρόμια ήταν μειωμένα, παρά το γεγονός ότι συνεχίζονταν κάποιες καθυστερήσεις, σύμφωνα με αερολιμενικούς αξιωματούχους και με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, ενώ περιφερειακές ρυθμιστικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ερευνούν τα αίτια του επεισοδίου.
Η αναστάτωση αυτή στα αεροδρόμια εντάσσεται σε μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων οι οποίες έχουν πλήξει πολλούς τομείς, από την υγειονομική περίθαλψη μέχρι την αυτοκινητοβιομηχανία. Η αυτοκινητοβιομηχανία Jaguar Land Rover σταμάτησε την παραγωγή εξαιτίας κυβερνοεπίθεσης, ενώ χάκερ προκάλεσαν επίσης ζημιά εκατοντάδων εκατομμυρίων στερλινών στην εταιρεία Marks & Spencer.
Η RTX χαρακτήρισε το επεισόδιο «προσωρινή διακοπή που σχετίζεται με τον κυβερνοχώρο» και δήλωσε πως επηρέασε το λογισμικό της MUSE, το οποίο χρησιμοποιούν αρκετές αεροπορικές εταιρείες. Η RTX δεν ήταν σήμερα άμεσα διαθέσιμη για να σχολιάσει.
Το αεροδρόμιο του Βερολίνου ανακοίνωσε σήμερα πως προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά εργάζεται μαζί με την εταιρεία για να επιλύσουν το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις ούτε ακυρώσεις πτήσεων, πρόσθεσε.
Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανέφερε σε επικαιροποιημένο σημερινό μήνυμά του προς επιβάτες ότι η κυβερνοεπίθεση έχει «μεγάλο αντίκτυπο στο πρόγραμμα των πτήσεων» και προκαλεί καθυστερήσεις και ακυρώσεις.
Το Χίθροου ανακοίνωσε νωρίς σήμερα πως συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης μετά τη βλάβη στο σύστημα τσεκ-ιν. Πρόσθεσε πως «η μεγάλη πλειονότητα των πτήσεων συνεχίζει να εκτελείται».
Σε ανάλυση του παρόχου αεροπορικών δεδομένων Cirium αναφέρεται ότι οι καθυστερήσεις στο Χίθροου είναι «χαμηλές», το Βερολίνο έχει «μέτριες» καθυστερήσεις ενώ οι καθυστερήσεις στις Βρυξέλλες είναι «σημαντικές», αλλά μειώνονται.
Η RTX, ιδιοκτήτρια της Collins Aerospace που παρέχει το λογισμικό για τα check-in, Muse, επιβεβαίωσε «διατάραξη που σχετίζεται με κυβερνοεπίθεση» σε «συγκεκριμένα αεροδρόμια». Όπως τόνισε, η βλάβη περιορίστηκε στο ηλεκτρονικό check-in και στην παράδοση αποσκευών, με δυνατότητα προσωρινής αντικατάστασης μέσω χειροκίνητων διαδικασιών. Το Muse είναι το σύστημα που επιτρέπει σε διαφορετικές αεροπορικές να χρησιμοποιούν κοινά γκισέ και πύλες επιβίβασης.
Στο Χίθροου, η British Airways λειτουργούσε κανονικά μέσω εφεδρικού συστήματος, ωστόσο οι περισσότερες άλλες εταιρείες επηρεάστηκαν. Μάλιστα, στην τελευταία του ενημέρωση, η διοίκηση του αεροδρομίου προειδοποίησε πως «ενδέχεται να προκληθούν νέες καθυστερήσεις», καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες «αποκατάστασης και ανάκαμψης» από τη χθεσινή διακοπή, ζητώντας συγγνώμη από τους επιβάτες.
Πιο συγκεκριμένα, χάκερ έπληξαν χθες τα συστήματα τσεκ-ιν και επιβίβασης που παρέχει η Collins Aerospace, η οποία ανήκει στην RTX, προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία των αεροδρομίων Χίθροου στο Λονδίνο, Βερολίνου και των Βρυξελλών, όπου χιλιάδες επιβάτες ταλαιπωρήθηκαν, καθώς υπήρχαν μεγάλες καθυστερήσεις ακόμα και ακυρώσεις πτήσεων.
Το πρωί της Κυριακής τα προβλήματα στα αεροδρόμια ήταν μειωμένα, παρά το γεγονός ότι συνεχίζονταν κάποιες καθυστερήσεις, σύμφωνα με αερολιμενικούς αξιωματούχους και με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, ενώ περιφερειακές ρυθμιστικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ερευνούν τα αίτια του επεισοδίου.
Η αναστάτωση αυτή στα αεροδρόμια εντάσσεται σε μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων οι οποίες έχουν πλήξει πολλούς τομείς, από την υγειονομική περίθαλψη μέχρι την αυτοκινητοβιομηχανία. Η αυτοκινητοβιομηχανία Jaguar Land Rover σταμάτησε την παραγωγή εξαιτίας κυβερνοεπίθεσης, ενώ χάκερ προκάλεσαν επίσης ζημιά εκατοντάδων εκατομμυρίων στερλινών στην εταιρεία Marks & Spencer.
Η RTX χαρακτήρισε το επεισόδιο «προσωρινή διακοπή που σχετίζεται με τον κυβερνοχώρο» και δήλωσε πως επηρέασε το λογισμικό της MUSE, το οποίο χρησιμοποιούν αρκετές αεροπορικές εταιρείες. Η RTX δεν ήταν σήμερα άμεσα διαθέσιμη για να σχολιάσει.
Το αεροδρόμιο του Βερολίνου ανακοίνωσε σήμερα πως προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά εργάζεται μαζί με την εταιρεία για να επιλύσουν το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις ούτε ακυρώσεις πτήσεων, πρόσθεσε.
Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανέφερε σε επικαιροποιημένο σημερινό μήνυμά του προς επιβάτες ότι η κυβερνοεπίθεση έχει «μεγάλο αντίκτυπο στο πρόγραμμα των πτήσεων» και προκαλεί καθυστερήσεις και ακυρώσεις.
Το Χίθροου ανακοίνωσε νωρίς σήμερα πως συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης μετά τη βλάβη στο σύστημα τσεκ-ιν. Πρόσθεσε πως «η μεγάλη πλειονότητα των πτήσεων συνεχίζει να εκτελείται».
Σε ανάλυση του παρόχου αεροπορικών δεδομένων Cirium αναφέρεται ότι οι καθυστερήσεις στο Χίθροου είναι «χαμηλές», το Βερολίνο έχει «μέτριες» καθυστερήσεις ενώ οι καθυστερήσεις στις Βρυξέλλες είναι «σημαντικές», αλλά μειώνονται.
Τι γνωρίζουμε ως τώρα για την κυβερνοεπίθεση«Θύμα» της κυβερνοεπίθεσης έπεσε και το αεροδρόμιο του Χίθροου στο Λονδίνο, το οποίο γνωστοποίησε ότι αρκετές πτήσεις σημείωσαν καθυστερήσεις λόγω «τεχνικού ζητήματος» που επηρέασε το λογισμικό πολλών αεροπορικών εταιρειών. Παρόμοια εικόνα με αυξημένους χρόνους αναμονής παρατηρήθηκε και στο αεροδρόμιο Brandenburg στο Βερολίνου.
Η RTX, ιδιοκτήτρια της Collins Aerospace που παρέχει το λογισμικό για τα check-in, Muse, επιβεβαίωσε «διατάραξη που σχετίζεται με κυβερνοεπίθεση» σε «συγκεκριμένα αεροδρόμια». Όπως τόνισε, η βλάβη περιορίστηκε στο ηλεκτρονικό check-in και στην παράδοση αποσκευών, με δυνατότητα προσωρινής αντικατάστασης μέσω χειροκίνητων διαδικασιών. Το Muse είναι το σύστημα που επιτρέπει σε διαφορετικές αεροπορικές να χρησιμοποιούν κοινά γκισέ και πύλες επιβίβασης.
Στο Χίθροου, η British Airways λειτουργούσε κανονικά μέσω εφεδρικού συστήματος, ωστόσο οι περισσότερες άλλες εταιρείες επηρεάστηκαν. Μάλιστα, στην τελευταία του ενημέρωση, η διοίκηση του αεροδρομίου προειδοποίησε πως «ενδέχεται να προκληθούν νέες καθυστερήσεις», καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες «αποκατάστασης και ανάκαμψης» από τη χθεσινή διακοπή, ζητώντας συγγνώμη από τους επιβάτες.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε, από την πλευρά της, ότι «παρακολουθεί στενά» την εξέλιξη της υπόθεσης, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως ήταν «εκτεταμένη ή σοβαρή».
Σύμφωνα με την πλατφόρμα FlightAware, εκατοντάδες πτήσεις καθυστέρησαν το Σάββατο. Στην Ιρλανδία, τα αεροδρόμια Δουβλίνου και Κορκ ανέφεραν «μικρές επιπτώσεις», με ορισμένες εταιρείες να εφαρμόζουν χειροκίνητο check-in.
Οι αεροπορικές EasyJet και Ryanair, που δεν χρησιμοποιούν το Χίθροου, δήλωσαν ότι οι πτήσεις τους πραγματοποιήθηκαν κανονικά. Αντιθέτως, το αεροδρόμιο Βρυξελλών ανακοίνωσε «μεγάλη επίδραση» στο πρόγραμμα πτήσεων με ακυρώσεις και καθυστερήσεις. Σε ξεχωριστό περιστατικό, το Terminal 2 του αεροδρομίου Δουβλίνου εκκενώθηκε μετά από συναγερμό ασφαλείας λόγω ύποπτης αποσκευής, που τελικά αποδείχθηκε ακίνδυνη.
Αν και κυκλοφορούν ανεπιβεβαίωτοι ισχυρισμοί ότι πίσω από την τρέχουσα επίθεση βρίσκονται χάκερ που συνδέονται με τη Μόσχα, ειδικοί σημειώνουν ότι οι περισσότερες μεγάλες επιθέσεις των τελευταίων ετών έχουν πραγματοποιηθεί από εγκληματικές ομάδες που επιδιώκουν οικονομικό όφελος μέσω εκβιασμών και λύτρων. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δεκάδες εκατομμύρια δολάρια που αποκομίζουν ετησίως με αυτόν τον τρόπο.
Η Collins Aerospace δεν έχει σχολιάσει ακόμη δημόσια τη φύση ή την προέλευση της επίθεσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.
Σύμφωνα με την πλατφόρμα FlightAware, εκατοντάδες πτήσεις καθυστέρησαν το Σάββατο. Στην Ιρλανδία, τα αεροδρόμια Δουβλίνου και Κορκ ανέφεραν «μικρές επιπτώσεις», με ορισμένες εταιρείες να εφαρμόζουν χειροκίνητο check-in.
Οι αεροπορικές EasyJet και Ryanair, που δεν χρησιμοποιούν το Χίθροου, δήλωσαν ότι οι πτήσεις τους πραγματοποιήθηκαν κανονικά. Αντιθέτως, το αεροδρόμιο Βρυξελλών ανακοίνωσε «μεγάλη επίδραση» στο πρόγραμμα πτήσεων με ακυρώσεις και καθυστερήσεις. Σε ξεχωριστό περιστατικό, το Terminal 2 του αεροδρομίου Δουβλίνου εκκενώθηκε μετά από συναγερμό ασφαλείας λόγω ύποπτης αποσκευής, που τελικά αποδείχθηκε ακίνδυνη.
Η αδυναμία της αεροπορικής βιομηχανίας και οι υποψίες για εμπλοκή της ΜόσχαςΣύμφωνα με αναλυτές, η επίθεση ανέδειξε ξανά τις αδυναμίες της διεθνούς αεροπορικής βιομηχανίας απέναντι σε προβλήματα ψηφιακών συστημάτων. Τον Ιούλιο, μια παγκόσμια βλάβη λόγω λανθασμένης ενημέρωσης λογισμικού της Crowdstrike είχε προκαλέσει μαζικές ακυρώσεις πτήσεων στις ΗΠΑ.
Αν και κυκλοφορούν ανεπιβεβαίωτοι ισχυρισμοί ότι πίσω από την τρέχουσα επίθεση βρίσκονται χάκερ που συνδέονται με τη Μόσχα, ειδικοί σημειώνουν ότι οι περισσότερες μεγάλες επιθέσεις των τελευταίων ετών έχουν πραγματοποιηθεί από εγκληματικές ομάδες που επιδιώκουν οικονομικό όφελος μέσω εκβιασμών και λύτρων. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δεκάδες εκατομμύρια δολάρια που αποκομίζουν ετησίως με αυτόν τον τρόπο.
Η Collins Aerospace δεν έχει σχολιάσει ακόμη δημόσια τη φύση ή την προέλευση της επίθεσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.
Ειδήσεις σήμερα:
Θεσσαλονίκη: Ο 50χρονος έπνιξε με σακούλα την αδελφή του και κάλεσε τη σύζυγό του - «Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει»
Δρακόντεια μέτρα στη νεκρώσιμη τελετή του Κερκ: FBI και εκατοντάδες αστυνομικοί στο στάδιο της Αριζόνα - Πάνω από 100.000 πολίτες θα παρευρεθούν
Πώς ήταν η Αθήνα χωρίς αυτοκίνητα - Μία ιστορική αναδρομή από τους αμαξάδες με τη φουστανέλα μέχρι το σήμερα
Θεσσαλονίκη: Ο 50χρονος έπνιξε με σακούλα την αδελφή του και κάλεσε τη σύζυγό του - «Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει»
Δρακόντεια μέτρα στη νεκρώσιμη τελετή του Κερκ: FBI και εκατοντάδες αστυνομικοί στο στάδιο της Αριζόνα - Πάνω από 100.000 πολίτες θα παρευρεθούν
Πώς ήταν η Αθήνα χωρίς αυτοκίνητα - Μία ιστορική αναδρομή από τους αμαξάδες με τη φουστανέλα μέχρι το σήμερα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα