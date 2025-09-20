Χάος σε μεγάλα αεροδρόμια σε Βερολίνο, Βρυξέλλες και στο Χίθροου λόγω κυβερνοεπιθέσεων
ΚΟΣΜΟΣ
Βερολίνο Χίθροου Αεροδρόμιο Κυβερνοεπιθέσεις Λονδίνο Πτήσεις

Χάος σε μεγάλα αεροδρόμια σε Βερολίνο, Βρυξέλλες και στο Χίθροου λόγω κυβερνοεπιθέσεων

Ακυρώσεις πτήσεων σε Βερολίνο και Βρυξέλλες – Προβλήματα και στο Χίθροου

Χάος σε μεγάλα αεροδρόμια σε Βερολίνο, Βρυξέλλες και στο Χίθροου λόγω κυβερνοεπιθέσεων
61 ΣΧΟΛΙΑ
Σοβαρές αναταράξεις σημειώνονται από το βράδυ της Παρασκευής σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, μετά από κυβερνοεπίθεση που έπληξε την Collins Aerospace, πάροχο υπηρεσιών για check-in και επιβίβαση σε αεροπορικές εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι «αντιμετωπίζει τεχνικό ζήτημα το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις επιβατών».


Προβλήματα σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

Το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι ο πάροχος εργάζεται για την άμεση επίλυση του προβλήματος, ενώ συνέστησε στους ταξιδιώτες να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν αναχωρήσουν.

Παράλληλα, ζήτησε να μην προσέρχονται νωρίτερα από τρεις ώρες πριν από διεθνείς πτήσεις ή δύο ώρες πριν από εσωτερικές.

«Έχουμε διαθέσει επιπλέον προσωπικό στους χώρους check-in για να βοηθήσει και να περιορίσει την ταλαιπωρία», τόνισε εκπρόσωπος του Χίθροου, ζητώντας συγγνώμη για την αναστάτωση.


Στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι «προς το παρόν, οι διαδικασίες check-in και επιβίβασης πραγματοποιούνται μόνο χειροκίνητα».

Η διοίκηση του αεροδρομίου υπογράμμισε ότι ο πάροχος «εργάζεται ενεργά για την αποκατάσταση του προβλήματος το συντομότερο δυνατό».

Κλείσιμο

Στο Βερολίνο, το αεροδρόμιο Berlin Brandenburg (BER) ενημέρωσε τους επιβάτες ότι εξαιτίας του τεχνικού προβλήματος σε ευρωπαϊκό πάροχο συστημάτων «παρατηρούνται μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής στα σημεία check-in», ενώ διαβεβαίωσε πως καταβάλλονται προσπάθειες για γρήγορη επίλυση.

Δυσλειτουργίες παρουσιάστηκαν και στο αεροδρόμιο του Όσναμπρικ στη βορειοανατολική Γερμανία, ωστόσο η διοίκηση αντιμετώπισε το θέμα εσωτερικά, χωρίς να διαταραχθεί η κίνηση. 

Χωρίς προβλήματα λειτουργούν τα αεροδρόμια Φρανκφούρτης και Πολωνίας. 

Αλυσιδωτές καθυστερήσεις και ταλαιπωρία

Η κυβερνοεπίθεση προκάλεσε ήδη ακυρώσεις και μεγάλες καθυστερήσεις πτήσεων, με χιλιάδες επιβάτες να ταλαιπωρούνται.

Το Χίθροου υπενθύμισε ότι είναι η τρίτη φορά σε διάστημα λίγων εβδομάδων που σημειώνονται σοβαρά προβλήματα, μετά από δύο περιστατικά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο που είχαν προκαλέσει χάος στις καλοκαιρινές διακοπές εκατοντάδων ταξιδιωτών.

Περιορισμένη η έκταση της επίθεσης

Το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης ξεκαθάρισε ότι δεν έχει επηρεαστεί από την κυβερνοεπίθεση, ενώ οι αρχές εξετάζουν την πλήρη έκταση του περιστατικού και τα κίνητρα πίσω από την επίθεση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τους δράστες.

Ειδήσεις σήμερα:

Απογειώθηκαν νατοϊκά μαχητικά μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, για «μεγάλα προβλήματα» προειδοποιεί ο Τραμπ - Τι υποστηρίζουν οι Ρώσοι

Το Ισραήλ στέλνει ακόμα και ρομπότ με εκρηκτικά για να ισοπεδώσει τη Γάζα, ενώ οι κάτοικοι «δεν έχουν πού να πάνε»

Οι ΗΠΑ χτύπησαν πλοίο που μετέφερε ναρκωτικά, νεκροί τρεις ναρκωτρομοκράτες λέει ο Τραμπ - Δείτε βίντεο
61 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η ProCredit Bank άνοιξε νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη

Μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη χαμόγελα, ζεστασιά και θετική προσμονή για το μέλλον, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου υποκαταστήματος της ProCredit Bank στη Θεσσαλονίκη, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης