Χάος σε μεγάλα αεροδρόμια σε Βερολίνο, Βρυξέλλες και στο Χίθροου λόγω κυβερνοεπιθέσεων



Προβλήματα σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

Σοβαρές αναταράξεις σημειώνονται από το βράδυ της Παρασκευής σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, μετά από κυβερνοεπίθεση που έπληξε την Collins Aerospace, πάροχο υπηρεσιών για check-in και επιβίβαση σε αεροπορικές εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο.Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι «αντιμετωπίζει τεχνικό ζήτημα το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις επιβατών».Το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι ο πάροχος εργάζεται για την άμεση επίλυση του προβλήματος, ενώ συνέστησε στους ταξιδιώτες να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν αναχωρήσουν.Παράλληλα, ζήτησε να μην προσέρχονται νωρίτερα από τρεις ώρες πριν από διεθνείς πτήσεις ή δύο ώρες πριν από εσωτερικές.«Έχουμε διαθέσει επιπλέον προσωπικό στους χώρους check-in για να βοηθήσει και να περιορίσει την ταλαιπωρία», τόνισε εκπρόσωπος του Χίθροου, ζητώντας συγγνώμη για την αναστάτωση.Στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι «προς το παρόν, οι διαδικασίες check-in και επιβίβασης πραγματοποιούνται μόνο χειροκίνητα».Η διοίκηση του αεροδρομίου υπογράμμισε ότι ο πάροχος «εργάζεται ενεργά για την αποκατάσταση του προβλήματος το συντομότερο δυνατό».Στο Βερολίνο, το αεροδρόμιο Berlin Brandenburg (BER) ενημέρωσε τους επιβάτες ότι εξαιτίας του τεχνικού προβλήματος σε ευρωπαϊκό πάροχο συστημάτων «παρατηρούνται μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής στα σημεία check-in», ενώ διαβεβαίωσε πως καταβάλλονται προσπάθειες για γρήγορη επίλυση.Δυσλειτουργίες παρουσιάστηκαν και στο αεροδρόμιο του Όσναμπρικ στη βορειοανατολική Γερμανία, ωστόσο η διοίκηση αντιμετώπισε το θέμα εσωτερικά, χωρίς να διαταραχθεί η κίνηση.