Χάος σε μεγάλα αεροδρόμια σε Βερολίνο, Βρυξέλλες και στο Χίθροου λόγω κυβερνοεπιθέσεων
Ακυρώσεις πτήσεων σε Βερολίνο και Βρυξέλλες – Προβλήματα και στο Χίθροου
Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι «αντιμετωπίζει τεχνικό ζήτημα το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις επιβατών».
BREAKING: Heathrow says it's experiencing technical issues with check-in and boarding.— Sky News (@SkyNews) September 20, 2025
The airport is advising passengers to check their flight status. Several European airports are reporting similar technical problems.https://t.co/G8gDzyqv3Q
📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/UpBbVE7WHi
Το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι ο πάροχος εργάζεται για την άμεση επίλυση του προβλήματος, ενώ συνέστησε στους ταξιδιώτες να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν αναχωρήσουν.
Προβλήματα σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο
Παράλληλα, ζήτησε να μην προσέρχονται νωρίτερα από τρεις ώρες πριν από διεθνείς πτήσεις ή δύο ώρες πριν από εσωτερικές.
«Έχουμε διαθέσει επιπλέον προσωπικό στους χώρους check-in για να βοηθήσει και να περιορίσει την ταλαιπωρία», τόνισε εκπρόσωπος του Χίθροου, ζητώντας συγγνώμη για την αναστάτωση.
Travel journalist @SimonCalder reports that several flights from Heathrow this morning have been delayed by hours as the impact of a technical issue with check-in and baggage drop systems starts to hit passengers at airports across Europe.— Sky News (@SkyNews) September 20, 2025
Latest 🔗 https://t.co/uJg2xL57ej pic.twitter.com/AlfaJQJwxU
Στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι «προς το παρόν, οι διαδικασίες check-in και επιβίβασης πραγματοποιούνται μόνο χειροκίνητα».
Η διοίκηση του αεροδρομίου υπογράμμισε ότι ο πάροχος «εργάζεται ενεργά για την αποκατάσταση του προβλήματος το συντομότερο δυνατό».
🚨 CHAOS IN THE SKIES: Cyberattack SLAMS European airports!— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) September 20, 2025
Berlin, London Heathrow, Brussels grounded—check-in systems DOWN, forcing manual ops. Delays, cancellations everywhere. Who's behind this digital sabotage? Via @BILD & Reuters #CyberAttack pic.twitter.com/ncIsTeKusO
Στο Βερολίνο, το αεροδρόμιο Berlin Brandenburg (BER) ενημέρωσε τους επιβάτες ότι εξαιτίας του τεχνικού προβλήματος σε ευρωπαϊκό πάροχο συστημάτων «παρατηρούνται μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής στα σημεία check-in», ενώ διαβεβαίωσε πως καταβάλλονται προσπάθειες για γρήγορη επίλυση.
Δυσλειτουργίες παρουσιάστηκαν και στο αεροδρόμιο του Όσναμπρικ στη βορειοανατολική Γερμανία, ωστόσο η διοίκηση αντιμετώπισε το θέμα εσωτερικά, χωρίς να διαταραχθεί η κίνηση.
Αλυσιδωτές καθυστερήσεις και ταλαιπωρίαΗ κυβερνοεπίθεση προκάλεσε ήδη ακυρώσεις και μεγάλες καθυστερήσεις πτήσεων, με χιλιάδες επιβάτες να ταλαιπωρούνται.
Το Χίθροου υπενθύμισε ότι είναι η τρίτη φορά σε διάστημα λίγων εβδομάδων που σημειώνονται σοβαρά προβλήματα, μετά από δύο περιστατικά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο που είχαν προκαλέσει χάος στις καλοκαιρινές διακοπές εκατοντάδων ταξιδιωτών.
Περιορισμένη η έκταση της επίθεσηςΤο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης ξεκαθάρισε ότι δεν έχει επηρεαστεί από την κυβερνοεπίθεση, ενώ οι αρχές εξετάζουν την πλήρη έκταση του περιστατικού και τα κίνητρα πίσω από την επίθεση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τους δράστες.
