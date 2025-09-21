Θεσσαλονίκη: Ο 50χρονος έπνιξε με σακούλα την αδελφή του και κάλεσε τη σύζυγό του - «Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει»
Ο 50χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη και θα παραμείνει υπό κράτηση
Για ανθρωποκτονία από πρόθεση διώκεται ο 50χρονος που σκότωσε την αδελφή του πνίγοντας την με σακούλα, το μεσημέρι του Σαββάτου, μέσα στο σπίτι της στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Η μεταγωγή του έγινε λίγο μετά τις δέκα το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης με τη συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο. Μετά την ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος του ο εισαγγελέας παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή.
Ο 50χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη και θα παραμείνει υπό κράτηση.
Στο μεταξύ, ο κατηγορούμενος που ομολόγησε το έγκλημα, δεν είχε δώσει εξηγήσεις στους αστυνομικούς σχετικά με τον λόγο που αφαίρεσε τη ζωή της αδελφής του.
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, αφού σκότωσε την 59χρονη στη συνέχεια κάλεσε τη σύζυγό του και της ανακοίνωσε το φονικό ενώ αμέσως μετά πήρε την αστυνομία.
Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίζεται ότι η αδελφή του ήταν ένας άνθρωπος που είχε μια επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά σε βάρος του και εχθές το μεσημέρι, μετά από μία ακόμη προστριβή, τη σκότωσε.
«Θόλωσα, με έκανε να χάσω τον εαυτό μου», φέρεται να είπε.
«Θόλωσα, με έκανε να χάσω τον εαυτό μου»Ο 50χρονος χαρακτήρισε το γεγονός ως μια «σύγχρονη τραγωδία» και ανέφερε ενώπιον του εισαγγελέα ότι είναι συγκλονισμένος και συντετριμμένος. Όπως υποστηρίζει, τώρα αρχίζει να συνειδητοποιεί τι έχει κάνει.
Λίγη ώρα πριν το φονικό φαίνεται ότι μιλούσε στο τηλέφωνο με τη σύζυγό του με την οποία είχαν μια έντονη συζήτηση με αφορμή ότι ο 50χρονος είχε αναλάβει τη φροντίδα της αδελφής του η οποία, όπως λέει, δεν του συμπεριφερόταν όπως του άξιζε.
Επίσης, υποστηρίζει ότι το θύμα διαρκώς τον έβαζε σε αντιπαράθεση με τη σύζυγό του.
Η δολοφονία της 59χρονης γυναίκας έγινε μόλις λίγες ώρες αφότου είχε λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν για περίπου δύο εβδομάδες ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.
Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι ο άνθρωπος που τη φρόντιζε και είχε αναλάβει να τη μεταφέρει στο σπίτι, ήταν και αυτός που θα τη σκότωνε.
Μάλιστα, όπως ανέφεραν γείτονες της άτυχης γυναίκας, ο κατηγορούμενος είχε αφήσει ένα σημείωμα στην πολυκατοικία κάποιες ημέρες πριν από το φονικό, στο οποίο έγραφε «Μην ενοχλείτε την αδελφή μου γιατί έχει προβλήματα υγείας», χωρίς να εξηγεί περισσότερα.
Όλοι περιγράφουν το θύμα ως ένα άτομο που ζούσε μόνο του, χωρίς σύζυγο και παιδιά, ενώ ο 50χρονος φαίνεται πως είχε αναλάβει να τη φροντίζει και να την επισκέπτεται, καθώς εκείνη αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.
Ο κατηγορούμενος δεν είχε απασχολήσει ποτέ ξανά στο παρελθόν τις Αρχές για περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, ενώ ούτε η 59χρονη είχε προβλήματα με τον νόμο.
Σχετικά με το κίνητρο πίσω από τη δολοφονία, από τις ελάχιστες κουβέντες που είπε ο καθ’ ομολογίαν δράστης στους αστυνομικούς προέκυψε ότι το απέδωσε σε προσωπικές διαφορές που είχε με την αδελφή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αφότου τα δύο αδέρφια έφτασαν στο σπίτι, η 59χρονη φέρεται να έκανε στον 50χρονο μία παρατήρηση, γεγονός που τον ενόχλησε και ακολούθησε η δολοφονία.
Την αστυνομία ενημέρωσε ο ίδιος ο δράστης, ο οποίος κάλεσε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και ανέφερε στους αστυνομικούς ότι «σκότωσα την αδελφή μου».
Το θύμα ήταν τυλιγμένο με σακούλες στο κεφάλι. Άμεσα στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της ομάδας «Ζ».
Ο 50χρονος, ο οποίος λίγο νωρίτερα ομολόγησε ότι αφαίρεσε τη ζωή της αδελφής του, ήταν εκείνος που άνοιξε την πόρτα, ενώ το θέαμα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί ήταν συγκλονιστικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το θύμα ήταν τυλιγμένο με σακούλες στο κεφάλι.
Δράστης και θύμα ήταν ετεροθαλή αδέλφια, καθώς είχαν γεννηθεί από διαφορετική μητέρα. Η 59χρονη ζούσε μόνη της στο διαμέρισμα στην οδό Αλεξάνδρειας, ενώ ο 50χρονος είναι πατέρας δύο παιδιών, παντρεμένος και ζει σε διαφορετική περιοχή.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τα δύο αδέρφια γενικά είχαν καλές σχέσεις, ενώ δεν υπάρχει ιστορικό νοσηλείας σε ψυχιατρείο ή ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για κανέναν από τους δύο.
Την πήρε από το νοσοκομείο και την έπνιξε με σακούλα στο σπίτι
