Θεσσαλονίκη: Ο 50χρονος έπνιξε με σακούλα την αδελφή του και κάλεσε τη σύζυγό του - «Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει»



Την πήρε από το νοσοκομείο και την έπνιξε με σακούλα στο σπίτι

Λίγη ώρα πριν το φονικό φαίνεται ότι μιλούσε στο τηλέφωνο με τη σύζυγό του με την οποία είχαν μια έντονη συζήτηση με αφορμή ότι ο 50χρονος είχε αναλάβει τη φροντίδα της αδελφής του η οποία, όπως λέει, δεν του συμπεριφερόταν όπως του άξιζε.Επίσης, υποστηρίζει ότι το θύμα διαρκώς τον έβαζε σε αντιπαράθεση με τη σύζυγό του.Η δολοφονία της 59χρονης γυναίκας έγινε μόλις λίγες ώρες αφότου είχε λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν για περίπου δύο εβδομάδες ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι ο άνθρωπος που τη φρόντιζε και είχε αναλάβει να τη μεταφέρει στο σπίτι, ήταν και αυτός που θα τη σκότωνε.Μάλιστα, όπως ανέφεραν γείτονες της άτυχης γυναίκας, ο κατηγορούμενος είχε αφήσει ένα σημείωμα στην πολυκατοικία κάποιες ημέρες πριν από το φονικό, στο οποίο έγραφε «Μην ενοχλείτε την αδελφή μου γιατί έχει προβλήματα υγείας», χωρίς να εξηγεί περισσότερα.Όλοι περιγράφουν το θύμα ως ένα άτομο που ζούσε μόνο του, χωρίς σύζυγο και παιδιά, ενώ ο 50χρονος φαίνεται πως είχε αναλάβει να τη φροντίζει και να την επισκέπτεται, καθώς εκείνη αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.Ο κατηγορούμενος δεν είχε απασχολήσει ποτέ ξανά στο παρελθόν τις Αρχές για περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, ενώ ούτε η 59χρονη είχε προβλήματα με τον νόμο.Σχετικά με το κίνητρο πίσω από τη δολοφονία, από τις ελάχιστες κουβέντες που είπε ο καθ’ ομολογίαν δράστης στους αστυνομικούς προέκυψε ότι το απέδωσε σε προσωπικές διαφορές που είχε με την αδελφή του.Σύμφωνα με πληροφορίες, αφότου τα δύο αδέρφια έφτασαν στο σπίτι, η 59χρονη φέρεται να έκανε στον 50χρονο μία παρατήρηση, γεγονός που τον ενόχλησε και ακολούθησε η δολοφονία.Την αστυνομία ενημέρωσε ο ίδιος ο δράστης, ο οποίος κάλεσε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και ανέφερε στους αστυνομικούς ότι «σκότωσα την αδελφή μου».Το θύμα ήταν τυλιγμένο με σακούλες στο κεφάλι. Άμεσα στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της ομάδας «Ζ».Ο 50χρονος, ο οποίος λίγο νωρίτερα ομολόγησε ότι αφαίρεσε τη ζωή της αδελφής του, ήταν εκείνος που άνοιξε την πόρτα, ενώ το θέαμα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί ήταν συγκλονιστικό.Σύμφωνα, το θύμα ήταν τυλιγμένο με σακούλες στο κεφάλι.Δράστης και θύμα ήταν ετεροθαλή αδέλφια, καθώς είχαν γεννηθεί από διαφορετική μητέρα. Η 59χρονη ζούσε μόνη της στο διαμέρισμα στην οδό Αλεξάνδρειας, ενώ ο 50χρονος είναι πατέρας δύο παιδιών, παντρεμένος και ζει σε διαφορετική περιοχή.Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τα δύο αδέρφια γενικά είχαν καλές σχέσεις, ενώ δεν υπάρχει ιστορικό νοσηλείας σε ψυχιατρείο ή ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για κανέναν από τους δύο.