Καθυστερήσεις, ακυρώσεις πτήσεων και μεγάλη ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε αεροδρόμια της Ευρώπης

🚨AIRPORT DISRUPTION UPDATE:



A cyberattack targeting Collins Aerospace, a provider of check-in and boarding systems, has disrupted operations at several major European airports—including Heathrow (London), Brussels, and Berlin—causing widespread delays and flight cancellations… pic.twitter.com/JWRqp7DFRX — Crown Intelligence Group (@crownintelgroup) September 20, 2025

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός ασφάλειας της αεροπορίας, Eurocontrol, ανακοίνωσε ότι οι αεροπορικές εταιρείες κλήθηκαν να ακυρώσουν τις μισές προγραμματισμένες πτήσεις τους από και προς το αεροδρόμιο των Βρυξελών μεταξύ 04:00 GMT του Σαββάτου και 02:00 της Κυριακής.Τα αεροδρόμια συμβουλεύουν όσους έχουν προγραμματισμένα ταξίδια να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές τους εταιρείες για να αποφύγουν τυχόν ταλαιπωρία. Το γεγονός προκαλεί εντύπωση καθώς έρχεται μερικές ημέρες μετά τις ρωσικές εναέριες παραβιάσεις σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης, σημειώνουν με νόημα οι αναλυτές.Παράλληλα υπενθυμίζεται πως μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, μια «ελαττωματική» ενημέρωση λογισμικού είχε ως συνέπεια την κατάρρευση των συστημάτων της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Crowdstrike με αποτέλεσμα να καθηλωθούν πτήσεις σε όλες τις ΗΠΑ.