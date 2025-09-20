Καθυστερήσεις, ακυρώσεις πτήσεων και μεγάλη ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε αεροδρόμια της Ευρώπης
Συνεχίζονται τα προβλήματα στα αεροδρόμια του Βερολίνου, των Βρυξελλών και του Χίθροου
🚨BREAKING🚨: HEATHROW FACES CHAOS 🇪🇺🇬🇧— The_Independent (@TheIndeWire) September 20, 2025
Long lines form at the UK’s Heathrow Airport as a cyberattack on Collins Aerospace cripples check-in systems across major European airports, forcing manual processing and causing widespread delays pic.twitter.com/MghyBHxE7b
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας πρόκειται για κακόβουλη επίθεση στο λογισμικό της. «Έχουμε επίγνωση της διακοπής η οποία σχετίζεται με τον κυβερνοχώρο…. Έχει γίνει σε επιλεγμένα αεροδρόμια… Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε μεταξύ άλλων η εταιρεία RTX στην οποία ανήκει η Collins Aerospace.
Όπως επισημαίνει η RTX «ο αντίκτυπος περιορίζεται στο ηλεκτρονικό check-in πελατών και στην παράδοση αποσκευών και μπορεί να μετριαστεί με χειροκίνητες λειτουργίες».
Heathrow is among several European airports hit by a cyber-attack affecting an electronic check-in and baggage system.https://t.co/ufcOGsiIhy pic.twitter.com/zmK68lW2BZ— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) September 20, 2025
Μεταξύ των αεροδρομίων που αντιμετωπίζουν προβλήματα είναι το Χίθροου στο Λονδίνο, το διεθνές αεροδρόμιο των Βρυξελών και του Βρανδεμβούργου στο Βερολίνο.
Από το πρωί τα αεροδρόμια το ένα μετά το άλλο με ανακοινώσεις, γνωστοποιούν το πρόβλημα τονίζοντας πως αυτό θα έχει «μεγάλο αντίκτυπο» στην εύρυθμη λειτουργία των αεροδρομίων. Ήδη έχουν καταγραφεί μεγάλες ουρές και στα τρία αεροδρόμια.
A cyber attack on a key aviation technology provider has caused widespread disruption at several major European airports, including Heathrow, Brussels, and Berlin, with passengers warned to expect delays and cancellations.— Arwa Ibrahim (@arwaib) September 20, 2025
This is the scene at Brussels Airport now. pic.twitter.com/e3Q6mNrO1q
Η FlightAware, που έχει τη μεγαλύτερη πλατφόρμα παρακολούθησης πτήσεων παγκοσμίως μέχρι τις 11:30 ώρα Λονδίνου είχε καταγράψει πάνω από 140 καθυστερήσεις εντός και εκτός του αεροδρομίου Χίθροου, πάνω από 100 στις Βρυξέλλες και 62 στο Βερολίνο.
🚨AIRPORT DISRUPTION UPDATE:— Crown Intelligence Group (@crownintelgroup) September 20, 2025
A cyberattack targeting Collins Aerospace, a provider of check-in and boarding systems, has disrupted operations at several major European airports—including Heathrow (London), Brussels, and Berlin—causing widespread delays and flight cancellations… pic.twitter.com/JWRqp7DFRX
Τα αεροδρόμια συμβουλεύουν όσους έχουν προγραμματισμένα ταξίδια να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές τους εταιρείες για να αποφύγουν τυχόν ταλαιπωρία. Το γεγονός προκαλεί εντύπωση καθώς έρχεται μερικές ημέρες μετά τις ρωσικές εναέριες παραβιάσεις σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης, σημειώνουν με νόημα οι αναλυτές.
Παράλληλα υπενθυμίζεται πως μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, μια «ελαττωματική» ενημέρωση λογισμικού είχε ως συνέπεια την κατάρρευση των συστημάτων της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Crowdstrike με αποτέλεσμα να καθηλωθούν πτήσεις σε όλες τις ΗΠΑ.
«Τώρα θα σε φτιάξω πουλάκι μου» - Τι είπε ο ιδιοκτήτης του ελληνικού εστιατορίου που πήγε ο Σενγκούν
Προπαγανδιστική αφίσα της Χαμάς για τους 48 εναπομείναντες ομήρους - Τους παρομοιάζει με αγνοούμενο για 39 χρόνια Ισραηλινό πιλότο
Άγριο ξύλο μεταξύ νεαρών στο Ρέθυμνο τα ξημερώματα - Πέταξαν αγόρι με το κεφάλι σε βιτρίνα, δείτε βίντεο
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr