Καθυστερήσεις, ακυρώσεις πτήσεων και μεγάλη ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε αεροδρόμια της Ευρώπης
Βερολίνο Αεροδρόμιο Χίθροου Βρυξέλλες Κυβερνοεπιθέσεις Αεροδρόμια Καθυστερήσεις Πτήσεις

Καθυστερήσεις, ακυρώσεις πτήσεων και μεγάλη ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε αεροδρόμια της Ευρώπης

Συνεχίζονται τα προβλήματα στα αεροδρόμια του Βερολίνου, των Βρυξελλών και του Χίθροου

Καθυστερήσεις, ακυρώσεις πτήσεων και μεγάλη ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε αεροδρόμια της Ευρώπης
Μεγάλες καθυστερήσεις, ακόμη και ακυρώσεις πτήσεων εξακολουθούν να σημειώνονται σε αεροδρόμια της Ευρώπης μετά το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου (20/9) σε λογισμικό της εταιρείας Collins Aerospace, που είναι υπεύθυνη για το αυτοματοποιημένο σύστημα check-in και την επιβίβαση σε αεροσκάφη πολλών αεροπορικών εταιρειών, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες.



Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας πρόκειται για κακόβουλη επίθεση στο λογισμικό της. «Έχουμε επίγνωση της διακοπής η οποία σχετίζεται με τον κυβερνοχώρο…. Έχει γίνει σε επιλεγμένα αεροδρόμια… Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε μεταξύ άλλων η εταιρεία RTX στην οποία ανήκει η Collins Aerospace.

Όπως επισημαίνει η  RTX «ο αντίκτυπος περιορίζεται στο ηλεκτρονικό check-in πελατών και στην παράδοση αποσκευών και μπορεί να μετριαστεί με χειροκίνητες λειτουργίες».



Μεταξύ των αεροδρομίων που αντιμετωπίζουν προβλήματα είναι το Χίθροου στο Λονδίνο, το διεθνές αεροδρόμιο των Βρυξελών και του Βρανδεμβούργου στο Βερολίνο

Κλείσιμο
Από το πρωί τα αεροδρόμια το ένα μετά το άλλο με ανακοινώσεις, γνωστοποιούν το πρόβλημα τονίζοντας πως αυτό θα έχει «μεγάλο αντίκτυπο» στην εύρυθμη λειτουργία των αεροδρομίων. Ήδη έχουν καταγραφεί μεγάλες ουρές και στα τρία αεροδρόμια.



Η FlightAware, που έχει τη μεγαλύτερη πλατφόρμα παρακολούθησης πτήσεων παγκοσμίως μέχρι τις 11:30 ώρα Λονδίνου είχε καταγράψει πάνω από 140 καθυστερήσεις εντός και εκτός του αεροδρομίου Χίθροου, πάνω από 100 στις Βρυξέλλες και 62 στο Βερολίνο.

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός ασφάλειας της αεροπορίας, Eurocontrol, ανακοίνωσε ότι οι αεροπορικές εταιρείες κλήθηκαν να ακυρώσουν τις μισές προγραμματισμένες πτήσεις τους από και προς το αεροδρόμιο των Βρυξελών μεταξύ 04:00 GMT του Σαββάτου και 02:00 της Κυριακής.



Τα αεροδρόμια συμβουλεύουν όσους έχουν προγραμματισμένα ταξίδια να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές τους εταιρείες για να αποφύγουν τυχόν ταλαιπωρία. Το γεγονός προκαλεί εντύπωση καθώς έρχεται μερικές ημέρες μετά τις ρωσικές εναέριες παραβιάσεις σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης, σημειώνουν με νόημα οι αναλυτές.

Παράλληλα υπενθυμίζεται πως μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, μια «ελαττωματική» ενημέρωση λογισμικού είχε ως συνέπεια την κατάρρευση των συστημάτων της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Crowdstrike με αποτέλεσμα να καθηλωθούν πτήσεις σε όλες τις ΗΠΑ.

