Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Απαγόρευσαν τις ομπρέλες σε δημόσια παραλία της Σαρδηνίας για όσους είναι από 10 έως 65 ετών
Απαγόρευσαν τις ομπρέλες σε δημόσια παραλία της Σαρδηνίας για όσους είναι από 10 έως 65 ετών
Εκτός από το ότι πρέπει να πληρώσουν 10 ευρώ για να μπουν στη δημόσια παραλία, μόνο οι οικογένειες με παιδιά κάτω των 10 ετών επιτρέπεται να στήσουν ομπρέλα και μάλιστα μόνο μία, καθώς και τα άτομα άνω των 65 ετών
Σε παραλία της Σαρδηνίας απαγορεύτηκε η χρήση ομπρελών για άτομα ηλικίας 10 έως 65 ετών, με αποτέλεσμα να προκληθούν αντιδράσεις.
Το μέτρο επιβλήθηκε από τοπικές αρχές στην παραλία Πούντα Μολέντις στο Βιλασίμιους, στη νοτιοανατολική ακτή της Σαρδηνίας, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας για την προστασία του παρθένα περιβάλλοντος της περιοχής, σύμφωνα με τον Guardian.
Εκτός από το ότι πρέπει να πληρώσουν 10 ευρώ για να μπουν στη δημόσια παραλία, μόνο οι οικογένειες με παιδιά κάτω των 10 ετών επιτρέπεται να στήσουν ομπρέλα και μάλιστα μόνο μία, καθώς και τα άτομα άνω των 65 ετών.
Το μέτρο δεν έτυχε θετικής υποδοχής από τους λουόμενους, προκαλώντας αντιδράσεις. «Για να στήσω μια ομπρέλα πρέπει να νοικιάσω ένα παιδί;» ρώτησε ένας σχολιαστής κάτω από μια ανάρτηση που ανακοίνωνε τις οδηγίες στη σελίδα του δήμου στο Facebook. Ένας άλλος αστειεύτηκε: «Δηλαδή, για να έρθω στην παραλία με ομπρέλα, πρέπει είτε να φέρω τον παππού μου είτε να αποκτήσω ένα παιδί από τώρα μέχρι αύριο;».
Κάποιοι κάλεσαν σε μποϊκοτάζ της Πούντα Μολέντις, ενώ άλλοι δήλωσαν ότι απλώς θα πήγαιναν σε μια παραλία όπου θα μπορούσαν να προστατευτούν με ασφάλεια από τον ήλιο.
Η Πούντα Μολέντις ανοίγει ξανά, αφού παρέμενε κλειστή από τον περασμένο Ιούλιο, μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά που προκλήθηκε από εμπρηστές.
Ο δήμος δήλωσε ότι η πυρκαγιά και τα «εξαιρετικά θαλάσσια καιρικά φαινόμενα» τον ώθησαν να επιβάλει αυστηρότερους κανόνες, προκειμένου να διατηρηθεί η φυσική ομορφιά της Πούντα Μολέντις, η οποία βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής.
«Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να περιοριστεί η [ανθρώπινη] επίδραση και να διασφαλιστεί η προστασία αυτής της κληρονομιάς για τις μελλοντικές γενιές», ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο σε ανακοίνωση του.
Απαγορεύεται επίσης η τοποθέτηση σκηνών ή άλλων μορφών σκίασης. Οι κανόνες θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.
Οι δημόσιες παραλίες της Ιταλίας είναι συχνά γεμάτες κόσμο, κυρίως λόγω του αυξανόμενου κόστους ενοικίασης ξαπλώστρων σε beach bars. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της μεγαλύτερης ιταλικής οργάνωσης προστασίας των καταναλωτών, Altroconsumo, το μέσο κόστος ενοικίασης δύο ξαπλώστρων και μιας ομπρέλας σε ιδιωτική παραλία έχει αυξηθεί κατά 24% τα τελευταία πέντε χρόνια και κατά 6% μόνο τον τελευταίο χρόνο. Ως αποτέλεσμα, πολλοί Ιταλοί αποφεύγουν τα beach bars, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν ενταθεί οι διαμαρτυρίες που ζητούν περισσότερες δωρεάν παραλίες.
Το μέτρο επιβλήθηκε από τοπικές αρχές στην παραλία Πούντα Μολέντις στο Βιλασίμιους, στη νοτιοανατολική ακτή της Σαρδηνίας, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας για την προστασία του παρθένα περιβάλλοντος της περιοχής, σύμφωνα με τον Guardian.
Εκτός από το ότι πρέπει να πληρώσουν 10 ευρώ για να μπουν στη δημόσια παραλία, μόνο οι οικογένειες με παιδιά κάτω των 10 ετών επιτρέπεται να στήσουν ομπρέλα και μάλιστα μόνο μία, καθώς και τα άτομα άνω των 65 ετών.
Το μέτρο δεν έτυχε θετικής υποδοχής από τους λουόμενους, προκαλώντας αντιδράσεις. «Για να στήσω μια ομπρέλα πρέπει να νοικιάσω ένα παιδί;» ρώτησε ένας σχολιαστής κάτω από μια ανάρτηση που ανακοίνωνε τις οδηγίες στη σελίδα του δήμου στο Facebook. Ένας άλλος αστειεύτηκε: «Δηλαδή, για να έρθω στην παραλία με ομπρέλα, πρέπει είτε να φέρω τον παππού μου είτε να αποκτήσω ένα παιδί από τώρα μέχρι αύριο;».
Κάποιοι κάλεσαν σε μποϊκοτάζ της Πούντα Μολέντις, ενώ άλλοι δήλωσαν ότι απλώς θα πήγαιναν σε μια παραλία όπου θα μπορούσαν να προστατευτούν με ασφάλεια από τον ήλιο.
Η Πούντα Μολέντις ανοίγει ξανά, αφού παρέμενε κλειστή από τον περασμένο Ιούλιο, μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά που προκλήθηκε από εμπρηστές.
Ο δήμος δήλωσε ότι η πυρκαγιά και τα «εξαιρετικά θαλάσσια καιρικά φαινόμενα» τον ώθησαν να επιβάλει αυστηρότερους κανόνες, προκειμένου να διατηρηθεί η φυσική ομορφιά της Πούντα Μολέντις, η οποία βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής.
«Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να περιοριστεί η [ανθρώπινη] επίδραση και να διασφαλιστεί η προστασία αυτής της κληρονομιάς για τις μελλοντικές γενιές», ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο σε ανακοίνωση του.
Απαγορεύεται επίσης η τοποθέτηση σκηνών ή άλλων μορφών σκίασης. Οι κανόνες θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.
Οι δημόσιες παραλίες της Ιταλίας είναι συχνά γεμάτες κόσμο, κυρίως λόγω του αυξανόμενου κόστους ενοικίασης ξαπλώστρων σε beach bars. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της μεγαλύτερης ιταλικής οργάνωσης προστασίας των καταναλωτών, Altroconsumo, το μέσο κόστος ενοικίασης δύο ξαπλώστρων και μιας ομπρέλας σε ιδιωτική παραλία έχει αυξηθεί κατά 24% τα τελευταία πέντε χρόνια και κατά 6% μόνο τον τελευταίο χρόνο. Ως αποτέλεσμα, πολλοί Ιταλοί αποφεύγουν τα beach bars, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν ενταθεί οι διαμαρτυρίες που ζητούν περισσότερες δωρεάν παραλίες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα