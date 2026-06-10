Απαγόρευσαν τις ομπρέλες σε δημόσια παραλία της Σαρδηνίας για όσους είναι από 10 έως 65 ετών

Εκτός από το ότι πρέπει να πληρώσουν 10 ευρώ για να μπουν στη δημόσια παραλία, μόνο οι οικογένειες με παιδιά κάτω των 10 ετών επιτρέπεται να στήσουν ομπρέλα και μάλιστα μόνο μία, καθώς και τα άτομα άνω των 65 ετών