Δρακόντεια μέτρα στη νεκρώσιμη τελετή του Κερκ: FBI και εκατοντάδες αστυνομικοί στο στάδιο της Αριζόνα - Πάνω από 100.000 πολίτες θα παρευρεθούν
Τσάρλι Κερκ Κηδεία Αριζόνα Έρικα Κερκ Ντόναλντ Τραμπ μέτρα ασφαλείας

Δύο αεροπλάνα με στελέχη της κυβέρνησης θα φτάσουν στο στάδιο - Ο Τραμπ, η οικογένεια Κερκ και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι αποχαιρετούν τον 31χρονο ακτιβιστή σε τελετή εθνικής σημασίας

Με μέτρα ασφαλείας που θυμίζουν Super Bowl, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει «εκδήλωση εθνικής σημασίας» το μνημόσυνο του δολοφονημένου συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, το οποίο θα συγκεντρώσει περισσότερους από 100.000 παρευρισκόμενους την Κυριακή στο State Farm Stadium της Γκλέντεϊλ, στην Αριζόνα.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η τελετή με τίτλο «Building a Legacy: Remembering Charlie Kirk» (Χτίζοντας ένα μύθο: Στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ) έλαβε αξιολόγηση «ειδικής εκδήλωσης επιπέδου 1», χαρακτηρισμός που προορίζεται για γεγονότα ύψιστης εθνικής σημασίας και έχει την πλήρη συμμετοχή των ομοσπονδιακών υπηρεσιών στην προστασία των συμμετεχόντων.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας έχουν δεχτεί ήδη «αρκετές απειλές» ενόψει του μνημοσύνου, στο οποίο θα παραστούν κορυφαίοι αξιωματούχοι, ανάμεσά τους ο αντιπρόεδρος Τζ.Ντ. Βανς.

«Βίαιοι εξτρεμιστές ή μεμονωμένοι δράστες ενδέχεται να θεωρήσουν την εκδήλωση ελκυστικό στόχο, λόγω της παρουσίας υψηλόβαθμων κυβερνητικών στελεχών και της διεθνούς δημοσιότητας», αναφέρει εσωτερικό σημείωμα των αρχών.



Η ανησυχία εντάθηκε μετά τη σύλληψη ενός ένοπλου άνδρα την Παρασκευή, ο οποίος κατηγορήθηκε για πλαστοπροσωπία αστυνομικού και οπλοφορία σε απαγορευμένο χώρο έξω από το γήπεδο. Το περιστατικό σημειώθηκε πριν τεθούν σε ισχύ τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Περισσότεροι από 100.000 πολίτες αναμένεται να δώσουν το «παρών» στην τελετή, η οποία θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί (τοπική ώρα) και θα μεταδοθεί ζωντανά από τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η χήρα του Κερκ, Ερίκα, θα εκφωνήσουν επικήδειους, ενώ λόγο θα απευθύνουν επίσης η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ, καθώς και πρόσωπα της δημόσιας ζωής όπως ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ο Τάκερ Κάρλσον.

Η χήρα του Κερκ, Ερίκα, αναμένεται να είναι από τις κύριες ομιλήτριες στην τελετή μνήμης

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι «δύο αεροπλάνα γεμάτα με στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ» θα μεταβούν στην Αριζόνα για την τελετή, υπογραμμίζοντας το εύρος του αντίκτυπου που είχε ο Κερκ.

Το μουσικό μέρος της εκδήλωσης θα αναλάβουν γνωστοί χριστιανοί καλλιτέχνες όπως οι Κρις Τόμλιν, Μπράντον Λέικ, Φιλ Γουίκαμ, Κάρι Τζόουμπ Κάρνες και Κόντι Κάρνες, καθώς και από τους Λι Γκρίνγουντ και Στιβ Άμερσον.

Η χήρα του Κερκ, Ερίκα, ανάρτησε στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία ακουμπά το κεφάλι της πάνω στο φέρετρο του συζύγου της

Οι αρχές ασφαλείας έχουν κινητοποιήσει εκατοντάδες αστυνομικούς, με συμμετοχή της Μυστικής Υπηρεσίας, της τοπικής αστυνομίας, του FBI και του Γραφείου Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων και Εκρηκτικών.

«Είναι κινητοποίηση όλων των δυνάμεων», δήλωσε ο Χοσέ Σαντιάγο, εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Γκλέντεϊλ. Τα μέτρα περιλαμβάνουν ελέγχους με ανιχνευτές μετάλλων, απαγόρευση τσαντών, εναέρια επιτήρηση και αόρατα στο κοινό συστήματα ασφαλείας.

Ειδική «ζώνη ελεύθερης έκφρασης» θα διατεθεί για διαδηλωτές, με τις αρχές να επισημαίνουν ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να διαμαρτύρονται ειρηνικά.
Ο Τσάρλι Κερκ ήταν πατέρας δύο παιδιών

Ο Τσάρλι Κερκ, 31 ετών, πατέρας δύο παιδιών και ιδρυτής του οργανισμού Turning Point USA, δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα. Ο 22χρονος ύποπτος Τάιλερ Ρόμπινσον κρατείται χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση με κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού.

Η είσοδος στην τελετή είναι ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας, αν και οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εγγραφούν στον οργανισμό Turning Point USA. Η προσέλευση αναμένεται να ξεπεράσει τη χωρητικότητα του σταδίου των 73.000 θέσεων, με χιλιάδες να κατευθύνονται στο γειτονικό Desert Diamond Arena. Οι αρχές προβλέπουν ότι οι πρώτοι πολίτες θα καταφθάσουν από τα ξημερώματα, ενώ συνιστούν σε όλους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

