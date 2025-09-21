Δρακόντεια μέτρα στη νεκρώσιμη τελετή του Κερκ: FBI και εκατοντάδες αστυνομικοί στο στάδιο της Αριζόνα - Πάνω από 100.000 πολίτες θα παρευρεθούν

Η χήρα του Κερκ, Ερίκα, ανάρτησε στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία ακουμπά το κεφάλι της πάνω στο φέρετρο του συζύγου της

Ο Τσάρλι Κερκ ήταν πατέρας δύο παιδιών

Οι αρχές ασφαλείας έχουν κινητοποιήσει εκατοντάδες αστυνομικούς, με συμμετοχή της Μυστικής Υπηρεσίας, της τοπικής αστυνομίας, του FBI και του Γραφείου Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων και Εκρηκτικών.«Είναι κινητοποίηση όλων των δυνάμεων», δήλωσε ο, εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Γκλέντεϊλ. Τα μέτρα περιλαμβάνουν ελέγχους με ανιχνευτές μετάλλων, απαγόρευση τσαντών, εναέρια επιτήρηση και αόρατα στο κοινό συστήματα ασφαλείας.Ειδική «ζώνη ελεύθερης έκφρασης» θα διατεθεί για διαδηλωτές, με τις αρχές να επισημαίνουν ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να διαμαρτύρονται ειρηνικά.Ο Τσάρλι Κερκ, 31 ετών, πατέρας δύο παιδιών και ιδρυτής του οργανισμού Turning Point USA, δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα. Ο 22χρονος ύποπτοςκρατείται χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση με κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού.Η είσοδος στην τελετή είναι ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας, αν και οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εγγραφούν στον οργανισμό Turning Point USA. Η προσέλευση αναμένεται να ξεπεράσει τη χωρητικότητα του σταδίου των 73.000 θέσεων, με χιλιάδες να κατευθύνονται στο γειτονικό Desert Diamond Arena. Οι αρχές προβλέπουν ότι οι πρώτοι πολίτες θα καταφθάσουν από τα ξημερώματα, ενώ συνιστούν σε όλους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.