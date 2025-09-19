Η Γερουσία των ΗΠΑ επικύρωσε 48 από τους υποψηφίους του Τραμπ - Πέρασε ο διορισμός της Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Η Γερουσία των ΗΠΑ επικύρωσε 48 από τους υποψηφίους του Τραμπ - Πέρασε ο διορισμός της Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Το επόμενο βήμα για την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι η επίσημη ανάληψη των καθηκόντων της - Οι Ρεπουμπλικάνοι άλλαξαν τους κανόνες για να περιορίσουν τη συζήτηση και να επιταχύνουν τη διαδικασία
Η Γερουσία των ΗΠΑ επιβεβαίωσε 48 από τους υποψήφιους του προέδρου Τραμπ σε μία μόνο ψηφοφορία 51-47 στις 18 Σεπτεμβρίου 2025, αφού οι Ρεπουμπλικάνοι άλλαξαν τους κανόνες για να περιορίσουν τη συζήτηση και να επιταχύνουν τη διαδικασία.
Οι νομοθέτες ψήφισαν με βάση τα κομματικά κριτήρια για να επιβεβαιώσουν 48 από τους υποψηφίους του Τραμπ, πολλοί από τους οποίους προορίζονταν για θέσεις υφυπουργού ή βοηθού γραμματέα σε διάφορες υπηρεσίες σε όλη την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, καθώς και για θέσεις πρεσβευτών.
Μεταξύ των επιβεβαιωμένων διορισμών είναι αυτός του Τζόναθαν Μόρισον, ως νέου διοικητή της Εθνικής Διοίκησης Οδικής Ασφάλειας, και η Κίμπερλι Γκίλφόιλ ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.
Ο δρόμος για την επικύρωση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ άνοιξε μετά την ενεργοποίηση της λεγόμενης «πυρηνικής επιλογής», δηλαδή την αλλαγή των κανονισμών, από τη Ρεπουμπλικανική πλειοψηφία που επέτρεψε την επικύρωση των υποψηφίων ανά ομάδες.
Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό η Γκιλφόιλ θα έπρεπε να βρισκόταν κανονικά ήδη στη χώρα μας. Ωστόσο, η δυσαρέσκεια των Δημοκρατικών για την υπερψήφιση του «μεγάλου και όμορφου νομοσχεδίου», όπως το αποκαλούσε ο πρόεδρος Τραμπ, τους οδήγησε στην απόφαση να μην στηρίξουν τη διαδικασία των διορισμών με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις.
«Αν η Γερουσία είχε συνεχίσει με τον ρυθμό που προχωρούσαμε καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου, θα υπήρχαν ακόμα εκατοντάδες άδεια γραφεία την τελευταία ημέρα της θητείας του προέδρου Τραμπ το 2029», δήλωσε την Πέμπτη ο ηγέτης της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας Τζον Θουν.
Η Γκιλφόιλ είναι πρώην εισαγγελέας της Καλιφόρνια και τηλεοπτική προσωπικότητα ειδήσεων, η οποία ηγήθηκε της συγκέντρωσης χρημάτων για την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ το 2020 και κάποτε ήταν αρραβωνιασμένη με τον γιο του Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.
Η έγκριση της Γκιλφόιλ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τις ΗΠΑ, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τις σχέσεις με την Αθήνα σε μια περίοδο γεωπολιτικών ανακατατάξεων στην Ανατολική Μεσόγειο.
Το επόμενο βήμα είναι η επίσημη ανάληψη των καθηκόντων της στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.
Ανάμεσα στους υποψήφιους εκτός της Κίμπερλι Γκιλφόιλ (στην Ελλάδα) περιλαμβάνονται και άλλοι πρέσβεις όπως η Κριστίν Τορέτι ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στη Σουηδία και η Κάλιστα Γκίνγκριτς ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελβετία και το Λιχτενστάιν, καθώς και άλλοι για θέσεις σε υπηρεσίες. Ο πρώην βουλευτής των Ρεπουμπλικανών Μπράντον Γουίλιαμς επιβεβαιώθηκε επίσης ως υφυπουργός πυρηνικής ασφάλειας.
Αυτό σημαίνει ότι πλέον έχουν εγκριθεί να αναλάβουν τις θέσεις τους, παρακάμπτοντας ατομικές καθυστερήσεις.
Ο μόνος από τους υποψηφίους του Τραμπ που πέρασε εύκολα από τη Βουλή ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο , ο διορισμός του οποίου επικυρώθηκε τον Ιανουάριο με σχεδόν ομόφωνη ψήφο.
Η επιτυχημένη προσπάθεια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος επιτρέπει τώρα στο κόμμα να εγκρίνει σχεδόν 150 πολιτικούς υποψηφίους τις επόμενες εβδομάδες και μήνες χωρίς να χρειάζεται να διεξάγονται ατομικές ψηφοφορίες και να χρησιμοποιείται ολόκληρος ο χρόνος για αυτές, κάτι που οι Δημοκρατικοί τους είχαν αναγκάσει να κάνουν πριν από τη θερινή διακοπή του Αυγούστου.
Η αλλαγή κανόνα δεν ισχύει για τις υποψηφιότητες δικαστών, οι οποίες εξακολουθούν να υπόκεινται στις απαιτούμενες δύο ώρες εξέτασης στην ολομέλεια.
Οι υποψηφιότητες για τη θέση του υπουργού και του ανώτατου δικαστηρίου εξαιρούνται επίσης από τους υποψηφίους που είναι επιλέξιμοι για "μαζική" έγκριση. Αυτές εξακολουθούν να απαιτούν 30 ώρες εξέτασης.
