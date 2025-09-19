Η Γερουσία των ΗΠΑ επικύρωσε 48 από τους υποψηφίους του Τραμπ - Πέρασε ο διορισμός της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Κλείσιμο

Ο μόνος από τους υποψηφίους του Τραμπ που πέρασε εύκολα από τη Βουλή ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο , ο διορισμός του οποίου επικυρώθηκε τον Ιανουάριο με σχεδόν ομόφωνη ψήφο.



Η επιτυχημένη προσπάθεια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος επιτρέπει τώρα στο κόμμα να εγκρίνει σχεδόν 150 πολιτικούς υποψηφίους τις επόμενες εβδομάδες και μήνες χωρίς να χρειάζεται να διεξάγονται ατομικές ψηφοφορίες και να χρησιμοποιείται ολόκληρος ο χρόνος για αυτές, κάτι που οι Δημοκρατικοί τους είχαν αναγκάσει να κάνουν πριν από τη θερινή διακοπή του Αυγούστου.



Η αλλαγή κανόνα δεν ισχύει για τις υποψηφιότητες δικαστών, οι οποίες εξακολουθούν να υπόκεινται στις απαιτούμενες δύο ώρες εξέτασης στην ολομέλεια.



Οι υποψηφιότητες για τη θέση του υπουργού και του ανώτατου δικαστηρίου εξαιρούνται επίσης από τους υποψηφίους που είναι επιλέξιμοι για "μαζική" έγκριση. Αυτές εξακολουθούν να απαιτούν 30 ώρες εξέτασης.