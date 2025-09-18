Σήμερα επικυρώνεται από τη Γερουσία ο διορισμός της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ως νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα
Μετά τις αλλαγές στους κανονισμούς, θα γίνει ψηφοφορία και για πρέσβεις των ΗΠΑ σε άλλες χώρες
Η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών προχωρά στην ταυτόχρονη επικύρωση δεκάδων διορισμών της κυβέρνησης Τραμπ, έπειτα από τροποποίηση των κανονισμών που επιτρέπει την έγκριση υποψηφίων σε ομάδες αντί για ξεχωριστή ψηφοφορία για τον καθένα.
Την Τετάρτη οι Ρεπουμπλικάνοι κατάφεραν να ξεπεράσουν το βασικό εμπόδιο στη διαδικασία και πλέον η τελική ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη. Στους 48 διορισμούς που αναμένεται να εγκριθούν περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ως νέας πρεσβευτού των ΗΠΑ στην Αθήνα, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
Σε κάθε περίπτωση, η δεσμευτική πρόταση της Γερουσίας έχει κατατεθεί από τις 15 Σεπτεμβρίου και η ψηφοφορία που αναμένεται θα γίνει για τυπικούς λόγους έτσι ώστε να λάβει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ και επίσημα το χρίσμα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γερουσίας των ΗΠΑ, μαζί με την Γκιλφόιλ, το «πακέτο» περιλαμβάνει και άλλους πρεσβευτές, όπως την Καλίστα Γκίνγκριτς για την Ελβετία και το Λιχτενστάιν, καθώς και σειρά ανώτερων στελεχών σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες.
Οι Ρεπουμπλικάνοι υποστηρίζουν ότι η αλλαγή στους κανόνες ήταν αναγκαία, κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς για σκόπιμες καθυστερήσεις. Από την άλλη, η αντιπολίτευση κατηγορεί τον πρόεδρο Τραμπ ότι «ναρκοθετεί» τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
