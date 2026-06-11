Καταδίκη 18 ετών για Ιταλίδα επιχειρηματία που καταδίωξε και συνέθλιψε ληστή με το SUV της

Σε βάρος της 65χρονης ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και το δικαστήριο την καταδίκασε σε 18 χρόνια κάθειρξη, τα οποία θα εκτίσει σε κατ’ οίκον περιορισμό





Η 65χρονη επιχειρηματίας Σίντσια Νταλ Πίνο είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να καταδιώκει και να συνθλίβει με το SUV της τον 52χρονο Σαΐντ Μεζγκιούι που της είχε κλέψει την τσάντα, στο Βιαρέτζιο της Τοσκάνης, τον Σεπτέμβριο του 2024.







Στη συνέχεια πήρε την τσάντα της και έφυγε από το σημείο. Περαστικοί κάλεσαν ασθενοφόρο και οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατο του 52χρονου.





Σε βάρος της 65χρονης ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και το δικαστήριο την καταδίκασε σε 18 χρόνια κάθειρξη, τα οποία θα εκτίσει σε κατ’ οίκον περιορισμό, σύμφωνα με την



Η Νταλ Πίνο δικάστηκε για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με επιβαρυντικές περιστάσεις και ο δικαστής αποφάσισε ότι θα εκτίσει την ποινή της υπό κατ' οίκον περιορισμό, αφού οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι επεδίωξε «υπερβολική» εκδίκηση.



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Ο δικηγόρος της, Ενρίκο Μαρτζαδούρι, δήλωσε: «Δεν ήθελε να σκοτώσει, αλλά να σταματήσει τον άνδρα και να πάρει πίσω την τσάντα της. Μέσα στην τσάντα υπήρχαν τα έγγραφά της και τα κλειδιά του σπιτιού της και φοβόταν ότι θα είχε διαπράξει και άλλα εγκλήματα».



Ωστόσο, η Νταλ Πίνο αντί να καλέσει την αστυνομία, επέστρεψε στο εστιατόριο όπου δειπνούσε με φίλους πριν από την επίθεση για να πάρει πίσω μια ομπρέλα που είχε δανειστεί, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.



Η Νταλ Πίνο παραδέχτηκε στην αστυνομία ότι τον είχε κυνηγήσει και ότι ήθελε μόνο να πάρει πίσω την τσάντα της: «Με είχε απειλήσει ότι θα με σκοτώσει με ένα μαχαίρι. Φοβήθηκα. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω, απλώς ήθελα πίσω τα πράγματά μου. Στην τσάντα μου υπήρχαν σημαντικά έγγραφα και δεν μπορούσα να καλέσω την αστυνομία επειδή το τηλέφωνό μου ήταν εκεί μέσα».

Σε 18 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε Ιταλίδα επιχειρηματίας που σκότωσε ληστή πατώντας τον με το αυτοκίνητό της.Η 65χρονη επιχειρηματίας Σίντσια Νταλ Πίνο είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να καταδιώκει και να συνθλίβει με το SUV της τον 52χρονο Σαΐντ Μεζγκιούι που της είχε κλέψει την τσάντα, στο Βιαρέτζιο της Τοσκάνης, τον Σεπτέμβριο του 2024.Καθώς ο Μαροκινός έπεφτε στο έδαφος, η Νταλ Πίνο έκανε όπισθεν και στη συνέχεια προχώρησε μπροστά, συνθλίβοντάς τον κάτω από τους μπροστινούς τροχούς του αυτοκινήτου της, βάρους δυόμισι τόνων. Όμως, καθώς ο Μαροκινός σπαρταρούσε, η Νταλ Πίνο έκανε όπισθεν και πέρασε από πάνω του πάνω του άλλες δύο φορές, μέχρι που σταμάτησε να κινείται.Στη συνέχεια πήρε την τσάντα της και έφυγε από το σημείο. Περαστικοί κάλεσαν ασθενοφόρο και οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατο του 52χρονου.Σε βάρος της 65χρονης ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και το δικαστήριο την καταδίκασε σε 18 χρόνια κάθειρξη, τα οποία θα εκτίσει σε κατ’ οίκον περιορισμό, σύμφωνα με την Daily Mail Η Νταλ Πίνο δικάστηκε για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με επιβαρυντικές περιστάσεις και ο δικαστής αποφάσισε ότι θα εκτίσει την ποινή της υπό κατ' οίκον περιορισμό, αφού οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι επεδίωξε «υπερβολική» εκδίκηση.Η 65χρονη είχε υποστηρίξει στην αστυνομία ότι ο 52χρονος την είχε ληστέψει καθώς έβγαινε από ένα εστιατόριο μετά από ένα ραντεβού για δείπνο.Ο δικηγόρος της, Ενρίκο Μαρτζαδούρι, δήλωσε: «Δεν ήθελε να σκοτώσει, αλλά να σταματήσει τον άνδρα και να πάρει πίσω την τσάντα της. Μέσα στην τσάντα υπήρχαν τα έγγραφά της και τα κλειδιά του σπιτιού της και φοβόταν ότι θα είχε διαπράξει και άλλα εγκλήματα».Ωστόσο, η Νταλ Πίνο αντί να καλέσει την αστυνομία, επέστρεψε στο εστιατόριο όπου δειπνούσε με φίλους πριν από την επίθεση για να πάρει πίσω μια ομπρέλα που είχε δανειστεί, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.Η Νταλ Πίνο παραδέχτηκε στην αστυνομία ότι τον είχε κυνηγήσει και ότι ήθελε μόνο να πάρει πίσω την τσάντα της: «Με είχε απειλήσει ότι θα με σκοτώσει με ένα μαχαίρι. Φοβήθηκα. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω, απλώς ήθελα πίσω τα πράγματά μου. Στην τσάντα μου υπήρχαν σημαντικά έγγραφα και δεν μπορούσα να καλέσω την αστυνομία επειδή το τηλέφωνό μου ήταν εκεί μέσα».



Δεν είχε μαχαίρι Οι αστυνομικοί αποκάλυψαν αργότερα ότι δεν βρέθηκε μαχαίρι πάνω στον Μεζγκιούι, ενώ η Νταλ Πίνο. Ο δικηγόρος της, απέρριψε το βίντεο και δήλωσε πέρυσι: «Από την αυτοψία συνάγω ότι ήταν σίγουρα η αρχική σύγκρουση που αποδείχθηκε θανατηφόρα και δεν υπάρχουν ίχνη από ελαστικά πάνω στο σώμα. Απλώς ήθελε να τον σταματήσει και στόχευε στα πόδια του. Υποφέρει για αυτό που έκανε και νιώθει τύψεις για το συμβάν».



Η οικογένεια του Μεζγκιούι στο Μαρόκο είχε εκφράσει προηγουμένως τον τρόμο της μετά το περιστατικό και είχε επικρίνει τις ιταλικές αρχές για το γεγονός ότι έθεσαν τη Νταλ Πίνο σε κατ' οίκον περιορισμό εν αναμονή της δίκης της, αντί να την κρατήσουν στη φυλακή.



«Ούτε καν ένα ζώο δεν σκοτώνεται με αυτόν τον τρόπο», δήλωσαν οι αδελφές του στο μαροκινό κανάλι Chouf προσθέτοντας: «Ζητάμε δικαιοσύνη για τον αδελφό μας, η Νταλ Πίνο πρέπει να παραμείνει στη φυλακή».



Η οικογένεια είχε πει για τον 52χρονο, ο οποίος ζούσε στην Ιταλία για 24 χρόνια: «Ήταν καλός άνθρωπος και θέλουμε δικαιοσύνη. Όποιος τον γνωρίζει θα σας το πει αυτό. Τον πάτησε τέσσερις φορές και μετά απλώς έφυγε ήρεμα ενώ εκείνος πέθαινε και δεν ζήτησε καν βοήθεια».