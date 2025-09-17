«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
ΚΟΣΜΟΣ
Ισπανία Παλαιστίνιοι Συγκέντρωση διαμαρτυρίας Social Media

«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία

Πολλοί σχολιαστές στα social media ερμήνευσαν τη σκηνή ως φλερτ, ωστόσο κάποιοι είχαν αντίθετη άποψη

«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
Ίριδα Λάκκα
165 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα βίντεο που δείχνει την ασυνήθιστη αλληλεπίδραση μιας διαδηλώτριας με έναν αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία έχει γίνει viral τα τελευταία 24ωρα.

Σύμφωνα με το El Espanol, η σκηνή καταγράφηκε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις ενέργειες του Ισραήλ που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην πόλη Βίγο της Γαλικίας. Την ώρα που το πλήθος των διαδηλωτών φωνάζει το σύνθημα «Que Viva A Loita Do Pobo Palestino» (Ζήτω ο αγώνας του παλαιστινιακού λαού) η νεαρή κοπέλα κοιτάει στα μάτια τον αστυνομικό που στέκεται ακριβώς μπροστά της, του χαμογελά και του κλείνει παιχνιδιάρικα το μάτι.



Ο αστυνομικός παραμένει ακίνητος στη θέση του, ωστόσο μπορεί κανείς να διακρίνει μέσα από το κράνος ένα πλατύ χαμόγελο. Στο τέλος του κλιπ καταγράφεται να λέει και ο ίδιος κάτι στη διαδηλώτρια, κάνοντάς τη να γελάσει.

Το κλιπ έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια views σε διάφορες πλατφόρμες social media, με πολλούς... ρομαντικούς σχολιαστές να διακρίνουν το ξεκίνημα ενός μεγάλου έρωτα, επισημαίνοντας πως η σκηνή αποδεικνύει για μία ακόμη φορά πως τα ετερώνυμα έλκονται και πως η αγάπη γεννιέται στα πιο παράξενα μέρη.

Υπάρχουν βέβαια και αρκετοί που θεωρούν υπερβολές όλα τα παραπάνω και ερμηνεύουν το χαμόγελο και το κλείσιμο του ματιού ως μια «πράξη αντίστασης» της διαδηλώτριας, για να δείξει ότι δεν εκφοβίζεται από την παρουσία των αστυνομικών.

Η Ισπανία, που στις 28 Μαΐου 2024 αναγνώρισε επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης μαζί με την Ιρλανδία και τη Νορβηγία, έχει αναδειχθεί τους τελευταίους μήνες σε μία από τις πιο έντονες επικριτικές φωνές της ΕΕ απέναντι στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ διαχρονικά στηρίζει την παλαιστινιακή υπόθεση.

Κλείσιμο
Την Κυριακή, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε τον «θαυμασμό» του για τους φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές που διέκοψαν τον ποδηλατικό γύρο της Ισπανίας La Vuelta, γεγονός που οδήγησε στη συντόμευση του τελευταίου ετάπ, καθώς χιλιάδες πολίτες είχαν κατακλύσει τη διαδρομή στο κέντρο της Μαδρίτης.

Ειδήσεις σήμερα:

Μάχη με τον χρόνο για τον δεύτερο κύκλο διάδοσης της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα - Γιατί δεν προκρίνεται ο εμβολιασμός

Πρόβαλαν φωτογραφίες του Τραμπ με τον Έπσταϊν στο Κάστρο του Ουίνδσορ - Τέσσερις συλλήψεις

Η χρονιά του Ρόμπερτ Ρέντφορντ στην Κρήτη και η επιθυμία του να ζήσει με την οικογένειά του σε σπηλιά στα Μάταλα
Ίριδα Λάκκα
165 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει τον ελληνικό στίβο – Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και των Ολυμπιονικών Τεντόγλου & Καραλή

Με τη λάμψη του Μίλτου Τεντόγλου, τη δυναμική του Εμμανουήλ Καραλή και την ενωμένη εθνική ομάδα, η Ελλάδα δίνει το «παρών» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Στο πλευρό τους βρίσκεται η COSMOTE TELEKOM, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε βήμα τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης