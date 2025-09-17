Η χρονιά του Ρόμπερτ Ρέντφορντ στην Κρήτη και η επιθυμία του να ζήσει με την οικογένειά του σε σπηλιά στα Μάταλα
Ο αντισυμβατικός σταρ του Χόλιγουντ πέρασε το 1960 σχεδόν έναν χρόνο στο νησί, το οποίο τον μάγεψε με την άγρια ομορφιά του
Όταν πριν λίγα χρόνια Έλληνας δημοσιογράφος χαιρέτησε στα Αγγλικά τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ στον χώρο που οι σταρ του Χόλιγουντ κάνουν δηλώσεις πριν την απονομή των Όσκαρ, αυτός ο γοητευτικός αντιστάρ του απάντησε στα Ελληνικά με ένα μεγαλοπρεπές «Τι κάνεις;».
Μετά αποκάλυψε ότι πριν από πολλά χρόνια είχε έρθει οικογενειακώς στην Ελλάδα, στα μέσα της δεκαετίας του ‘60 όπου και παρέμεινε για ένα χρόνο έχοντας ως βάση του την Κρήτη.
Ήταν ήδη γνωστός ως ο γοητευτικός ξανθός του κινηματογράφου, τίτλος που ποτέ δεν του άρεσε, όπως δεν του άρεσε και η προσωπική προβολή εκτός πλατό, όντας ένας τύπος που δεν άφησε από τότε το Χόλιγουντ να τον «καταπιεί».
Η φαμίλια ταξίδεψε αρχικά στην Ισπανία και κατόπιν στην Ελλάδα, επιλέγοντας την Κρήτη για διακοπές διαρκείας, αφού φέρεται να έμειναν στο νησί για περίπου ένα χρόνο, αρχικά στο Ηράκλειο.
Μαρτυρίες για το πως βίωσε η οικογένεια Ρέντφορντ την παραμονή της στην πόλη δεν υπάρχουν, πέρα από τα λίγα που είπε ο ηθοποιός σε κάποιες συνεντεύξεις του σε ελληνικά ΜΜΕ, κάτι μάλλον αναμενόμενο αφού πάντα προστάτευε τον ιδιωτικό του βίο.
Το σίγουρο είναι ότι αγάπησε την Κρήτη.
Γι’ αυτό άλλωστε θέλησε να την γνωρίσει καλύτερα και έτσι μετά από κάποιους μήνες στο Ηράκλειο, επέλεξε να πάει και αλλού, μαζί με την γυναίκα του και τα δυο παιδιά τους.
Στην Κρήτη της δεκαετίας του ‘60 ανακάλυψε ένα νησί που ήταν σε μεγάλο βαθμό μακριά από τις νέες τεχνολογίες που είχαν αρχίσει να κυριεύουν τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας, οι κάτοικοι του οποίου ήταν πολύ φιλόξενοι.
Μετά το Ηράκλειο η οικογένεια έμεινε για ένα χρονικό διάστημα στην Ελούντα που τότε ήταν ένα άσημο χωριουδάκι, με μόλις ένα ξενοδοχείο να λειτουργεί εκείνη την περίοδο, δηλαδή ένας ανέγγιχτος ουσιαστικά παράδεισος.
Ο ηθοποιός μάλλον είχε μάθει πλέον και κάποιες ελληνικές λέξεις, ενώ όταν έμαθε για τα Μάταλα, το χωριό με τις φυσικές σπηλιές όπου κάποιοι έμεναν για καιρό, αποφάσισε να τα επισκεφθεί για να δει αν θα μπορούσαν ως οικογένεια να μείνουν σε κάποια από αυτές.
Ήταν από τότε ένας φανατικός φυσιολάτρης που επέλεξε άλλωστε να μην μείνει σε κάποια μεγαλούπολη όπως το Λος Άντζελας ή το Σαν Φρανσίσκο, αλλά σε ένα κτήμα που αγόρασε στην Γιούτα, στο οποίο έχτισε και ένα όμορφο σπίτι από πέτρα και ξύλο.
Εκεί ήταν πάντα ευτυχισμένος να χάνεται στη φύση που τόσο ηρεμούσε αυτός ο αντισυμβατικός πρωταγωνιστής, που δεν ένιωσε ποτέ του σταρ.
