Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Αποκλεισμό του Ισραήλ από τις αθλητικές διοργανώσεις ζήτησε ο Σάντσεθ
Αποκλεισμό του Ισραήλ από τις αθλητικές διοργανώσεις ζήτησε ο Σάντσεθ
Ο Ισπανός πρωθυπουργός ζήτησε να ληφθούν μέτρα παρόμοια με αυτά κατά της Ρωσίας
Ο Πέδρο Σάντσεθ ζήτησε να απαγορευτεί η συμμετοχή του Ισραήλ σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, όσο συνεχίζει τον πόλεμο στη Γάζα.
«Γιατί αποβλήθηκε η Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία, αλλά επιτρέπεται να παραμείνει το Ισραήλ μετά την εισβολή στη Γάζα;» ρώτησε ο Ισπανός πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συνάντησης των βουλευτών του Σοσιαλιστικού Κόμματος στο ισπανικό Κοινοβούλιο.
«Όσο συνεχίζεται η βαρβαρότητα, το Ισραήλ δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τις διεθνείς διοργανώσεις για να ξεπλένει την παρουσία του», πρόσθεσε.
Ο Σάντσεθ, όπως αναφέρει το Politico, επέμεινε ότι «πάντα απορρίπτει τη βία» και ότι έχει «βαθύ θαυμασμό και σεβασμό για τους αθλητές μας». Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, «έχουμε επίσης τεράστιο σεβασμό και βαθύ θαυμασμό για την ισπανική κοινωνία που κινητοποιείται ενάντια στην αδικία και υπερασπίζεται τα ιδανικά της ειρηνικά».
Η δήλωση του πρωθυπουργού ήρθε εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης με το Ισραήλ, σε διπλωματικό επίπεδο.
Ο Σάντσεθ εξέφρασε μάλιστα την υποστήριξή του προς τους φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές που διαμαρτυρήθηκαν για τη συμμετοχή ισραηλινής ομάδας στον ποδηλατικό αγώνα Vuelta a España. Οι διαμαρτυρίες προκάλεσαν την πρόωρη ολοκλήρωση του διαδρομών χθες Κυριακή, μπλοκάροντας τους δρόμους προς τη Μαδρίτη.
Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ κατηγόρησε τον Σάντσεθ και την κυβέρνησή του ότι «υποκίνησαν τον όχλο» και μίλησε για ντροπιαστική ενέργεια. Αποκάλεσε δε τον πρωθυπουργό «και την κομμουνιστική κυβέρνησή του… αντισημίτες και εχθρούς της αλήθειας».
Από την πλευρά του ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, δήλωσε ότι η κυβέρνηση έθεσε σε κίνδυνο «τη ζωή των αστυνομικών και την ασφάλεια των ποδηλατών» με την υποστήριξή τους προς τους διαδηλωτές.
Οι δηλώσεις του Σάντσεθ συμπίπτουν και με μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με το αν θα πρέπει να επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετέχει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως ο διαγωνισμός της Eurovision.
Ο υπουργός Πολιτισμού της Ισπανίας, Ερνέστ Ουρτασούν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της χώρας θα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ιρλανδίας και των Κάτω Χωρών και να μποϊκοτάρει την εκδήλωση το 2026 εάν επιτραπεί στο Ισραήλ να λάβει μέρος.
Ειδήσεις σήμερα:
Τόκιο 2025: Ο συγκλονιστικός Εμμανουήλ Καραλής πήρε τη 2η θέση στο Παγκόσμιο, πίσω από τον ανίκητο Ντουπλάντις - Δείτε βίντεο
Η Αρχή για το Ξέπλυμα δέσμευσε Ferrari, Porsche, 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου και συγγενών της
«Η δράση φέρνει αντίδραση, η ψυχολογία του είναι χάλια», λέει η μητέρα του Γιάννη Μάλαμα μετά τη σύλληψη του μουσικού
«Γιατί αποβλήθηκε η Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία, αλλά επιτρέπεται να παραμείνει το Ισραήλ μετά την εισβολή στη Γάζα;» ρώτησε ο Ισπανός πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συνάντησης των βουλευτών του Σοσιαλιστικού Κόμματος στο ισπανικό Κοινοβούλιο.
«Όσο συνεχίζεται η βαρβαρότητα, το Ισραήλ δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τις διεθνείς διοργανώσεις για να ξεπλένει την παρουσία του», πρόσθεσε.
Ο Σάντσεθ, όπως αναφέρει το Politico, επέμεινε ότι «πάντα απορρίπτει τη βία» και ότι έχει «βαθύ θαυμασμό και σεβασμό για τους αθλητές μας». Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, «έχουμε επίσης τεράστιο σεβασμό και βαθύ θαυμασμό για την ισπανική κοινωνία που κινητοποιείται ενάντια στην αδικία και υπερασπίζεται τα ιδανικά της ειρηνικά».
Η δήλωση του πρωθυπουργού ήρθε εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης με το Ισραήλ, σε διπλωματικό επίπεδο.
Ο Σάντσεθ εξέφρασε μάλιστα την υποστήριξή του προς τους φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές που διαμαρτυρήθηκαν για τη συμμετοχή ισραηλινής ομάδας στον ποδηλατικό αγώνα Vuelta a España. Οι διαμαρτυρίες προκάλεσαν την πρόωρη ολοκλήρωση του διαδρομών χθες Κυριακή, μπλοκάροντας τους δρόμους προς τη Μαδρίτη.
Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ κατηγόρησε τον Σάντσεθ και την κυβέρνησή του ότι «υποκίνησαν τον όχλο» και μίλησε για ντροπιαστική ενέργεια. Αποκάλεσε δε τον πρωθυπουργό «και την κομμουνιστική κυβέρνησή του… αντισημίτες και εχθρούς της αλήθειας».
Από την πλευρά του ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, δήλωσε ότι η κυβέρνηση έθεσε σε κίνδυνο «τη ζωή των αστυνομικών και την ασφάλεια των ποδηλατών» με την υποστήριξή τους προς τους διαδηλωτές.
Οι δηλώσεις του Σάντσεθ συμπίπτουν και με μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με το αν θα πρέπει να επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετέχει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως ο διαγωνισμός της Eurovision.
Ο υπουργός Πολιτισμού της Ισπανίας, Ερνέστ Ουρτασούν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της χώρας θα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ιρλανδίας και των Κάτω Χωρών και να μποϊκοτάρει την εκδήλωση το 2026 εάν επιτραπεί στο Ισραήλ να λάβει μέρος.
Ειδήσεις σήμερα:
Τόκιο 2025: Ο συγκλονιστικός Εμμανουήλ Καραλής πήρε τη 2η θέση στο Παγκόσμιο, πίσω από τον ανίκητο Ντουπλάντις - Δείτε βίντεο
Η Αρχή για το Ξέπλυμα δέσμευσε Ferrari, Porsche, 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου και συγγενών της
«Η δράση φέρνει αντίδραση, η ψυχολογία του είναι χάλια», λέει η μητέρα του Γιάννη Μάλαμα μετά τη σύλληψη του μουσικού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα