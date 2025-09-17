Πρόβαλαν φωτογραφίες του Τραμπ με τον Έπσταϊν στο Κάστρο του Ουίνδσορ - Τέσσερις συλλήψεις
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Τζέφρι Έπσταϊν Κάστρο του Ουίνσδορ Βασιλιάς Κάρολος

Ο Τραμπ έφτασε στη Βρετανία το βράδυ της Τρίτης για τη δεύτερη επίσκεψή του στη χώρα ως αρχηγός κράτους

Τέσσερις άνθρωποι συνελήφθησαν την Τρίτη μετά την προβολή φωτογραφιών του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζέφρι Έπσταϊν στο Κάστρο του Ουίνδσορ, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα γίνει δεκτός σήμερα από τον βασιλιά Κάρολο.

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι τέσσερις ενήλικες συνελήφθησαν με την κατηγορία της «κακόβουλης επικοινωνίας» έπειτα από «μη εξουσιοδοτημένη προβολή» σε έναν από τους δύο πύργους του Κάστρου του Ουίνδσορ και παραμένουν υπό κράτηση.



Ο Τραμπ έφτασε στη Βρετανία το βράδυ της Τρίτης για τη δεύτερη επίσκεψή του στη χώρα ως αρχηγός κράτους. Σήμερα, Τετάρτη, θα τον υποδεχθεί ο βασιλιάς Κάρολος στο Κάστρο του Ουίνδσορ, που βρίσκεται 40 χιλιόμετρα δυτικά του Λονδίνου, για την επίσημη τελετή που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κανονιοβολισμούς, πομπή με άμαξες και στρατιωτικές τιμές από τις ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Διαδηλωτές ανήρτησαν εχθές ένα μεγάλο πανό με φωτογραφία του Τραμπ και του Έπσταϊν κοντά στο κάστρο, ενώ αργότερα πρόβαλαν σειρά φωτογραφιών των δύο ανδρών στον πύργο, μαζί με φωτογραφίες θυμάτων του παιδόφιλου χρηματιστή και ένα γράμμα που φέρεται να του είχε γράψει ο Αμερικανός πρόεδρος.


Κλείσιμο

Η επιστολή για τα γενέθλια του Έπσταϊν και οι πολιτικές αντιδράσεις

Ο Τραμπ υπήρξε φίλος με τον Έπσταϊν πριν την προεδρία του, ωστόσο οι δυο τους είχαν απομακρυνθεί χρόνια πριν από τον θάνατο του δεύτερου το 2019 στη φυλακή.

Στις 8 Σεπτεμβρίου, Δημοκρατικοί βουλευτές δημοσιοποίησαν μια επιστολή που φέρεται να είχε γράψει ο Τραμπ στον Έπσταϊν πριν από δύο δεκαετίες. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε την αυθεντικότητα του εγγράφου.

Το γράμμα περιείχε έναν διάλογο όπου ο Τραμπ αποκαλεί τον Έπσταϊν «φίλο» και σημειώνει: «Είθε κάθε μέρα να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό». Το κείμενο συνοδευόταν από ένα σκίτσο μιας γυμνής γυναικείας σιλουέτας.

Παρά τις εκκλήσεις του Τραμπ προς τους υποστηρικτές του να πάψουν να ασχολούνται με το ζήτημα, η κοινή γνώμη εξακολουθεί να δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τις αποκαλύψεις γύρω από τον Έπσταϊν και για το ποιοι μπορεί να σχετίζονταν με αυτόν και να γνώριζαν τη δράση του.


