Πρόβαλαν φωτογραφίες του Τραμπ με τον Έπσταϊν στο Κάστρο του Ουίνδσορ - Τέσσερις συλλήψεις
Πρόβαλαν φωτογραφίες του Τραμπ με τον Έπσταϊν στο Κάστρο του Ουίνδσορ - Τέσσερις συλλήψεις
Ο Τραμπ έφτασε στη Βρετανία το βράδυ της Τρίτης για τη δεύτερη επίσκεψή του στη χώρα ως αρχηγός κράτους
Τέσσερις άνθρωποι συνελήφθησαν την Τρίτη μετά την προβολή φωτογραφιών του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζέφρι Έπσταϊν στο Κάστρο του Ουίνδσορ, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα γίνει δεκτός σήμερα από τον βασιλιά Κάρολο.
Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι τέσσερις ενήλικες συνελήφθησαν με την κατηγορία της «κακόβουλης επικοινωνίας» έπειτα από «μη εξουσιοδοτημένη προβολή» σε έναν από τους δύο πύργους του Κάστρου του Ουίνδσορ και παραμένουν υπό κράτηση.
Ο Τραμπ έφτασε στη Βρετανία το βράδυ της Τρίτης για τη δεύτερη επίσκεψή του στη χώρα ως αρχηγός κράτους. Σήμερα, Τετάρτη, θα τον υποδεχθεί ο βασιλιάς Κάρολος στο Κάστρο του Ουίνδσορ, που βρίσκεται 40 χιλιόμετρα δυτικά του Λονδίνου, για την επίσημη τελετή που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κανονιοβολισμούς, πομπή με άμαξες και στρατιωτικές τιμές από τις ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου.
Διαδηλωτές ανήρτησαν εχθές ένα μεγάλο πανό με φωτογραφία του Τραμπ και του Έπσταϊν κοντά στο κάστρο, ενώ αργότερα πρόβαλαν σειρά φωτογραφιών των δύο ανδρών στον πύργο, μαζί με φωτογραφίες θυμάτων του παιδόφιλου χρηματιστή και ένα γράμμα που φέρεται να του είχε γράψει ο Αμερικανός πρόεδρος.
Στις 8 Σεπτεμβρίου, Δημοκρατικοί βουλευτές δημοσιοποίησαν μια επιστολή που φέρεται να είχε γράψει ο Τραμπ στον Έπσταϊν πριν από δύο δεκαετίες. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε την αυθεντικότητα του εγγράφου.
Το γράμμα περιείχε έναν διάλογο όπου ο Τραμπ αποκαλεί τον Έπσταϊν «φίλο» και σημειώνει: «Είθε κάθε μέρα να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό». Το κείμενο συνοδευόταν από ένα σκίτσο μιας γυμνής γυναικείας σιλουέτας.
Παρά τις εκκλήσεις του Τραμπ προς τους υποστηρικτές του να πάψουν να ασχολούνται με το ζήτημα, η κοινή γνώμη εξακολουθεί να δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τις αποκαλύψεις γύρω από τον Έπσταϊν και για το ποιοι μπορεί να σχετίζονταν με αυτόν και να γνώριζαν τη δράση του.
Ειδήσεις σήμερα:
Μάχη με τον χρόνο για τον δεύτερο κύκλο διάδοσης της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα - Γιατί δεν προκρίνεται ο εμβολιασμός
Πρόβαλαν φωτογραφίες του Τραμπ με τον Έπσταϊν στο Κάστρο του Ουίνδσορ - Τέσσερις συλλήψεις
Η χρονιά του Ρόμπερτ Ρέντφορντ στην Κρήτη και η επιθυμία του να ζήσει με την οικογένειά του σε σπηλιά στα Μάταλα
Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι τέσσερις ενήλικες συνελήφθησαν με την κατηγορία της «κακόβουλης επικοινωνίας» έπειτα από «μη εξουσιοδοτημένη προβολή» σε έναν από τους δύο πύργους του Κάστρου του Ουίνδσορ και παραμένουν υπό κράτηση.
Oh dear. Not such a great diplomatic start. Protesters managed to project images of Jeffrey Epstein, Donald Trump and Prince Andrew onto the outside walls of Windsor Castle. #Trump #statevisit pic.twitter.com/yO0fnqk5Sa— Chris Ship (@chrisshipitv) September 16, 2025
Ο Τραμπ έφτασε στη Βρετανία το βράδυ της Τρίτης για τη δεύτερη επίσκεψή του στη χώρα ως αρχηγός κράτους. Σήμερα, Τετάρτη, θα τον υποδεχθεί ο βασιλιάς Κάρολος στο Κάστρο του Ουίνδσορ, που βρίσκεται 40 χιλιόμετρα δυτικά του Λονδίνου, για την επίσημη τελετή που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κανονιοβολισμούς, πομπή με άμαξες και στρατιωτικές τιμές από τις ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου.
Διαδηλωτές ανήρτησαν εχθές ένα μεγάλο πανό με φωτογραφία του Τραμπ και του Έπσταϊν κοντά στο κάστρο, ενώ αργότερα πρόβαλαν σειρά φωτογραφιών των δύο ανδρών στον πύργο, μαζί με φωτογραφίες θυμάτων του παιδόφιλου χρηματιστή και ένα γράμμα που φέρεται να του είχε γράψει ο Αμερικανός πρόεδρος.
A giant photo of US President Donald Trump and paedophile Jeffrey Epstein has been unfurled outside Windsor Castle.— Sky News (@SkyNews) September 16, 2025
Follow our live blog on Donald Trump's second state visit to the UK 🔗 https://t.co/fNAgKoQckP pic.twitter.com/nm6eB6C1kC
Η επιστολή για τα γενέθλια του Έπσταϊν και οι πολιτικές αντιδράσειςΟ Τραμπ υπήρξε φίλος με τον Έπσταϊν πριν την προεδρία του, ωστόσο οι δυο τους είχαν απομακρυνθεί χρόνια πριν από τον θάνατο του δεύτερου το 2019 στη φυλακή.
Στις 8 Σεπτεμβρίου, Δημοκρατικοί βουλευτές δημοσιοποίησαν μια επιστολή που φέρεται να είχε γράψει ο Τραμπ στον Έπσταϊν πριν από δύο δεκαετίες. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε την αυθεντικότητα του εγγράφου.
Το γράμμα περιείχε έναν διάλογο όπου ο Τραμπ αποκαλεί τον Έπσταϊν «φίλο» και σημειώνει: «Είθε κάθε μέρα να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό». Το κείμενο συνοδευόταν από ένα σκίτσο μιας γυμνής γυναικείας σιλουέτας.
Παρά τις εκκλήσεις του Τραμπ προς τους υποστηρικτές του να πάψουν να ασχολούνται με το ζήτημα, η κοινή γνώμη εξακολουθεί να δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τις αποκαλύψεις γύρω από τον Έπσταϊν και για το ποιοι μπορεί να σχετίζονταν με αυτόν και να γνώριζαν τη δράση του.
Ειδήσεις σήμερα:
Μάχη με τον χρόνο για τον δεύτερο κύκλο διάδοσης της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα - Γιατί δεν προκρίνεται ο εμβολιασμός
Πρόβαλαν φωτογραφίες του Τραμπ με τον Έπσταϊν στο Κάστρο του Ουίνδσορ - Τέσσερις συλλήψεις
Η χρονιά του Ρόμπερτ Ρέντφορντ στην Κρήτη και η επιθυμία του να ζήσει με την οικογένειά του σε σπηλιά στα Μάταλα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα