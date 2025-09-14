«Εμφύλιος» στις ΗΠΑ: Η δολοφονία του Κερκ άνοιξε μεγάλες πληγές

Χιλιάδες Αμερικανοί θρηνούν για τον θάνατό του

Το οικοσύστημα MAGA

Στην κορυφή

Κέρδη μαμούθ

Στο περιβάλλον της εξουσίας

Δεν είναι μόνο οι αναμνηστικές φωτογραφίες από στιγμές της προεκλογικής καμπάνιας ή της διακυβέρνησηςστις οποίες ο Κερκ εμφανίζεται άλλοτε με τον σημερινό Αμερικανό πρόεδρο και άλλοτε με μέλη της οικογένειας ή του στενού του επιτελείου, όπως ο γιος του, Ντόναλτ Τραμπ Τζούνιορ, ή η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αλλά και η αθόρυβη παρουσία του, πάνω από «εκατό και πλέον» φορές στον Λευκό Οίκο - μόνο στη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας.Γεγονός που αποδεικνύει ότι ο 31χρονος ακτιβιστής υπήρξε«Σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τα γεγονότα, ο Κερκ βρισκόταν με τον εκλεγμένο πρόεδρο για να συζητήσουν πιθανούς υποψηφίους για το υπουργικό συμβούλιο», σύμφωνα με τους «New York Times», οι οποίοι δεν έπαψαν τα τελευταία χρόνια να υπογραμμίζουν ως «ιδιαίτερα αξιοσημείωτη» την «εγγύτητα του Κερκ με τον Τραμπ», παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πολιτικός influencer δεν ανέλαβε ποτέ κάποιο αξίωμα, ούτε και εργάστηκε με άμεσο ή έμμεσο τρόπο για τον πρόεδρο Τραμπ.«Βοήθησε στη διαμόρφωση των επιλογών του υπουργικού συμβουλίου. Βοήθησε στην αξιολόγηση του προσωπικού. Είχε τον αριθμό τηλεφώνου όλων στον Λευκό Οίκο και τον αριθμό κάθε Ρεπουμπλικανικού μέλους του Κογκρέσου», όπως επεσήμανε το Axios, επιβεβαιώνοντας την προσωπική επιρροή του στον τρέχοντα κύκλο εξουσίας.Αλλωστε, είχε θέσει από νωρίς τις βάσεις της προσωπικής επαγγελματικής του επιτυχίας, με δεδομένο ότι κατάφερε να σκαρφαλώσει στην κορυφή τη συντηρητική οργάνωση νέων Turning Point USA, την οποία οραματίστηκε σε ηλικία μόλις 18 ετών.Το γεγονός ότι η οργάνωσή του αριθμεί παραρτήματα σε περισσότερα από 850 κολέγια, κινητοποιώντας προσωπικότητες του συντηρητικού χώρου ως ομιλητές στα αμερικανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, αποτελεί ένα μόνο από τα στοιχεία τουο οποίος κατάφερε μια μοναδική διείσδυση των συντηρητικών ιδεών στα αμερικανικά αμφιθέατρα. Πολύ περισσότερο όταν τα ακαδημαϊκά ιδρύματα των ΗΠΑ, ακόμη και αυτά της Ivy League, φημίζονται για τη ροπή τους προς νεωτερικές ιδέες, σε σημείο που να προκληθεί ανοιχτή ρήξη ανάμεσα στον Λευκό Οίκο και το ιστορικό Πανεπιστήμιο Harvard.Η ποιοτική αναβάθμιση, ωστόσο, της MAGA κουλτούρας στα μάτια της αμερικανικής νέας γενιάς φέρει βαριά την υπογραφή του Κερκ, ο οποίος κατάφερνε να συγκεντρώνει στις έξι εκδηλώσεις που διοργάνωνε η Turning Point σε ετήσια βάση τα κορυφαία ονόματα της αμερικανικής Δεξιάς, χωρίς να εξαιρείται ο Ντόναλντ Τραμπ.Δεν ήταν, ωστόσο, μόνο το πανεθνικό δίκτυο νεολαίων που είχε καταφέρει να συντονίσει υπό τις ιδέες του ο 31χρονος Τσάρλι Κερκ, αλλά πρωτίστως το δημοφιλές podcast και η πρωτοφανής απήχησή του στα κοινωνικά δίκτυα, την οποία δεν δίστασε να θέσει στη διάθεση του Τραμπ, στηρίζοντας για παράδειγμα από τους πρώτους την επιλογή Βανς για την αντιπροεδρία. Η ψηφιακή... γενναιοδωρία του Κερκ προς τον «πλανητάρχη» τύγχανε συνεχούς αναγνώρισης από το περιβάλλον Τραμπ, καθώς ο πρωτότοκος γιος του Αμερικανού προέδρου Ντον Τζούνιορ είχε περιγράψει τον Τσάρλι ως «έναν από τους αληθινούς ροκ σταρ αυτού του κινήματος».Ο συγχρωτισμός με τους Τραμπ εκτόξευσε, από την άλλη, τα έσοδα του Κερκ, καθώς η οργάνωσηκαι ο οργανισμός πολιτικής δράσης Turning Point Action άγγιξαν ως έσοδα το ποσό τωνάλμα που οφείλεται σε μαζικές δωρεές. Στην εκθετική αύξηση της περιουσίας του Κερκ συνέβαλαν ακόμη το podcast του, αλλά και οι μαζικές πωλήσεις των βιβλίων του, όπως το «The MAGA Doctrine».Εκτός από ένα φωτεινό, νεανικό πρόσωπο, διαφορετικό από τον μέσο ψηφοφόρο των MAGA, ούτε ο ίδιος ο Τραμπ δεν παραγνώρισεστον διπλό του εκλογικό θρίαμβο, φιλοξενώντας τον ως εκλεκτό καλεσμένο στο θέρετρό του Μαρ-α-Λάγκο, αλλά και επαινώντας τον δημόσια για την εντυπωσιακή αύξηση των ψηφοφόρων του, στις νεαρές ηλικίες. Αλλωστε, ο συνδυασμός ευφυΐας, ρητορικής ικανότητας, αλλά και βαθιάς, ιστορικής γνώσης είχε συνθέσει ένα πολιτικό αφήγημα που «χτυπούσε» στην καρδιά του θυμικού της νέας γενιάς, σε συνδυασμό με το ευγενές παρουσιαστικό του.Αποφεύγοντας τις ακραίες υπερβολές, ο Κερκ διαμόρφωνε ένα περίπου αστικό προφίλ ψηφοφόρων για τους MAGA, επικαλούμενος, στον αντίποδα, αριθμητικά στοιχεία, δημοσκοπήσεις και στατιστικές. Νηφάλιος στις αναλύσεις, αλλά και στον τρόπο ζωής, ο Κερκ φάνταζε ως το απόλυτο παράδειγμα ζωής, καθώς, εκτός από... ελαιόλαδο που το κουβαλούσε σε μπουκάλι μαζί του, δεν έπινε, απέφευγε τη γλουτένη και τη λακτόζη, ενώ γευόταν συστηματικά την προσωπική πικάντικη σάλτσα του. Σαν να έφερε την πολιτική κουζίνα των ΗΠΑ στα μέτρα του, δίνοντας εκείνος τον τόνο του «καυτού» ή του ουδέτερου σε κάθε εκλογική αναμέτρηση.Ο ισχυρός χαρακτήρας του, άλλωστε, οικοδομήθηκε από τα πρώτα χρόνια της ζωής του στο Σικάγο, όπου έκανε τα πρώτα βήματα ως ακτιβιστής. Μαθητής Γυμνασίου ακόμη, ίδρυσε το 2011 με έναν συμμαθητή του μια οργάνωση που κατήγγειλε την αύξηση των τιμών στο σχολικό κυλικείο, παρότι σε εκείνα τα χρόνια φαίνεται να είχε επηρεαστεί από το Tea Party, αρθρογραφώντας για πρώτη φορά στον κατεξοχήν επικοινωνιακό μηχανισμό των MAGA, το Breitbart. Το Breitbart του άνοιξε για πρώτη φορά την πόρτα τουκαι αυτό με τη σειρά του στο Πανεπιστήμιο Benedictine, για να μιλήσει για το εθνικό χρέος, κερδίζοντας εκτός από τις εντυπώσεις και το... γήπεδο της δράσης του.Παρότι ο πατέρας του υπήρξε ο αρχιτέκτονας του Πύργου Τραμπ στη Νέα Υόρκη, οι γονείς του δεν έμοιαζαν ενθουσιασμένοι με την πολιτική του καριέρα. Για τους «New York Times», η ικανότητα του Κερκ ήταν «να αφήνει μια ανεξίτηλη πρώτη εντύπωση», αν όχι το μυστικό της επιτυχίας του, ως προς την προσέλκυση δωρεών, ιδίως από ψηφοφόρους μεγάλων ηλικιών.Ο μοναδικός τρόπος του να ελίσσεται στα περιβάλλοντα εξουσίας είχε ως αποτέλεσμα το 2016, δηλαδή στα 23 χρόνια του, να αναδεικνύεται ως ο νεότερος ομιλητής στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, όπου, εκτός από την τέχνη του πολιτικού λόμπινγκ, τον έφερε για πρώτη φορά σε επαφή με το περιβάλλον Τραμπ. Εκεί, ο 23χρονος τότε Κερκ πρότεινε προς τους στενούς συνομιλητές του υποψήφιου προέδρου να κινητοποιήσουν τα παιδιά του Ντόναλντ Τραμπ στην προεκλογική του καμπάνια, σκέψη που αφουγκράστηκε πρώτος ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.Εναν χρόνο μετά, ο Κερκ ήταν το πρόσωπο της MAGA κουλτούρας στα αμερικανικά πανεπιστήμια, αλλά και άτυπος σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου για την αναχαίτιση των επιθέσεων που είχε δεχθεί από δεξιόστροφους λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα, στον απόηχο της αποχώρησης τότε του Στιβ Μπάνον από τον Λευκό Οίκο. Για τον σύμβουλο του Τραμπ,, ο Κερκ «ανέπτυξε μια σύνδεση με το κοινό του που πολύ λίγοι άνθρωποι στα μέσα ενημέρωσης έχουν», μιλώντας, ωστόσο, για το Ισλάμ, τις αμβλώσεις, τη woke κουλτούρα.Απόδειξη αυτού υπήρξε μια έρευνα του TikTok, η οποία ήρθε να επιβεβαιώσει ότι οι χρήστες της πλατφόρμας κάτω των 30 ετών που ψήφισαν τον Ντόναλντ Τραμπ εμπιστεύονταν τον Κερκ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο άτομο, όπως και οι ψηφοφόροι της Αριζόνα. Περίπου 30.000 ψηφοφόροι των Ρεπουμπλικάνων που απείχαν από το 2018 και μετά ψήφισαν Τραμπ το 2024, καθώς στη συγκεκριμένη Πολιτεία επικέντρωσε την προεκλογική του δράση ο Τσάρλι, κερδίζοντας την τελευταία εκλογική του μάχη.