Dogfights πάνω από τη Βαλτική: Γαλλικά μαχητικά Rafale αναχαιτίζουν ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη, δείτε βίντεο

Για αυξημένο αριθμό παραβιάσεων εναέριου χώρου χωρών του ΝΑΤΟ από ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη, κάνουν λόγο αξιωματούχοι της Συμμαχίας

Βαλτικής, καθώς ουκ ολίγες φορές συμμαχικά αεροσκάφη από τη Γαλλία και τη Σουηδία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη.



Συγκεκριμένα, γαλλικά Rafale απογειώθηκαν εσπευσμένα έντεκα φορές στο πλαίσιο της αποστολής εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ στις χώρες της Βαλτικής, καθώς καταγράφηκε ασυνήθιστα αυξημένη δραστηριότητα ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών, ανακοίνωσε την Πέμπτη εκπρόσωπος των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων.







Η αποστολή Baltic Air Policing έχει ως στόχο την προστασία του εναέριου χώρου της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας μέσω εκ περιτροπής ανάπτυξης μαχητικών αεροσκαφών κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, καλύπτοντας τις περιορισμένες δυνατότητες αεράμυνας των τριών χωρών. Τα αεροσκάφη απογειώνονται για την αναγνώριση ή αναχαίτιση αγνώστων ή μη συνεργάσιμων αεροσκαφών.



Γκιγιόμ Βερνέ δήλωσε κατά τη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης ότι ο ασυνήθιστα υψηλός αριθμός αναχαιτίσεων ενδέχεται να υποδηλώνει προσπάθεια της Μόσχας να επιδείξει ισχύ την ίδια εβδομάδα που φιλοξένησε το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.



«Το γαλλικό απόσπασμα που συμμετέχει στην αποστολή εναέριας αστυνόμευσης στη Βαλτική πραγματοποίησε πολλαπλές αναχαιτίσεις ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών που πετούσαν χωρίς σχέδιο πτήσης ή χωρίς ραδιοεπικοινωνία», ανέφερε ο Βερνέ.







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Τα περιστατικά έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά πρόσφατων συμβάντων κατά τα οποία στρατιωτικά drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Φινλανδίας, της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας, ενισχύοντας τις ανησυχίες ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να επεκταθεί προς τα βόρεια σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία.



Έξι ρωσικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν την Τρίτη Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε το περιστατικό της 2ας Ιουνίου, όταν έξι ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη που επιχειρούσαν στον εναέριο χώρο της Βαλτικής οδήγησαν σε κοινή επιχείρηση αναχαίτισης από γαλλικά και σουηδικά μαχητικά αεροσκάφη.



Η Διοίκηση Αεροπορικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε ότι δύο μαχητικά Rafale της Γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία επιχειρούν από την αεροπορική βάση Σιαουλιάι στη βόρεια Λιθουανία, απογειώθηκαν για να αναχαιτίσουν πολλαπλά ρωσικά αεροσκάφη στην περιοχή ευθύνης της Βαλτικής.



Εντάσεις και dogfights καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στον εναέριο χώρο της, καθώς ουκ ολίγες φορές συμμαχικά αεροσκάφη από τηκαι τη σηκώθηκαν για να αναχαιτίσουν ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη.Συγκεκριμένα, γαλλικάαπογειώθηκαν εσπευσμένα έντεκα φορές στο πλαίσιο της αποστολής εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ στις χώρες της Βαλτικής, καθώς καταγράφηκε ασυνήθιστα αυξημένη δραστηριότητα ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών, ανακοίνωσε την Πέμπτη εκπρόσωπος των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων.Η αποστολήέχει ως στόχο την προστασία του εναέριου χώρου της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας μέσω εκ περιτροπής ανάπτυξης μαχητικών αεροσκαφών κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, καλύπτοντας τις περιορισμένες δυνατότητες αεράμυνας των τριών χωρών. Τα αεροσκάφη απογειώνονται για την αναγνώριση ή αναχαίτιση αγνώστων ή μη συνεργάσιμων αεροσκαφών.Ο εκπρόσωπος των γαλλικών ενόπλων δυνάμεωνδήλωσε κατά τη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης ότι ο ασυνήθιστα υψηλός αριθμός αναχαιτίσεων ενδέχεται να υποδηλώνει προσπάθεια της Μόσχας να επιδείξει ισχύ την ίδια εβδομάδα που φιλοξένησε το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.«Το γαλλικό απόσπασμα που συμμετέχει στην αποστολή εναέριας αστυνόμευσης στη Βαλτική πραγματοποίησε πολλαπλές αναχαιτίσεις ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών που πετούσαν χωρίς σχέδιο πτήσης ή χωρίς ραδιοεπικοινωνία», ανέφερε οΣύμφωνα με τον ίδιο, μεταξύ των αεροσκαφών που αναχαιτίστηκαν, περιλαμβάνονταν οπλισμένα μαχητικά, αεροσκάφη συλλογής πληροφοριών και μεταγωγικά.Τα περιστατικά έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά πρόσφατων συμβάντων κατά τα οποία στρατιωτικά drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Φινλανδίας, της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας, ενισχύοντας τις ανησυχίες ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να επεκταθεί προς τα βόρεια σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία.Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε το περιστατικό της 2ας Ιουνίου, όταν έξι ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη που επιχειρούσαν στον εναέριο χώρο της Βαλτικής οδήγησαν σε κοινή επιχείρηση αναχαίτισης από γαλλικά και σουηδικά μαχητικά αεροσκάφη.Η Διοίκηση Αεροπορικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε ότι δύο μαχητικά Rafale της Γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία επιχειρούν από την αεροπορική βάσηστη βόρεια Λιθουανία, απογειώθηκαν για να αναχαιτίσουν πολλαπλά ρωσικά αεροσκάφη στην περιοχή ευθύνης της Βαλτικής.





Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης δύο μαχητικά Gripen της σουηδικής πολεμικής αεροπορίας, σε μια συντονισμένη αντίδραση της Συμμαχίας που περιλάμβανε τόσο κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ όσο και τη Σουηδία, η οποία εντάχθηκε επισήμως στη Συμμαχία τον Μάρτιο του 2024, εγκαταλείποντας περισσότερα από 200 χρόνια στρατιωτικής ουδετερότητας.



Σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, τα έξι ρωσικά αεροσκάφη που αναχαιτίστηκαν περιλάμβαναν μαχητικό αεροσκάφος, αεροσκάφος κρούσης, μεταγωγικό και εξειδικευμένα αεροσκάφη αναγνώρισης, γεγονός που υποδηλώνει συντονισμένη ρωσική δραστηριότητα σε πολλαπλά επιχειρησιακά πεδία ταυτόχρονα.