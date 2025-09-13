Η Έρικα Κερκ κατέρρευσε πάνω στο φέρετρο του συζύγου της – Οι φωτογραφίες που ανήρτησε

«Η σοφία του θα μείνει ζωντανή»

Η Έρικα Κερκ ανακοίνωσε ότι η περιοδεία στα πανεπιστήμια που είχε σχεδιάσει ο Κερκ, αλλά και το συνέδριο του Δεκεμβρίου θα διεξαχθούν κανονικά, κάτι που θα ισχύσει και για τις εκπομπές του σε ραδιόφωνο και διαδίκτυο. «Η σοφία του θα μείνει ζωντανή», πρόσθεσε.Το δικό της μήνυμα απηύθυνε και στους νέους, τους οποίους κάλεσε να μετάσχουν στα παραρτήματα του Turning Point USA σε όλη τη χώρα. «Κι αν δεν υπάρχει κάποιο στην περιοχή σας, δημιουργήστε ένα», πρόσθεσε.Παράλληλα, κάλεσε τους νέους να επιστρέψουν στη χριστιανική πίστη και να ενταχθούν σε «μια εκκλησία που μένει πιστή στη Βίβλο».Η Έρικα Κερκ ευχαρίστησε τους ανθρώπους που προσπάθησαν να σώσουν τη ζωή του συζύγου της, καθώς και όσους έδειξαν αγάπη σε αυτήν και την οικογένειά της τις ημέρες μετά τον θάνατό του. Παράλληλα, παρέθεσε αποσπάσματα από τη Βίβλο και μίλησε για την αγάπη του συζύγου της για τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζέι Ντι Βανς, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα παιδιά τους.Η 36χρονη Έρικα Κερκ, και τα παιδιά τους φέρεται να ήταν στο κοινό όταν πυροβολήθηκε ο Τσάρλι Κερκ. Η ίδια δηλώνει επιχειρηματίας και είναι πρώην νικήτρια του τίτλου Μις Αριζόνα. Με τον σύζυγό της γνωρίστηκε το 2018. Οι δυο τους αρραβωνιάστηκαν το 2020 και παντρεύτηκαν λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα, σύμφωνα με το BBC.Πλέον, η Έρικα Κερκ κάνει το διδακτορικό της στις Βιβλικές Σπουδές και παρουσιάζει το podcast Midweek Rise Up που επικεντρώνεται στη βιβλική ηγεσία. Ούσα ηθοποιός και μοντέλο, έχει και μια σειρά ρούχων που βασίζεται στην πίστη.