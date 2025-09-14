Η στρατηγική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου αποτελεί καταλύτη για μακροπρόθεσμη ευημερία τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Συνελήφθη ο μουσικός Γιάννης Μάλαμας για επίθεση σε αστυνομικό
Το περιστατικό με τον γιο του Σωκράτη Μάλαμα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας - Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, εξύβριση, απειλή και απλές σωματικές βλάβες
Στη σύλληψη του μουσικού Γιάννη Μάλαμα, γιου του τραγουδιστή Σωκράτη Μάλαμα, προχώρησαν τα ξημερώματα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 05:25 σημειώθηκε επεισόδιο μεταξύ οδηγού ταξί και δύο ατόμων, που χτύπησαν την πόρτα του αυτοκινήτου και έβρισαν τον οδηγό. Κατά τον έλεγχο, ο ένας από τους δύο αντέδρασε και εξύβρισε τους αστυνομικούς.
Τη στιγμή της σύλληψής του, ο μουσικός φέρεται να αντιστάθηκε. Την ώρα που έμπαινε στο υπηρεσιακό όχημα, χτύπησε με το κεφάλι του δύο φορές έναν αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον στο αριστερό ζυγωματικό και στο κεφάλι.
Στο Α.Τ. Ακροπόλεως, όπου οδηγήθηκε για τον σχηματισμό της δικογραφίας, ο συλληφθείς συνέχισε να βρίζει και να απειλεί τους αστυνομικούς.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, εξύβριση, απειλή και απλές σωματικές βλάβες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός νοσηλεύεται ελαφρά τραυματισμένος στο 401.
