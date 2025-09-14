Συνελήφθη ο μουσικός Γιάννης Μάλαμας για επίθεση σε αστυνομικό

Το περιστατικό με τον γιο του Σωκράτη Μάλαμα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας - Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, εξύβριση, απειλή και απλές σωματικές βλάβες