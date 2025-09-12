Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Οι 33 ώρες που οδήγησαν στη σύλληψη του Τάιλερ Ρόμπινσον



Το χρονικό της σύλληψης του υπόπτου

Ο Κοξ ευχαρίστησε τις αστυνομικές δυνάμεις, το FBI αλλά και τους πολίτες για τη συμβολή τους, ενώ απέδωσε ιδιαίτερη αναγνώριση, η οποία παρέδωσε τον Ρόμπινσον στις αρχές. «Θέλω να ευχαριστήσω κυρίως την οικογένεια του Τσάρλι Κερκ. Θέλω να τους έχουμε όλους στο μυαλό μας καθώς προχωράμε στην απονομή δικαιοσύνης», είπε.Παράλληλα, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, παρουσίασε στη συνέντευξη Τύπου το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων που οδήγησαν στη σύλληψη του Τάιλερ Ρόμπινσον, τονίζοντας ότι μέσα σε 33 ώρες οι ερευνητές σημείωσαν «ιστορική πρόοδο».Συγκεκριμένα:- Στις 12:23 το μεσημέρι - τοπική ώρα - της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου, ο Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε.- Μέσα σε 16 λεπτά, στις 12:39, έφτασαν οι πρώτοι πράκτορες και απέκλεισαν τον χώρο.- Το FBI «άμεσα ανέπτυξε εναέρια μέσα» για τη μεταφορά ειδικού προσωπικού και στοιχείων.- Χθες στις 10:00 το πρωί - τοπική ώρα - δημοσιοποιήθηκαν οι πρώτες φωτογραφίες του υπόπτου.- Στις 10:45 το FBI ανακοίνωσε αμοιβή 100.000 δολαρίων.- Ο Πατέλ έφτασε στον τόπο του εγκλήματος στις 17:30.- Στις 20:00 ο κυβερνήτης έδωσε συνέντευξη Τύπου, όπου παρουσιάστηκαν βίντεο και εικόνες του υπόπτου.- Στις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση.