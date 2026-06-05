Εκεχειρία Ισραήλ - Λιβάνου: Δεν την πάει για ψήφιση στην Κνέσετ ο Νετανιάχου μέχρι να την αποδεχτεί η Χεζμπολάχ
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Λίβανος Χεζμπολάχ Μπενιαμίν Νετανιάχου Εκεχειρία Ναΐμ Κάσεμ

Εκεχειρία Ισραήλ - Λιβάνου: Δεν την πάει για ψήφιση στην Κνέσετ ο Νετανιάχου μέχρι να την αποδεχτεί η Χεζμπολάχ

«Η Χεζμπολάχ αντιτίθεται και, ως εκ τούτου, δεν λαμβάνω απόφαση», δήλωσε στους υπουργούς του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Ναΐμ Κασέμ

Εκεχειρία Ισραήλ - Λιβάνου: Δεν την πάει για ψήφιση στην Κνέσετ ο Νετανιάχου μέχρι να την αποδεχτεί η Χεζμπολάχ
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Την άρνησή του να θέσει σε ψηφοφορία το τελευταίο κείμενο εκεχειρίας με τον Λίβανο, για την οποία μεσολάβησαν οι ΗΠΑ, έως ότου η Χεζμπολάχ αποδεχτεί τους όρους της, εξέφρασε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στους υπουργούς του, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό ενημερωτικό ιστότοπο Ynet, οι υπουργοί της κυβέρνησης επέκριναν την εύθραυστη εκεχειρία - την οποία οι ισραηλινές και λιβανέζικες αντιπροσωπείες συμφώνησαν να ανανεώσουν κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Ουάσιγκτον την Τετάρτη - και απαίτησαν να τεθεί σε ψηφοφορία στο υπουργικό συμβούλιο πριν το Ισραήλ αποδεχτεί τους όρους της.

Ο Νετανιάχου αρνήθηκε, ωστόσο, να προκηρύξει ψηφοφορία, λέγοντας στους υπουργούς ότι «προς το παρόν, δεν υπάρχει συμφωνία» επειδή η Χεζμπολάχ αρνήθηκε να αποδεχτεί τους όρους της.

«Η Χεζμπολάχ αντιτίθεται και, ως εκ τούτου, δεν λαμβάνω απόφαση», δήλωσε, σύμφωνα με το Ynet, προσθέτοντας ότι «αν συμφωνήσει, θα το υποβάλω προς έγκρισή σας».

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, φάνηκε να απορρίπτει χθες την εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι η οργάνωσή του θα συνεχίσει να βομβαρδίζει το βόρειο Ισραήλ όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις στο Λίβανο.
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