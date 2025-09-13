Λονδίνο: Πλήθος κόσμου στις συγκεντρώσεις μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Πάνω από 1.600 αστυνομικοί
ΚΟΣΜΟΣ
Λονδίνο Διαδήλωση Τσάρλι Κερκ

Λονδίνο: Πλήθος κόσμου στις συγκεντρώσεις μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Πάνω από 1.600 αστυνομικοί

Η μία πορεία οργανώνεται από τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον «υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης» - Η αντιδιαδήλωση γίνεται από αντιρατσιστική οργάνωση

Λονδίνο: Πλήθος κόσμου στις συγκεντρώσεις μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Πάνω από 1.600 αστυνομικοί
32 ΣΧΟΛΙΑ
Εκρηκτικό είναι το σκηνικό που διαμορφώνεται στο Λονδίνο, καθώς πλήθος κόσμου βρίσκεται στους δρόμους για τη διαδήλωση που οργανώνει ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον «υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης» αλλά και την αντιδιαδήλωση που γίνεται από αντιφασιστικές οργανώσεις. Στους δρόμους βρίσκονται και 1.600 αστυνομικοί.

«Κάντε πορεία για τη χώρα σας, πορεία για την ελευθερία, πορεία για τα παιδιά σας, πορεία για τον Τσάρλι Κερκ», έγραψε ο Ρόμπινσον σε ανάρτησή του στο Χ, σχολιάζοντας τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα.



Ο 42χρονος Τόμι Ρόμπινσον, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, είναι γνωστός για τις θέσεις του κατά των μεταναστών και κατά του Ισλάμ και έχει καταδικαστεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για διασάλευση της δημόσιας τάξης. Το 2018 φυλακίστηκε για περιφρόνηση δικαστηρίου και το 2024 για ψευδείς ισχυρισμούς κατά πρόσφυγα από τη Συρία.

Η συγκέντρωση είχε προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί (τοπική ώρα, 13:00 στην Ελλάδα) και ακολούθησε πορεία προς το Γουάιτχολ. Οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει την παρουσία αρκετών προσωπικοτήτων από τη δεξιά και την άκρα δεξιά, συμπεριλαμβανομένου του Στιβ Μπάνον, πρώην συμβούλου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο ηγέτης του γαλλικού ακροδεξιού κόμματος «Ανακατάληψη», Ερίκ Ζεμούρ, είχε επιβεβαιώσει πως θα είναι εκεί.




Κλείσιμο

«Πορεία κατά του φασισμού»


Αντιδιαδήλωση είχε προγραμματίσει την ίδια ώρα η αντιρατσιστική οργάνωση Stand Up to Racism UK στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας. Σε αυτή θα υπάρχουν πλακάτ «Καλώς ήρθατε πρόσφυγες».

Και σε αυτή τη διαδήλωση υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, που επιδιώκουν να διεξαχθούν οι δύο διαδηλώσεις με ασφάλεια. Η αστυνομία θα προσπαθήσει να κρατήσει χωρισμένα τα δύο μπλοκ, που θα κληθούν να ακολουθήσουν ειδικές διαδρομές προς το Γουάιτχολ.



Ειδήσεις σήμερα

FBI: Τον πιάσαμε - Ο Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ

Πώς το ελληνικό χρέος οδεύει στο 100% του ΑΕΠ: Οι εκτιμήσεις του επενδυτικού οίκου Wood & Company

Ζαχαράκη: Σε έναν νομό εμφανίστηκαν 12 νηπιαγωγοί και οι 6 πήραν άδεια την πρώτη μέρα
32 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης