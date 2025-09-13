Λονδίνο: Πλήθος κόσμου στις συγκεντρώσεις μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Πάνω από 1.600 αστυνομικοί
Η μία πορεία οργανώνεται από τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον «υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης» - Η αντιδιαδήλωση γίνεται από αντιρατσιστική οργάνωση
Εκρηκτικό είναι το σκηνικό που διαμορφώνεται στο Λονδίνο, καθώς πλήθος κόσμου βρίσκεται στους δρόμους για τη διαδήλωση που οργανώνει ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον «υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης» αλλά και την αντιδιαδήλωση που γίνεται από αντιφασιστικές οργανώσεις. Στους δρόμους βρίσκονται και 1.600 αστυνομικοί.
«Κάντε πορεία για τη χώρα σας, πορεία για την ελευθερία, πορεία για τα παιδιά σας, πορεία για τον Τσάρλι Κερκ», έγραψε ο Ρόμπινσον σε ανάρτησή του στο Χ, σχολιάζοντας τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα.
Ο 42χρονος Τόμι Ρόμπινσον, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, είναι γνωστός για τις θέσεις του κατά των μεταναστών και κατά του Ισλάμ και έχει καταδικαστεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για διασάλευση της δημόσιας τάξης. Το 2018 φυλακίστηκε για περιφρόνηση δικαστηρίου και το 2024 για ψευδείς ισχυρισμούς κατά πρόσφυγα από τη Συρία.
Η συγκέντρωση είχε προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί (τοπική ώρα, 13:00 στην Ελλάδα) και ακολούθησε πορεία προς το Γουάιτχολ. Οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει την παρουσία αρκετών προσωπικοτήτων από τη δεξιά και την άκρα δεξιά, συμπεριλαμβανομένου του Στιβ Μπάνον, πρώην συμβούλου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο ηγέτης του γαλλικού ακροδεξιού κόμματος «Ανακατάληψη», Ερίκ Ζεμούρ, είχε επιβεβαιώσει πως θα είναι εκεί.
Αντιδιαδήλωση είχε προγραμματίσει την ίδια ώρα η αντιρατσιστική οργάνωση Stand Up to Racism UK στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας. Σε αυτή θα υπάρχουν πλακάτ «Καλώς ήρθατε πρόσφυγες».
Και σε αυτή τη διαδήλωση υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, που επιδιώκουν να διεξαχθούν οι δύο διαδηλώσεις με ασφάλεια. Η αστυνομία θα προσπαθήσει να κρατήσει χωρισμένα τα δύο μπλοκ, που θα κληθούν να ακολουθήσουν ειδικές διαδρομές προς το Γουάιτχολ.
You are about to witness the spark of a cultural revolution, this will be the biggest protest in British history 🇬🇧 4 hours till demo & streets in all directions are filling pic.twitter.com/jpp3RBEAPl— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) September 13, 2025
Thousands have started to gather for the planned 'Stand Up to Racism' march in London— Sky News (@SkyNews) September 13, 2025
Sky's Martin Brunt is live on the scenehttps://t.co/G8gDzyqv3Q
📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/laNSKWpybS
«Πορεία κατά του φασισμού»
