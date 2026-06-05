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Χαμός με καπνογόνα, ελληνικές και τουρκικές σημαίες σε γάμο στη Γερμανία, δείτε βίντεο
Χαμός με καπνογόνα, ελληνικές και τουρκικές σημαίες σε γάμο στη Γερμανία, δείτε βίντεο
Οι συγγενείς του γαμπρού πήγαν με τουρκικές σημαίες και οι συγγενείς της νύφης «απάντησαν» με ελληνικές
Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν σε πόλη της Γερμανίας με αφορμή τον ενός ζευγαριού με γαμπρό από την Τουρκία και νύφη από την Ελλάδα
Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψαν καλεσμένοι στον γάμο, όταν οι συγγενείς του γαμπρού έφτασαν στο σπίτι της νύφης κρατούσαν τουρκικές σημαίες και καπνογόνα.
Από τη μεριά τους οι συγγενείς της νύφης «απάντησαν» με ελληνικές σημαίες.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψαν καλεσμένοι στον γάμο, όταν οι συγγενείς του γαμπρού έφτασαν στο σπίτι της νύφης κρατούσαν τουρκικές σημαίες και καπνογόνα.
Από τη μεριά τους οι συγγενείς της νύφης «απάντησαν» με ελληνικές σημαίες.
Almanya’da evlenen Türk ve Yunan çiftin düğününde, gelin çıkarma merasimi Türk töresine göre yapılırken, erkek evi Türk bayraklarıyla kız evine geldi; kız evi ise Yunan bayraklarıyla karşılık verince ortaya renkli görüntüler çıktı. pic.twitter.com/yIMW9Cx0C3— Bayrak Medya (@bayrakmedya) June 4, 2026
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