Χαμός με καπνογόνα, ελληνικές και τουρκικές σημαίες σε γάμο στη Γερμανία, δείτε βίντεο
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Χαμός με καπνογόνα, ελληνικές και τουρκικές σημαίες σε γάμο στη Γερμανία, δείτε βίντεο

Οι συγγενείς του γαμπρού πήγαν με τουρκικές σημαίες και οι συγγενείς της νύφης «απάντησαν» με ελληνικές

Χαμός με καπνογόνα, ελληνικές και τουρκικές σημαίες σε γάμο στη Γερμανία, δείτε βίντεο
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Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν σε πόλη της Γερμανίας με αφορμή τον ενός ζευγαριού με γαμπρό από την Τουρκία και νύφη από την Ελλάδα

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψαν καλεσμένοι στον γάμο, όταν οι συγγενείς του γαμπρού έφτασαν στο σπίτι της νύφης κρατούσαν τουρκικές σημαίες και καπνογόνα.

Από τη μεριά τους οι συγγενείς της νύφης «απάντησαν» με ελληνικές σημαίες.

9 ΣΧΟΛΙΑ

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