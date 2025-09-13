Εκτοξεύτηκε η χρήση του όρου «εμφύλιος» στις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία Κερκ - Τι κατέγραψαν οι New York Times

Ο Έλον Μασκ, ιδιοκτήτης του X και ο άνθρωπος με τους περισσότερους ακολούθους στην πλατφόρμα, έκανε μια από τις πιο διαδεδομένες και πολυσχολιασμένες αναρτήσεις με αναφορά σε πόλεμο μετά τον θάνατο του Κερκ: «Αν δεν μας αφήσουν να ζήσουμε ειρηνικά, τότε η επιλογή μας είναι να πολεμήσουμε ή να πεθάνουμε», έγραψε. Η ανάρτηση συγκέντρωσε πάνω απόκαι περισσότερα από 37.000 likes.Αν και η δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ δεν προκάλεσε την εμφάνιση της χρήσης του όρου στον δημόσιο διάλογο ήρθε να υπογραμμίσει πως η κοινωνία στις ΗΠΑ παραμένει σταθερά πολωμένη εδώ και περισσότερο από 10 χρόνια σε βαθμό που όμοιό του η χώρα δεδομένα δεν έχει δει στον αιώνα που διανύουμε. Τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα ακόμη και για όσους στην πορεία προς τους στόχους τους «εργαλειοποίησαν» την συγκεκριμένη κατάσταση και μένει να φανεί πως θα επιλέξουν να διαχειριστούν μία κρίση που βαθαίνει με ταχύτητα.