Μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά - Οικογένεια και φίλοι βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, δείτε βίντεο

Στο μνημόσυνο παρέστησαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αλλά και πλήθος κόσμου που θέλησε να βρεθεί μαζί με την οικογένεια