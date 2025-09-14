Μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά - Οικογένεια και φίλοι βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, δείτε βίντεο
Μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά - Οικογένεια και φίλοι βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, δείτε βίντεο

Στο μνημόσυνο παρέστησαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αλλά και πλήθος κόσμου που θέλησε να βρεθεί μαζί με την οικογένεια

Μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά - Οικογένεια και φίλοι βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, δείτε βίντεο
Λίνα Κεκέση
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Δεκάδες φίλοι και οικείοι συμπαραστάθηκαν σήμερα στην οικογένεια Σαμαρά στο Α΄ Νεκροταφείο, όπου τελέστηκε το μνημόσυνο της κόρης τους, Λένας.

Συντετριμμένοι, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, η σύζυγός του Γεωργία και ο γιος τους Κωνσταντίνος έφτασαν στην εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων. Κόσμος έσπευσε να τους αγκαλιάσει και να τους συλλυπηθεί. Μεταξύ άλλων, παρόντες ήταν εκπρόσωποι του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου.

Στο μνημόσυνο παρέστησαν επίσης ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, o υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη, ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζορτζ Τσούνης, ο Μάκης Βορίδης,  η  Άντζελα Γκερέκου αλλά και πλήθος κόσμου που θέλησε να βρεθεί μαζί με την οικογένεια.

Η άφιξη της οικογένειας στο Α' Νεκροταφείο:

Μνημόσυνο Λένας Σαμαρά (1)



Μνημόσυνο Λένας Σαμαρά (2)

Ο θείος της Λένας Σαμαρά, Αλέξανδρος Σαμαράς

Μνημόσυνο Λένας Σαμαρά (3)

Ο Νικήτας Κακλαμάνης

Μνημόσυνο Λένας Σαμαρά (6)




Η Άντζελα Γκερέκου

Μνημόσυνο Λένας Σαμαρά (4)



Μνημόσυνο Λένας Σαμαρά (5)


Μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά - Οικογένεια και φίλοι βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, δείτε βίντεο
Η οικογένεια Σαμαρά
Μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά - Οικογένεια και φίλοι βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, δείτε βίντεο
Αντώνης Σαμαράς
Μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά - Οικογένεια και φίλοι βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, δείτε βίντεο
Συντετριμμένη η οικογένεια Σαμαρά
Μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά - Οικογένεια και φίλοι βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, δείτε βίντεο
Συντετριμμένη η οικογένεια Σαμαρά
Μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά - Οικογένεια και φίλοι βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, δείτε βίντεο
Η μητέρα της Λένας Σαμαρά, Γεωργία

Μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά - Οικογένεια και φίλοι βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, δείτε βίντεο
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας
Μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά - Οικογένεια και φίλοι βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, δείτε βίντεο
Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνης
Μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά - Οικογένεια και φίλοι βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, δείτε βίντεο
Όλγα Κεφαλογιάννη, Σέβη Βολουδάκη
Μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά - Οικογένεια και φίλοι βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, δείτε βίντεο
Φάνη Πάλλη - Πετραλιά

Μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά - Οικογένεια και φίλοι βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, δείτε βίντεο
Μάκης Βορίδης
Μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά - Οικογένεια και φίλοι βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, δείτε βίντεο
Μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά - Οικογένεια και φίλοι βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, δείτε βίντεο
Μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά - Οικογένεια και φίλοι βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, δείτε βίντεο
Μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά - Οικογένεια και φίλοι βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, δείτε βίντεο
Μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά - Οικογένεια και φίλοι βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, δείτε βίντεο

Μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά - Οικογένεια και φίλοι βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, δείτε βίντεο
Αντώνης Σαμαράς
Μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά - Οικογένεια και φίλοι βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, δείτε βίντεο
Αντώνης Σαμαράς
Μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά - Οικογένεια και φίλοι βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, δείτε βίντεο
Νίκος Δένδιας
Μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά - Οικογένεια και φίλοι βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, δείτε βίντεο
Μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά - Οικογένεια και φίλοι βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, δείτε βίντεο
Μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά - Οικογένεια και φίλοι βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, δείτε βίντεο
Μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά - Οικογένεια και φίλοι βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, δείτε βίντεο
Τάκης Θεοδωρικάκος
Μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά - Οικογένεια και φίλοι βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, δείτε βίντεο
Παναγιώτης Ψωμιάδης
Μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά - Οικογένεια και φίλοι βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, δείτε βίντεο

Μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά - Οικογένεια και φίλοι βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, δείτε βίντεο
Άντζελα Γκερέκου
Μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά - Οικογένεια και φίλοι βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, δείτε βίντεο
Νίκος Νικολόπουλος



Λίνα Κεκέση
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
