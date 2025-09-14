Μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά - Οικογένεια και φίλοι βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, δείτε βίντεο

Η στρατηγική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου αποτελεί καταλύτη για μακροπρόθεσμη ευημερία τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Στο μνημόσυνο παρέστησαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αλλά και πλήθος κόσμου που θέλησε να βρεθεί μαζί με την οικογένεια
Δεκάδες φίλοι και οικείοι συμπαραστάθηκαν σήμερα στην οικογένεια Σαμαρά στο Α΄ Νεκροταφείο, όπου τελέστηκε το μνημόσυνο της κόρης τους, Λένας.
Συντετριμμένοι, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, η σύζυγός του Γεωργία και ο γιος τους Κωνσταντίνος έφτασαν στην εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων. Κόσμος έσπευσε να τους αγκαλιάσει και να τους συλλυπηθεί. Μεταξύ άλλων, παρόντες ήταν εκπρόσωποι του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου.
Στο μνημόσυνο παρέστησαν επίσης ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, o υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη, ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζορτζ Τσούνης, ο Μάκης Βορίδης, η Άντζελα Γκερέκου αλλά και πλήθος κόσμου που θέλησε να βρεθεί μαζί με την οικογένεια.
Η άφιξη της οικογένειας στο Α' Νεκροταφείο:
Ο θείος της Λένας Σαμαρά, Αλέξανδρος Σαμαράς
Ο Νικήτας Κακλαμάνης
Η Άντζελα Γκερέκου
