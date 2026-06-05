Λαβρόφ: Οι ΗΠΑ δεν ξέρουν πώς να απεμπλακούν από τον πόλεμο με το Ιράν, «φαύλος κύκλος» στις συνομιλίες για την Ουκρανία
Λαβρόφ: Οι ΗΠΑ δεν ξέρουν πώς να απεμπλακούν από τον πόλεμο με το Ιράν, «φαύλος κύκλος» στις συνομιλίες για την Ουκρανία
Ο Ρώσος ΥΠΕΞ τόνισε σε συνέντευξή του ότι δεν έχει σημειωθεί καμία ουσιαστική πρόοδος σχεδόν έναν χρόνο μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα - «Κινούμαστε σε κύκλους»
Για «φαύλο κύκλο» στις συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία έκανε λόγο ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει σημειωθεί καμία ουσιαστική πρόοδος σχεδόν έναν χρόνο μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα. Παράλληλα, αναφερόμενος στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν, εκτίμησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε δύσκολη θέση και αναζητούν διέξοδο, παρά τις υψηλές προσδοκίες με τις οποίες είχαν ξεκινήσει τη διαχείριση του ζητήματος.
Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Izvestia, στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας δήλωσε ότι η 15η Αυγούστου θα σηματοδοτήσει έναν χρόνο από τη σύνοδο της Αλάσκας, κατά την οποία εξετάστηκαν αμερικανικές προτάσεις για την Ουκρανία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ρωσική ηγεσία αποδέχθηκε τις προτάσεις αυτές, ωστόσο έκτοτε δεν υπήρξε καμία πρόοδος ούτε προσπάθεια να πεισθεί το Κίεβο να τις αποδεχθεί.
«Κι έτσι συνεχίζουμε να κινούμαστε σε κύκλους», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η αμερικανική πλευρά επιδιώκει να διασφαλίσει συμφωνίες με τη συμμετοχή της Ουκρανίας και ταυτόχρονα να περιορίσει την επιρροή των ευρωπαϊκών χωρών στη διαδικασία.
Ο Λαβρόφ επισήμανε ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μόνη δυτική δύναμη που έχει αναγνωρίσει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι «βαθύτερες αιτίες» της ουκρανικής κρίσης, τις οποίες η Μόσχα συνδέει με τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και τις ρωσικές ανησυχίες για την ασφάλεια.
Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών εκτίμησε ότι η Ουάσινγκτον εμφανίζεται σήμερα να αντιμετωπίζει δυσκολίες στη διαχείριση της κατάστασης, παρά το γεγονός ότι αρχικά είχε προσεγγίσει το θέμα με ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους. Όπως είπε, η Ρωσία υποστηρίζει τις προσπάθειες διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και θεωρεί ότι οι σχετικές συνομιλίες συνεχίζονται, έστω και με διαφορετικούς ρυθμούς προόδου.
Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας επανέλαβε ακόμη τις πάγιες θέσεις της Μόσχας απέναντι στη Δύση, υποστηρίζοντας ότι οι δυτικές χώρες επιδιώκουν διαχρονικά τον περιορισμό της ρωσικής επιρροής και την αποδυνάμωση της Ρωσίας. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ για τη στάση τους απέναντι στην Ουκρανία, κατηγορώντας τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι επιδιώκουν να διατηρήσουν τον έλεγχο των εξελίξεων γύρω από το Κίεβο.
Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Izvestia, στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας δήλωσε ότι η 15η Αυγούστου θα σηματοδοτήσει έναν χρόνο από τη σύνοδο της Αλάσκας, κατά την οποία εξετάστηκαν αμερικανικές προτάσεις για την Ουκρανία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ρωσική ηγεσία αποδέχθηκε τις προτάσεις αυτές, ωστόσο έκτοτε δεν υπήρξε καμία πρόοδος ούτε προσπάθεια να πεισθεί το Κίεβο να τις αποδεχθεί.
«Κι έτσι συνεχίζουμε να κινούμαστε σε κύκλους», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η αμερικανική πλευρά επιδιώκει να διασφαλίσει συμφωνίες με τη συμμετοχή της Ουκρανίας και ταυτόχρονα να περιορίσει την επιρροή των ευρωπαϊκών χωρών στη διαδικασία.
Ο Λαβρόφ επισήμανε ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μόνη δυτική δύναμη που έχει αναγνωρίσει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι «βαθύτερες αιτίες» της ουκρανικής κρίσης, τις οποίες η Μόσχα συνδέει με τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και τις ρωσικές ανησυχίες για την ασφάλεια.
Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών εκτίμησε ότι η Ουάσινγκτον εμφανίζεται σήμερα να αντιμετωπίζει δυσκολίες στη διαχείριση της κατάστασης, παρά το γεγονός ότι αρχικά είχε προσεγγίσει το θέμα με ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους. Όπως είπε, η Ρωσία υποστηρίζει τις προσπάθειες διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και θεωρεί ότι οι σχετικές συνομιλίες συνεχίζονται, έστω και με διαφορετικούς ρυθμούς προόδου.
Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας επανέλαβε ακόμη τις πάγιες θέσεις της Μόσχας απέναντι στη Δύση, υποστηρίζοντας ότι οι δυτικές χώρες επιδιώκουν διαχρονικά τον περιορισμό της ρωσικής επιρροής και την αποδυνάμωση της Ρωσίας. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ για τη στάση τους απέναντι στην Ουκρανία, κατηγορώντας τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι επιδιώκουν να διατηρήσουν τον έλεγχο των εξελίξεων γύρω από το Κίεβο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα