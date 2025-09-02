Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί την κυβέρνηση της Συρίας για τουλάχιστον 46 εκτελέσεις Δρούζων

Φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, παρών στη Σουάιντα μετά την αποχώρηση των κυβερνητικών δυνάμεων, μέτρησε 15 πτώματα σε δρόμους του κέντρου της πόλης, κάποια φουσκωμένα, που έμοιαζαν να είχαν αφεθεί εκεί για μέρες.Η Αμνηστία ανέφερε ακόμη πως συνεχίζει την έρευνα για «αξιόπιστες πληροφορίες» σχετικά με απαγωγές μεταξύ της 17ης και της 19ης Ιουλίου αποδοθείσες «σε ένοπλες οργανώσεις Δρούζων και μαχητές φυλών Βεδουίνων».