Νέα επίθεση Ερντογάν σε Νετανιάχου: Η κατάληξή του θα είναι ίδια με των άλλων τυράννων της Ιστορίας

«Το Ισραήλ, υπό την παρούσα ηγεσία, έχει μετατραπεί σε ένα εργοστάσιο παραγωγής διχόνοιας, του οποίου η πρώτη ύλη είναι μόνο αίμα και δάκρυα, μόνο αστάθεια και χάος», είπε ο Τούρκος πρόεδρος