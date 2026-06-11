Μπέσεντ: Το Ιράν θα χάσει το παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος που παίζει

Τόνισε ότι κάθε νέα επίθεση που θα εξαπολύσει το Ιράν δεν θα έχει μόνο γεωπολιτικές συνέπειες, αλλά θα επιβαρύνει περαιτέρω τη χώρα σε οικονομικό και χρηματοπιστωτικό επίπεδο