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Μπέσεντ: Το Ιράν θα χάσει το παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος που παίζει
Μπέσεντ: Το Ιράν θα χάσει το παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος που παίζει
Τόνισε ότι κάθε νέα επίθεση που θα εξαπολύσει το Ιράν δεν θα έχει μόνο γεωπολιτικές συνέπειες, αλλά θα επιβαρύνει περαιτέρω τη χώρα σε οικονομικό και χρηματοπιστωτικό επίπεδο
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, προειδοποίησε το Ιράν, ότι η στρατηγική που ακολουθεί η Τεχεράνη είναι καταδικασμένη να αποτύχει και θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερο οικονομικό κόστος για τη χώρα.
«Το ιρανικό καθεστώς θα χάσει το παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος που παίζει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπέσεντ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάθε κλιμάκωση εκ μέρους της Τεχεράνης θα έχει δυσανάλογες συνέπειες για την ιρανική οικονομία.
Ο Αμερικανός υπουργός υποστήριξε ότι οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή του Περσικού Κόλπου θα αποζημιωθεί μέσω κεφαλαίων που, όπως ανέφερε, θα αντληθούν από ιρανικούς λογαριασμούς.
Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα τέλη διέλευσης που σχετίζονται με τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, σημειώνοντας ότι τυχόν επιβαρύνσεις θα αντισταθμιστούν επίσης από κεφάλαια που θα προέλθουν από ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.
Ο Μπέσεντ κατέληξε προειδοποιώντας ότι κάθε νέα επίθεση που θα εξαπολύσει το Ιράν δεν θα έχει μόνο γεωπολιτικές συνέπειες, αλλά θα επιβαρύνει περαιτέρω τη χώρα σε οικονομικό και χρηματοπιστωτικό επίπεδο.
«Το ιρανικό καθεστώς θα χάσει το παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος που παίζει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπέσεντ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάθε κλιμάκωση εκ μέρους της Τεχεράνης θα έχει δυσανάλογες συνέπειες για την ιρανική οικονομία.
Ο Αμερικανός υπουργός υποστήριξε ότι οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή του Περσικού Κόλπου θα αποζημιωθεί μέσω κεφαλαίων που, όπως ανέφερε, θα αντληθούν από ιρανικούς λογαριασμούς.
Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα τέλη διέλευσης που σχετίζονται με τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, σημειώνοντας ότι τυχόν επιβαρύνσεις θα αντισταθμιστούν επίσης από κεφάλαια που θα προέλθουν από ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.
Ο Μπέσεντ κατέληξε προειδοποιώντας ότι κάθε νέα επίθεση που θα εξαπολύσει το Ιράν δεν θα έχει μόνο γεωπολιτικές συνέπειες, αλλά θα επιβαρύνει περαιτέρω τη χώρα σε οικονομικό και χρηματοπιστωτικό επίπεδο.
The Iranian regime will lose the zero-sum game it is playing.— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) June 11, 2026
Any damage it inflicts on our allies in the Gulf will be paid for with funds extracted from Iranian Accounts.
Any tolls paid to the Persian Gulf Strait Authority will be offset by funds extracted from their accounts.…
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