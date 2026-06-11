Ιράν: «Κλειστά μέχρι νεωτέρας» τα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η αρμόδια διαχειριστική αρχή

Η Τεχεράνη επικαλείται την κλιμάκωση με τις ΗΠΑ μετά τις τελευταίες αμερικανικές επιθέσεις - Διαφωνία με την αμερικανική διοίκηση για το αν συνεχίζεται η ναυσιπλοΐα στη στρατηγική θαλάσσια οδό