Ιράν: «Κλειστά μέχρι νεωτέρας» τα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η αρμόδια διαχειριστική αρχή
ΚΟΣΜΟΣ
Στενά του Ορμούζ Ιράν Φρουροί της Επανάστασης CENTCOM

Ιράν: «Κλειστά μέχρι νεωτέρας» τα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η αρμόδια διαχειριστική αρχή

Η Τεχεράνη επικαλείται την κλιμάκωση με τις ΗΠΑ μετά τις τελευταίες αμερικανικές επιθέσεις - Διαφωνία με την αμερικανική διοίκηση για το αν συνεχίζεται η ναυσιπλοΐα στη στρατηγική θαλάσσια οδό

Ιράν: «Κλειστά μέχρι νεωτέρας» τα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η αρμόδια διαχειριστική αρχή
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Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ «μέχρι νεωτέρας» ανακοίνωσε την Πέμπτη η νέα Αρχή Διαχείρισης των Στενών του Περσικού Κόλπου (PGSA), επικαλούμενη την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα Χ, η αρχή ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη λόγω των «εντάσεων που προκλήθηκαν από τις επιθετικές ενέργειες των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή» και των ανακοινώσεων των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων το προηγούμενο βράδυ.

«Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεωτέρας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.



Η PGSA, η οποία ιδρύθηκε τον περασμένο μήνα για να επιβλέπει το νέο καθεστώς διέλευσης πλοίων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, κάλεσε επίσης τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους πλοιοκτήτες που έχουν ήδη λάβει άδεια διέλευσης να αναμένουν νεότερες οδηγίες.

Η ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης και η αμερικανική απάντηση

Η εξέλιξη έρχεται μετά το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων την Τετάρτη.

Λίγο αργότερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν για όλα τα πλοία, σηματοδοτώντας μια ακόμη κλιμάκωση στη σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών.

Ωστόσο, η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) αμφισβήτησε τον ισχυρισμό της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι εμπορικά πλοία εξακολουθούν να εισέρχονται και να εξέρχονται από τη θαλάσσια οδό.



Η ιρανική πλευρά απέρριψε την αμερικανική εκδοχή, επιμένοντας ότι η διέλευση έχει ανασταλεί.

Έχουν ήδη περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα

Τους τελευταίους μήνες, η Τεχεράνη υποστήριζε ότι τα Στενά του Ορμούζ παρέμεναν ανοιχτά, αλλά μόνο για τα πλοία που συντόνιζαν εκ των προτέρων τη διέλευσή τους με τις ιρανικές αρχές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προειδοποιήσει τους διαχειριστές πλοίων και τις ναυτιλιακές εταιρείες να μην συνεργάζονται με τη νέα ιρανική αρχή διαχείρισης των στενών.

Σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του πλανήτη, καθώς από εκεί διέρχεται μεγάλο μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της JPMorgan, η κυκλοφορία πλοίων μέσω των στενών έχει ήδη μειωθεί δραστικά εξαιτίας της πολεμικής κρίσης στην περιοχή, φτάνοντας μόλις στο 15% των επιπέδων που καταγράφονταν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Η επίσημη ανακοίνωση περί κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ αναμένεται να εντείνει περαιτέρω τις ανησυχίες στις διεθνείς αγορές ενέργειας και να αυξήσει την πίεση στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.
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