Στα χέρια του FBI ο πρώτος καταζητούμενος απατεώνας της λίστας «Most Wanted», έκλεψε 4,2 εκατ. δολάρια που προορίζονταν για τη φροντίδα παιδιών

Η υπόθεση συνδέεται με την ΜΚΟ Feeding Our Future, την οποία οι αρχές κατηγορούν ότι υπεξαίρεσε περισσότερα από 250 εκατ. δολάρια που προορίζονταν για παιδιά που είχαν ανάγκη





Πρόκειται για τον Said Abdullahi Ereg, 47 ετών, πρώην ιδιοκτήτη του καταστήματος Evergreen Grocery and Deli στη Μινεσότα, ο οποίος κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε περίπου 4,2 εκατ. δολάρια από το Ομοσπονδιακό Πρόγραμμα Διατροφής Παιδιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.



Ο Said Abdullahi Ereg



Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ο Ereg παραδόθηκε στις αρχές λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την ένταξή του στη λίστα των πλέον καταζητούμενων απατεώνων και πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος, τηλεγραφική απάτη και συνωμοσία για τη διάπραξη τηλεγραφικής απάτης.



Η λίστα του Most Wanted Fraudsters του FBI



Ο διευθυντής του FBI, Kash Patel, χαρακτήρισε τη σύλληψη «ιστορική», καθώς είναι η πρώτη που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της νέας λίστας, η οποία δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας του Λευκού Οίκου για την Εξάλειψη της Απάτης. Όπως ανέφερε, ο Ereg καταζητούνταν για ομοσπονδιακές κατηγορίες από το 2024 και φέρεται να απέσπασε περισσότερα από 4 εκατ. δολάρια από κονδύλια που προορίζονταν για τη σίτιση παιδιών κατά την περίοδο 2020-2021.



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Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κατάστημα του Ereg δήλωνε ότι διένειμε περισσότερα από 6.000 γεύματα ημερησίως. Ωστόσο, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι σημαντικό μέρος των χρημάτων διοχετευόταν μέσω ύποπτων τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό, με σκοπό τη χρηματοδότηση πολυτελούς τρόπου ζωής.









Ομοσπονδιακοί πράκτορες του FBI συνέλαβαν την Τετάρτη τον πρώτο ύποπτο που περιλαμβανόταν στη νέα λίστα «Most Wanted Fraudsters» («Οι πιο καταζητούμενοι απατεώνες »), σηματοδοτώντας την πρώτη επιτυχία της πρωτοβουλίας που έχει στόχο την καταπολέμηση μεγάλων υποθέσεων οικονομικής απάτης στις Ηνωμένες Πολιτείες.Πρόκειται για τον Said Abdullahi Ereg, 47 ετών, πρώην ιδιοκτήτη του καταστήματος Evergreen Grocery and Deli στη Μινεσότα, ο οποίος κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε περίπου 4,2 εκατ. δολάρια από το Ομοσπονδιακό Πρόγραμμα Διατροφής Παιδιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ο Ereg παραδόθηκε στις αρχές λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την ένταξή του στη λίστα των πλέον καταζητούμενων απατεώνων και πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος, τηλεγραφική απάτη και συνωμοσία για τη διάπραξη τηλεγραφικής απάτης.Ο διευθυντής του FBI, Kash Patel, χαρακτήρισε τη σύλληψη «ιστορική», καθώς είναι η πρώτη που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της νέας λίστας, η οποία δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας του Λευκού Οίκου για την Εξάλειψη της Απάτης. Όπως ανέφερε, ο Ereg καταζητούνταν για ομοσπονδιακές κατηγορίες από το 2024 και φέρεται να απέσπασε περισσότερα από 4 εκατ. δολάρια από κονδύλια που προορίζονταν για τη σίτιση παιδιών κατά την περίοδο 2020-2021.Η υπόθεση συνδέεται με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Feeding Our Future, τον οποίο οι ομοσπονδιακές αρχές κατηγορούν ότι υπεξαίρεσε περισσότερα από 250 εκατ. δολάρια που προορίζονταν για παιδιά που είχαν ανάγκη. Η πολύκροτη έρευνα γύρω από τον οργανισμό έχει ήδη οδηγήσει σε δεκάδες συλλήψεις.Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κατάστημα του Ereg δήλωνε ότι διένειμε περισσότερα από 6.000 γεύματα ημερησίως. Ωστόσο, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι σημαντικό μέρος των χρημάτων διοχετευόταν μέσω ύποπτων τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό, με σκοπό τη χρηματοδότηση πολυτελούς τρόπου ζωής.

Το FBI ανέφερε ακόμη ότι κατάφερε να πείσει τον κατηγορούμενο να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες και να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες, έπειτα από επαφές με τον συνήγορό του. Παράλληλα, η σύζυγός του, Najmo Ahmed, έχει ήδη δηλώσει ένοχη για κατηγορίες σχετικές με ξέπλυμα χρήματος και αναμένεται να καταδικαστεί αργότερα μέσα στον μήνα.



Η υπόθεση εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της κυβέρνησης του Donald Trump να εντείνει την καταπολέμηση της απάτης σε κοινωνικά προγράμματα και ομοσπονδιακές παροχές, με τις αμερικανικές αρχές να διαμηνύουν ότι θα συνεχιστούν οι διώξεις όσων κατηγορούνται για κατάχρηση δημόσιων πόρων και χρημάτων των φορολογουμένων.