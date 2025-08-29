ΕΕ: Περιθώριο 30 ημερών για την εύρεση λύσης με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν
ΕΕ: Περιθώριο 30 ημερών για την εύρεση λύσης με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν
Οι δυτικές χώρες έχουν πλέον 30 ημέρες περιθώριο για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης στην κρίση με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας.
«Μπαίνουμε σε μια νέα φάση 30 ημερών (...) την οποία οφείλουμε πραγματικά να χρησιμοποιήσουμε για να βρεθούν διπλωματικές λύσεις», δήλωσε πριν από την έναρξη συνόδου της ΕΕ στην Κοπεγχάγη, την επομένη της απόφασης που έλαβαν οι Ευρωπαίοι να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό που προβλέπει επαναφορά σε διάστημα ενός μήνα των διεθνών κυρώσεων κατά του Ιράν.
Το αίτημα αυτό αναμένεται να εξεταστεί σήμερα από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
