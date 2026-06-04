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Δύο συλλήψεις για απάτες με επιδοτούμενα κινητά τηλέφωνα στον Ασπρόπυργο, πώς δρούσε η σπείρα
Δύο συλλήψεις για απάτες με επιδοτούμενα κινητά τηλέφωνα στον Ασπρόπυργο, πώς δρούσε η σπείρα
Ταυτοποιήθηκαν ακόμη δύο μέλη – Είχαν αποσπάσει επιδοτούμενες συσκευές μέσω πλαστών ταυτοτήτων
Στην σύλληψη δύο ατόμων και στην εξάρθρωση συμμορίας που δραστηριοποιούνταν σε οργανωμένες απάτες σε βάρος εταιρειών τηλεπικοινωνιών, με στόχο την παράνομη απόκτηση επιδοτούμενων συσκευών κινητών τηλεφώνων προχώρησαν οι αστυνομικοί στον Ασπρόπυργο.
Σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών, προέκυψε ότι τα μέλη της συμμορίας από τον περασμένο Μάιο είχαν συγκροτήσει ένα οργανωμένο σχήμα με σκοπό την τέλεση απατών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.
Τα μέλη της συμμορίας, αρχικά είχαν τηλεφωνικές επικοινωνίες με καταστήματα εταιρειών τηλεπικοινωνιών, όπου εμφανίζονταν ως υποψήφιοι πελάτες για σύναψη συμβολαίων κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, διεκδικώντας τις επιδοτούμενες συσκευές που δίνουν οι εταιρείες χωρίς να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Στη συνέχεια, έστελναν μέσω εφαρμογών πλαστά δικαιολογητικά και φωτοαντίγραφα δελτίων ταυτότητας, εμφανίζοντας κάθε φορά διαφορετικά στοιχεία και ονόματα. Στην συνέχεια πήγαιναν στα καταστήματα με μισθωμένο όχημα, όπου ολοκλήρωναν τις συμβάσεις και παραλάμβαναν τις συσκευές.
Χαρακτηριστικό της δράσης τους ήταν ότι μέσα στην ίδια ημέρα προχωρούσαν σε πολλαπλές συμβάσεις, εξασφαλίζοντας περισσότερες επιδοτούμενες συσκευές.
Λίγο πριν τη σύλληψή τους, οι δύο κατηγορούμενοι είχαν παραλάβει δύο ακόμη κινητά τηλέφωνα από κατάστημα στον Ασπρόπυργο. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν οι συσκευές, αποκωδικοποιητής, καθώς και πλαστό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
Σε έρευνες που ακολούθησαν στις οικίες τους εντοπίστηκαν έξι κάρτες SIM, πέντε πακέτα σύνδεσης, αποκωδικοποιητής και διαβατήριο τρίτου προσώπου που είχε δηλωθεί ως απολεσθέν.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 29ης Μαΐου 2026, συνελήφθησαν δύο άτομα, ηλικίας 41 και 44 ετών, ενώ έχουν ήδη ταυτοποιηθεί ακόμη δύο μέλη της ίδιας εγκληματικής ομάδας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση συνεχίζει η Ελληνική Αστυνομία.
Σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών, προέκυψε ότι τα μέλη της συμμορίας από τον περασμένο Μάιο είχαν συγκροτήσει ένα οργανωμένο σχήμα με σκοπό την τέλεση απατών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.
Τα μέλη της συμμορίας, αρχικά είχαν τηλεφωνικές επικοινωνίες με καταστήματα εταιρειών τηλεπικοινωνιών, όπου εμφανίζονταν ως υποψήφιοι πελάτες για σύναψη συμβολαίων κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, διεκδικώντας τις επιδοτούμενες συσκευές που δίνουν οι εταιρείες χωρίς να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Στη συνέχεια, έστελναν μέσω εφαρμογών πλαστά δικαιολογητικά και φωτοαντίγραφα δελτίων ταυτότητας, εμφανίζοντας κάθε φορά διαφορετικά στοιχεία και ονόματα. Στην συνέχεια πήγαιναν στα καταστήματα με μισθωμένο όχημα, όπου ολοκλήρωναν τις συμβάσεις και παραλάμβαναν τις συσκευές.
Χαρακτηριστικό της δράσης τους ήταν ότι μέσα στην ίδια ημέρα προχωρούσαν σε πολλαπλές συμβάσεις, εξασφαλίζοντας περισσότερες επιδοτούμενες συσκευές.
Λίγο πριν τη σύλληψή τους, οι δύο κατηγορούμενοι είχαν παραλάβει δύο ακόμη κινητά τηλέφωνα από κατάστημα στον Ασπρόπυργο. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν οι συσκευές, αποκωδικοποιητής, καθώς και πλαστό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
Σε έρευνες που ακολούθησαν στις οικίες τους εντοπίστηκαν έξι κάρτες SIM, πέντε πακέτα σύνδεσης, αποκωδικοποιητής και διαβατήριο τρίτου προσώπου που είχε δηλωθεί ως απολεσθέν.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 29ης Μαΐου 2026, συνελήφθησαν δύο άτομα, ηλικίας 41 και 44 ετών, ενώ έχουν ήδη ταυτοποιηθεί ακόμη δύο μέλη της ίδιας εγκληματικής ομάδας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση συνεχίζει η Ελληνική Αστυνομία.
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