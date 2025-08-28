Η Ευρώπη ενεργοποιεί τον μηχανισμό «snapback» κατά του Ιράν

, ηκαι τοαπέστειλαν την Πέμπτη το πρωί επιστολή προς τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του, με την οποία ανακοινώνουν ότι ενεργοποιούν τονγια την επαναφορά τωνκατά τουπου είχαν ανασταλεί στο πλαίσιο της πυρηνικής συμφωνίας του 2015. Την είδηση επιβεβαίωσαν δύο Ευρωπαίοι διπλωμάτες.Οι τρεις ευρωπαϊκές δυνάμεις τόνισαν ότι κατά τη διάρκεια των επόμενων 30 ημερών –προτού οιτεθούν σε ισχύ– παραμένουν ανοιχτές σε διαπραγματεύσεις με την, με στόχο μια νέαπου θα μπορούσε να σταματήσει τη διαδικασία.Ο μηχανισμός «snapback» προβλέπει την αυτόματη επαναφορά όλων των κυρώσεων που είχαν αρθεί με τη συμφωνία του 2015, αυξάνοντας την οικονομική πίεση στο Ιράν και ενδεχομένως οδηγώντας σε σκληρή αντίδραση από την Τεχεράνη. Στο παρελθόν Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν απειλήσει ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να τους οδηγήσει ακόμη και σε αποχώρηση από τηΟι Ευρωπαίοι είχαν δώσει διορία μέχρι τα τέλη Αυγούστου,και να επιτρέψει πλήρη πρόσβαση των επιθεωρητών του ΟΗΕ στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις, καθώς και σε αποθέματα ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60%. Η συνάντηση στη Γενεύη την Τρίτη ανάμεσα σε ανώτερους διπλωμάτες των δύο πλευρών κατέληξε σε «ναυάγιο», με ιρανικούς κύκλους να απορρίπτουν την ιδέα παράτασης της διορίας.Σύμφωνα με ευρωπαίους αξιωματούχους, η Τεχεράνη εδώ και χρόνια παραβιάζει ξεκάθαρα τις υποχρεώσεις της βάσει της συμφωνίας του 2015, χωρίς να λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα διόρθωσης. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν,προειδοποίησε ότι η χώρα του θα απαντήσει με αναστολή της συνεργασίας με τονΗ διαδικασία του «snapback» διαρκεί 30 ημέρες, με τις ευρωπαϊκές χώρες να επιδιώκουν την ολοκλήρωσή της πριν τον Οκτώβριο, οπότε η Ρωσία αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. «Η ενεργοποίηση του μηχανισμού δεν σημαίνει το τέλος της διπλωματίας. Οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες παραμένουν ανοιχτές σε διάλογο με την Τεχεράνη τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε ευρωπαίος διπλωμάτης.