Influencer ήρθε σε επαφή με απομονωμένη φυλή στην Παπούα και προκάλεσε σάλο - Τον επικρίνουν γιατί τους είπε «κανίβαλους» (βίντεο)
Δείτε βίντεο από την επαφή του με τα μέλη της - Η Παπούα, επαρχία της ανατολικής Ινδονησίας, φιλοξενεί περισσότερες από 250 διαφορετικές φυλές, με μοναδικές γλώσσες και παραδόσεις
Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε ο Ιρλανδός ταξιδιωτικός influencer Dara Tah, ο οποίος ανήρτησε στο TikTok βίντεο από επίσκεψή του σε απομονωμένη φυλή της Παπούα, στην Ινδονησία, χαρακτηρίζοντάς την μάλιστα «κανιβαλική».
Στο βίντεο, που τραβήχτηκε τον Αύγουστο, ο Tah και μια ομάδα τουριστών πλησιάζουν με βάρκα το χωριό της φυλής, συνοδευόμενοι από τοπικό οδηγό. Καθώς πλησιάζουν στην όχθη, εμφανίζεται ένας άνδρας της φυλής οπλισμένος με τόξο και βέλη, προκαλώντας πανικό στους επισκέπτες.
Ο Tah επιχειρεί να «καθησυχάσει» την κατάσταση προσφέροντας πακέτα με αλάτι, αλλά ο επικεφαλής της ομάδας της φυλής φτύνει την προσφορά, δείχνοντας δυσαρέσκεια. «Δεν μας θέλουν εδώ, είναι επικίνδυνο», ακούγεται να λέει ο οδηγός, ενώ η ομάδα απομακρύνεται βιαστικά.
Το βίντεο συγκέντρωσε πάνω από μισό εκατομμύριο likes, αλλά και δεκάδες επικριτικά σχόλια: «Αφήστε τους ήσυχους, δεν είναι κανίβαλοι», έγραψε ένας χρήστης. «Ζουν ειρηνικά, γιατί πάτε εκεί;» σχολίασε άλλος.
Η Παπούα, επαρχία της ανατολικής Ινδονησίας, φιλοξενεί περισσότερες από 250 διαφορετικές φυλές, με μοναδικές γλώσσες και παραδόσεις. Δεν είναι γνωστό ποια συγκεκριμένη φυλή επισκέφθηκε ο Tah, ωστόσο ο χαρακτηρισμός «κανιβαλική» θεωρήθηκε αβάσιμος και προσβλητικός.
Ο Dara Tah έχει χτίσει το προφίλ του γύρω από ακραία και επικίνδυνα εγχειρήματα. Έχει ταξιδέψει σε «Νησί του Άνθρακα» στη Σκωτία – μολυσμένο με θανατηφόρα βακτήρια από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο – στο «Deadman’s Island» στην Αγγλία, όπου βρίσκονται οστά αιχμαλώτων του 19ου αιώνα, αλλά και σε απομονωμένα μέρη όπως το «Snake Island» στο Μπόρνεο. Έχει περάσει ώρες σε υπόγειο πυρηνικό καταφύγιο στις ΗΠΑ, ενώ πρόσφατα συμμετείχε και σε διεθνή extreme sports διοργάνωση της Red Bull.
Με περισσότερους από 827.000 συνδρομητές στο YouTube και 721.000 ακολούθους στο TikTok, ο Tah δηλώνει αποφασισμένος να γίνει «ο μεγαλύτερος YouTuber της Ιρλανδίας». Ωστόσο, η τελευταία του ενέργεια επαναφέρει στη συζήτηση τα όρια ανάμεσα στην αναζήτηση διαδικτυακής προβολής και τον σεβασμό στις απομονωμένες κοινότητες που η διεθνής νομοθεσία προσπαθεί να προστατεύσει.
@daratah
Deep in the jungle of Papua... Just tried to make contact with a cannibal tribe LOL Will try again tomorrow. Wish us luck 😅 #cannibal #tribe #adventure #deadly #survival♬ original sound - Dara Tah
